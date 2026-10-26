Luna del Cazador hoy 26 de octubre: ¿por qué se llama así y por qué se ve más grande y anaranjada?

Luna del Cazador este 26 de octubre.

Durante la noche de este lunes 26 de octubre, el cielo mexicano volverá a iluminarse con la Luna del Cazador, nombre que recibe tradicionalmente la primera Luna llena posterior a la Luna de la Cosecha. Este fenómeno astronómico alcanzó su máxima iluminación durante la noche del domingo 25, aunque podrá apreciarse prácticamente lleno durante las siguientes noches en distintos puntos del territorio nacional.

¿Por qué se llama así este fenómeno de la Luna?

El nombre de Luna del Cazador proviene de antiguas tradiciones del hemisferio norte, principalmente de comunidades que aprovechaban la llegada del otoño para prepararse antes del invierno. Durante esta temporada, las labores de recolección de alimentos habían terminado, dejando los campos despejados y facilitando la observación de animales que podían ser cazados.

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, publicación periódica anual de Estados Unidos, considerada la más antigua en circulación continua en Norteamérica; la iluminación proporcionada por la Luna llena permitía a los cazadores continuar sus actividades durante las primeras horas de la noche, cuando buscaban animales para almacenar alimento. Por ello, el fenómeno quedó asociado con la temporada de caza posterior a las cosechas, una práctica que adquirió importancia en distintas comunidades de América del Norte.

¿Por qué se ve más grande y anaranjada la Luna del Cazador?

La apariencia de mayor tamaño de la Luna del Cazador se debe principalmente a un fenómeno conocido como ilusión lunar, un efecto visual que ocurre cuando el satélite se encuentra cerca del horizonte. De acuerdo con la NASA, nuestro cerebro interpreta su tamaño de manera diferente al compararlo con edificios, árboles, montañas y otros elementos terrestres, provocando que parezca considerablemente más grande que cuando se encuentra en lo alto del cielo.

Por otra parte, las tonalidades anaranjadas y rojizas están relacionadas con la dispersión de la luz en la atmósfera. Cuando la Luna se encuentra cerca del horizonte, la luz solar reflejada en su superficie debe atravesar una mayor cantidad de aire antes de llegar a nuestros ojos. Durante este recorrido, las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que las amarillas, naranjas y rojas permanecen más visibles.

¿Cómo y dónde se podrá ver la Luna del Cazador?

La Luna del Cazador alcanzó su fase llena exacta el domingo 25 de octubre a las 22:11 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, durante la noche de este lunes continuará mostrando un disco prácticamente iluminado en su totalidad, por lo que podrá observarse desde los 32 estados de la República Mexicana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para disfrutar del fenómeno astronómico, se recomienda considerar lo siguiente: