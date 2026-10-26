Pan de Muerto en CDMX: comparativa de precios Costco, Sam’s, Walmart y más

Precios del pan de muerto. Aquí las mejores opciones en supermercados y panaderías declaradas en precios fijos en cada sucursal.

A pocos días de las celebraciones del Día de Muertos 2026, las panaderías y supermercados de la Ciudad de México incrementan su oferta de pan de muerto, uno de los productos más representativos de la temporada. Desde versiones individuales cubiertas de azúcar hasta presentaciones familiares y rellenas, establecimientos como Costco, Sam’s Club, Walmart y Soriana ofrecen distintas alternativas para los consumidores.

¿Cuánto cuesta el pan de muerto en Costco, Sam’s Club y Walmart?

Las principales cadenas comerciales ofrecen pan de muerto en diferentes presentaciones, desde piezas tradicionales individuales hasta paquetes familiares. Una de las opciones más económicas para quienes buscan comprar varias unidades es Sam’s Club, mientras que Costco destaca por su presentación de nueve panes y Walmart por su variedad de tamaños y rellenos.

Estos son los precios publicados durante octubre de 2026:

Costco : 159 pesos por un paquete de nueve piezas Kirkland Signature, equivalente a aproximadamente 17.67 pesos por unidad. Se trata de un precio reportado por medios, no verificado en el catálogo oficial de Costco.

: 159 pesos por un paquete de nueve piezas Kirkland Signature, equivalente a aproximadamente 17.67 pesos por unidad. Se trata de un precio reportado por medios, no verificado en el catálogo oficial de Costco. Sam’s Club : 109.45 pesos por un pan de muerto tradicional Member’s Mark de un kilogramo.

: 109.45 pesos por un pan de muerto tradicional Member’s Mark de un kilogramo. Sam’s Club : 109.45 pesos por un paquete de 15 mini panes de muerto, equivalente a 7.30 pesos por pieza.

: 109.45 pesos por un paquete de 15 mini panes de muerto, equivalente a 7.30 pesos por pieza. Sam’s Club : 119.69 pesos por un pan de muerto Hershey’s marmoleado de un kilogramo.

: 119.69 pesos por un pan de muerto Hershey’s marmoleado de un kilogramo. Walmart : 20 pesos por una pieza individual tradicional Extra Special.

: 20 pesos por una pieza individual tradicional Extra Special. Walmart : 30 pesos por un pan individual relleno de nata.

: 30 pesos por un pan individual relleno de nata. Walmart: 125 pesos por un pan de muerto tradicional familiar.

Comparativa de precios: ¿Cuánto cuesta el pan de muerto en Soriana, Chedraui y Bodega Aurrera?

Además de los clubes de precios, otras cadenas de supermercados cuentan con productos individuales y familiares.

Los precios de referencia para piezas individuales, de aproximadamente 80 a 100 gramos, son:

Bodega Aurrera: 14.30 pesos.

Chedraui: 18.57 pesos.

Walmart: 20 pesos.

Soriana: 21.59 pesos.

La Comer: 25.43 pesos.

Para las presentaciones familiares, de aproximadamente 800 gramos a un kilogramo, los precios reportados fueron:

Bodega Aurrera: 108 pesos.

Chedraui: 119.90 pesos.

Soriana: 123 pesos.

Walmart: 125 pesos.

La Comer: 211.33 pesos.

Asimismo, Chedraui anunció una promoción de pan de muerto con azúcar o ajonjolí de 80 gramos por 15 pesos, vigente del 16 de octubre al 2 de noviembre, mientras que Soriana mantiene en su catálogo digital panes tradicionales individuales por 21.90 pesos y versiones rellenas por 30.90 pesos.

¿Cuánto cuesta el pan de muerto en El Globo, La Esperanza y otras panaderías de CDMX?

Las pastelerías tradicionales y los establecimientos especializados también han comenzado a comercializar sus versiones de temporada, algunas con rellenos de nata, chocolate, crema o decoraciones especiales. Sus precios suelen ser superiores a los de los supermercados debido a las características de cada preparación y al tamaño del producto: