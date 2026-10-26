Samadhi Zendejas y Stradivarius lanzan colección de moda para Día de Muertos Samadhi Zendejas y Stradivarius lanzan colección de moda para Día de Muertos

El Día de Muertos también inspira nuevas formas de vestir. Entre las ofrendas, las flores y las reuniones que acompañan esta temporada, la moda encuentra una oportunidad para explorar propuestas diferentes. Este año, Samadhi Zendejas y Stradivarius se suman a las propuestas con una colección cápsula que pone el foco en los atuendos para salir y celebrar.

La colaboración, llamada Samadhi x Stradivarius, fue presentada en la Ciudad de México durante un encuentro que reunió a invitadas, creadoras de contenido y representantes de medios de comunicación. La propuesta tiene un sello particular: fue seleccionada por la actriz mexicana y embajadora de la marca, y está disponible exclusivamente en México.

Más allá de la presentación, la colección busca conectar con quienes aprovechan las celebraciones de octubre y noviembre para reunirse con amigos, organizar planes especiales y encontrar un look que salga de lo cotidiano.

Samadhi Zendejas lleva su estilo a Stradivarius

La actriz participó en la selección de esta edición especial, cuya protagonista es la ropa de fiesta. La colaboración está pensada para quienes buscan opciones para una cena, una reunión o una salida nocturna durante la temporada de Día de Muertos.

El lanzamiento también representa una nueva oportunidad para acercar el universo de la moda a los seguidores de Zendejas, quien encabezó la presentación de la colección ante más de 100 invitados.

La noche comenzó con una convivencia entre la actriz y 15 de sus seguidoras. Durante este encuentro, tuvieron la oportunidad de conocerla personalmente y descubrir la propuesta antes de que continuara el evento con el resto de los asistentes.

Posteriormente, llegaron otras invitadas, influencers y periodistas para conocer la colección en un ambiente inspirado en elementos de la cultura mexicana.

¿Dónde comprar la colección Samadhi x Stradivarius?

Si la colaboración llamó tu atención, hay un dato importante: la colección Samadhi x Stradivarius está disponible desde el 16 de octubre de 2026, tanto en tiendas físicas de la marca como en su plataforma digital.

Al tratarse de una propuesta exclusiva para México, su lanzamiento se suma a las opciones de moda que aparecen durante una de las temporadas más representativas del calendario nacional.

La colección pone el acento en las prendas para fiesta, por lo que puede ser una alternativa para quienes están buscando qué ponerse para los próximos compromisos sociales. Eso sí, conviene revisar directamente los canales de la marca para consultar las piezas disponibles, sus tallas y sus precios.

Stradivarius apuesta así por una colaboración con una figura del entretenimiento mexicano para presentar una propuesta vinculada con las celebraciones de temporada. Una combinación que acerca la moda a los planes de otoño y que coloca a Samadhi Zendejas en el centro de una colección pensada para salir, reunirse y celebrar.