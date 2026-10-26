Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Las ofertas y descuentos en Walmart y Chedraui están listos para este 27 y 28 de octubre. Los supermercados arrancan una edición más de sus promociones de Martes de Frescura y Martimiércoles con el objetivo de surtir la despensa de sus clientes con los mejores precios en frutas y verduras.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas 27 y 28 e octubre

El plátano Chiapas cuesta 18 pesos por kilo en ambos establecimientos, al igual que la piña Miel, que se ofrece en 30 pesos por kilo.

La pera también mantiene el mismo precio en las dos tiendas de autoservicio, con 52 pesos por kilo. En cambio, el aguacate Hass cuesta 42 pesos en Walmart y 45.90 en Chedraui, una diferencia de 3.90 pesos por kilo a favor del Martes e Frescura.

El melón chino se encuentra en 35 pesos por kilo en ambos supermercados, mientras que la papaya Maradol cuesta 40 pesos en la tienda estadounidense y 42 en sun competencia directa. En la tuna blanca, la diferencia favorece a Martes de Fresucra, que la ofrece en 35 pesos por kilo frente a los 43.90 en Martimiércoles.

En el apartado de manzanas, la variedad Gala cuesta 54 pesos por kilo en ambas tiendas. La manzana verde, en cambio, presenta una diferencia considerable, con un precio de 54 pesos en Walmart frente a 74.50 en Chedraui.

Martimiércoles Chedraui vs. Martes de Frescura Walmart: ofertas en verduras 27 y 28 de octubre

El chayote cuesta 21.50 pesos por kilo en la tienda mexicana, mientras en la cadena estadounidense se ofrece en 39.90, una diferencia de 18.40 pesos.

El pepino registra una de las mejores ofertas. En Chedraui se vende en 18.50 pesos por kilo, frente a 29.90 en Walmart. En el apio fresco, los precios son de 30.50 pesos en Martimiércoles y 39.90 en Martes de Frescura.

La zanahoria, por su parte, cuesta 15 pesos por kilo en ambas cadenas, mientras la jícama tiene un precio idéntico de 36 pesos por kilo.

En la cebolla blanca, los dos supermercados registran 69 pesos por kilo. El jitomate Saladet también coincide, con un precio de 27 pesos por kilo en ambas cadenas.

El tomate verde presenta una diferencia a favor de Martes de Frescura, que lo ofrece en 39.90 pesos por kilo frente a 46 pesos de su competencia. La lechuga romana cuesta 24 pesos por pieza en Walmart y 24.90 en Chedraui, una diferencia de 90 centavos.

Los champiñones mantienen el mismo precio en ambos establecimientos, con 110 pesos por kilo.

En la última gran oferta, rumbo al Día de Muertos, el camote morado para las ofrendas, Walmart lo vende en 89 pesos por kilo y Chedraui en 74.