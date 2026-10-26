Fortnite x One Piece: reporte actualizado de una de las colaboraciones más esperadas

Fortnite X One Piece. Se ha anunciado la colaboración entre el videojuego y la serie animada.

La colaboración entre Fortnite y One Piece ya es una realidad y se encuentra próxima a estrenarse. Con la especulación del público amante de los videojuegos y de la serie de la autoría del mangaka Eiichiro Oda, las cuentas oficiales de Fortnite lo han confirmado, con un teaser publicado el pasado sábado 24 de octubre; en el que aparece la silueta del primer barco en el que navegaron los Mugiwara, el Going Merry, seguido del texto Fortnite X One Piece, para terminar de hacer realidad todos los rumores.

¿Por qué llegará One Piece a Fortnite?

La llegada de One Piece al videojuego Fortnite coincide con la temática de piratas que está por estrenarse en la próxima minitemporada, que lleva por nombre Cazatesoros o Treasure Hunters en inglés.

Además, esta colaboración coincide con el cierre del Capítulo 7 de Fortnite, en el que buscarán cerrar por todo lo alto, dándole al público algo que venían pidiendo desde las inclusiones de los personajes de Dragon Ball en 2022 y Naruto en 2021.

¿Cuándo estarán desembarcando los personajes de One Piece en Fortnite?

Aunque la minitemporada arranca el 1 de noviembre, sin embargo, Epic Games aún no ha especificado si todas las skins y cosméticos de los Piratas de Sombrero de Paja estarán disponibles desde el primer día o si llegarán de forma escalonada durante el mes. Al tratarse de una minitemporada, este mapa y evento pirata durarán exactamente un mes, concluyendo a inicios de diciembre con la llegada del Capítulo 8.

¿Qué otras colaboraciones se encuentran en puerta para llegar a Fortnite además de One Piece?

Además de la confirmación de la llegada de One Piece a Fortnite, también se han revelado, entre filtraciones y comunicados oficiales de Epic Games, las siguientes colaboraciones durante el fin de año:

Hatsune Miku : La cantante virtual regresará a Fortnite con una nueva apariencia de temática pirata, adelantada desde sus canales oficiales.

: La cantante virtual regresará a Fortnite con una nueva apariencia de temática pirata, adelantada desde sus canales oficiales. Kasane Teto : La artista virtual japonesa llegará al videojuego y compartirá una tripulación pirata con Hatsune Miku.

: La artista virtual japonesa llegará al videojuego y compartirá una tripulación pirata con Hatsune Miku. A$AP Rocky : El rapero estadounidense adelantó su incorporación mediante material promocional en Instagram. Se espera una apariencia de la Serie de Ídolos.

: El rapero estadounidense adelantó su incorporación mediante material promocional en Instagram. Se espera una apariencia de la Serie de Ídolos. Lil Uzi Vert : El artista también publicó un adelanto de su participación, con una apariencia de estética rosa y morada y referencias a Pink Tape.

: El artista también publicó un adelanto de su participación, con una apariencia de estética rosa y morada y referencias a Pink Tape. Chainsaw Man: La posibilidad de una colaboración con el anime cobró fuerza después de que Fortnite respondiera a una publicación que solicitaba su llegada. No se ha confirmado que forme parte de Treasure Hunters.

Además, se espera que los siguientes personajes hagan su llegada al videojuego: