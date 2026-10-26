¿Qué es Quaker Qrece, la obra e iniciativa que ha beneficiado a más de 23 mil niños en México?

Quaker Qrece La artista Ximena Sariñana es parte de esta campaña en todo el país. (Quaker)

En México, Quaker Qrece es una de las iniciativas que busca promover la ayuda a miles de niños en el país, por lo que ahora, la artista Ale Ballesteros representó está acción a través de su obra en una de las principales avenidas de la Ciudad de México.

¿Qué es Quaker Qrece?

Quaker Qrece es un programa enfocado en contribuir a la atención de niñas y niños de entre 2 y 5 años con desnutrición leve o moderada.

Su modelo contempla la entrega mensual de alimento especializado a base de avena Quaker que está fortificado con 17 vitaminas y minerales; el seguimiento periódico del crecimiento infantil, y la orientación a madres, padres y cuidadores.

Desde hace más de una década, el programa ha beneficiado a más de 23 mil niñas y niños y actualmente tiene presencia en Chiapas, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Guerrero y Yucatán.

Quaker lleva a Avenida Chapultepec la historia detrás de Quaker Qrece a través de un mural monumental que forma parte de “Lo que cuidamos Qrece”, el mensaje de la marca para 2026.

La intervención busca hacer visible la cadena de cuidado que conecta el alimento especializado, el seguimiento del crecimiento infantil, el acompañamiento familiar y el trabajo comunitario, y acercar esta historia a nuevas audiencias.

En la obra de Ciudad de México, elementos como la avena, la naturaleza y los caminos conectan visualmente distintas partes de esta cadena de cuidado. A través de ellos, el mural representa cómo diferentes acciones, personas y organizaciones se complementan para contribuir al desarrollo infantil.

Realizada por la artista e ilustradora Ale Ballesteros, la obra invita a quienes transitan por este espacio público a conocer el trabajo y las alianzas que hacen posible un programa que, a lo largo de más de una década, ha beneficiado a más de 23 mil niñas y niños en México.

“Con ‘Lo que cuidamos Qrece’ queremos hacer visible todo lo que hay detrás de una iniciativa como Quaker Qrece: las personas, las alianzas y las acciones que se conectan para contribuir al desarrollo infantil. Llevar esta historia a un espacio público nos permite acercarla a nuevas audiencias e invitarlas a conocer el trabajo conjunto que existe detrás del programa”, explicó Liliana Huerta, directora de Marketing de Quaker México.

¿Cómo es el mural de Ale Ballesteros de Quaker Qrece?

La intervención en Avenida Chapultepec da continuidad a la experiencia artística realizada en Santa Ana Nichi, Estado de México, donde madres de familia, niñas, niños y otros integrantes de la comunidad mazahua participaron en la creación de un mural junto con la artista.

“Los primeros años de vida son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de niñas y niños. Por eso, atender la desnutrición requiere un abordaje que contemple tanto la alimentación como el seguimiento del crecimiento y la orientación a las familias. El modelo de Quaker Qrece® ha sido evaluado en estudios clínicos publicados en la Gaceta Médica de México, que representan la evidencia sobre la importancia de la buena nutrición durante la primera infancia con acciones continuas y un enfoque integral”, dijo Brenda Salgado, directora de Nutrición de Quaker.

Esta obra forma parte de una misma narrativa, pero responden a contextos distintos: mientras la primera reconoce a las familias y a la comunidad que forman parte del programa, la segunda lleva esta historia al espacio público para compartirla con personas que quizá aún no conocen Quaker Qrece.

Durante el encuentro de presentación del mural, realizado el 22 de octubre, representantes de organizaciones aliadas, medios de comunicación y creadores de contenido participaron en una dinámica para sumar pinceladas a la obra, convirtiéndola en un espacio de participación y encuentro.