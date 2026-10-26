Mega Procesión de Catrinas 2026: Así celebran los mexicanos el Día de Muertos en Reforma

Catrina Más de 20 mil asistentes se reunieron en Reforma para ver la Mega Procesión de Catrinas 2026. (Especial)

Este domingo el Paseo de la Reforma se llenó de color, tradición y cultura con la celebración de la icónica Mega Procesión de Catrinas, un evento que honra una de las figuras más representativas de la identidad mexicana: La Catrina.

¿Cuántas personas asistieron a la Mega Procesión de Catrinas 2026?

Por séptimo año consecutivo Grupo Gayosso participó activamente dentro de esta actividad con un objetivo claro: consolidarse como el principal promotor del sector funerario en México, que continúa preservando y enalteciendo la herencia cultural mexicana a través de esta imponente mega procesión de catrinas.

Desde las 9:00 a.m., maquillistas profesionales se dieron cita en los alrededores del Ángel de la Independencia para caracterizar a cientos de participantes en majestuosas catrinas y catrines, quienes desfilaron con orgullo a lo largo de esta principal vía.

Más de 20 mil asistentes se reunieron en Reforma para ver la Mega Procesión de Catrinas 2026, ya que se ha convertido en una tradición en la Ciudad de México.

Esta procesión es parte de las actividades que se realizan año con año en el marco del Día de Muertos con miles de asistentes que celebran la vida, la muerte y el legado cultural que representa la Catrina en esta procesión.

Así se vivió la Mega Procesión de Catrinas en Reforma

La Mega Procesión de Catrinas se ha consolidado como un evento clave en las festividades de Día de Muertos en la Ciudad de México, y en donde Gayosso desde 2019 ha sido un actor clave en esta actividad.

Pero además la marca monta una impresionante exposición de Catrinas sobre los camellones centrales de Paseo de la Reforma que conjunta 16 piezas creadas por el artista Ismael Rodríguez Rueda (disponible del 16 de octubre al 16 de noviembre, ubicada desde la Glorieta de los Ahuehuetes hasta la Av. Insurgentes).

A través de su participación en esta celebración, Gayosso continúa fortaleciendo su vínculo con la cultura y lo que representa la Catrina, una figura emblemática de la cultura mexicana que contribuye a la preservación de su valor histórico, artístico y cultural como símbolo de identidad, creatividad y orgullo nacional que honran nuestras raíces.

Como parte del contingente de Gayosso en la mega procesión, los asistentes observaron cómo la marca sigue evolucionando y muestra de ello fue la presencia de sus carrozas fúnebres, la primera de la marca Jetour de diseño exclusivo y vanguardista con su doble eje, que fue adaptada por el equipo de Carlos Vaca, famoso por su programa de Mexicánicos.

Además de su clásica Carroza Cadillac de los años 50´s, ambas simbolizan el pasado y presente fusionando lo tradicional con lo innovador, lo que refrenda los más de 150 años de historia de Grupo Gayosso en México.