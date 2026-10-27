¿Cómo es el vino Cu4tro Soles y cuántas variedades existen?

Cu4tro Soles inicia una nueva etapa con una imagen renovada y la incorporación de nuevos vinos a su oferta. La marca, respaldada por Valle Redondo, amplía sus opciones con Afrutados Varietales, por lo que su portafolio es más grande que nunca.
¿Cómo es el vino Cu4tro Soles?
Desde los Cabernet Sauvignon, Merlot y Blanc de Zinfandel, un Espumoso Afrutado Rosado y Sangría Espumosa. La actualización parte de una idea sencilla: el vino también puede formar parte de momentos cotidianos.
Una comida en casa, una reunión con amigos, una tarde de fin de semana o simplemente el gusto de probar algo diferente son ocasiones en las que esta bebida puede disfrutarse sin necesidad de seguir reglas estrictas.
Cu4tro Soles, es una marca líder de vinos mexicanos que busca democratizar su consumo a través de un portafolio de productos accesibles, innovadores y alineados con las nuevas tendencias de consumo.
La marca mexicana presenta una nueva imagen y suma vinos afrutados varietales, un espumoso rosado y una sangría espumosa, con opciones pensadas para distintos gustos y formas de compartir.
Su identidad visual también cambia para reflejar una personalidad más actual y cercana. El objetivo es presentar el vino de una manera sencilla, alejada de formalidades y más relacionada con los hábitos de consumo de las nuevas generaciones.
Esta visión forma parte de la vinocracia, concepto con el que la marca plantea que no existe una única manera de tomar vino. La elección puede depender del gusto personal, de la comida que se tenga enfrente o, simplemente, del momento.
Entre las novedades se encuentra la línea de Afrutados Varietales, elaborada a partir de una sola variedad de uva. La propuesta mantiene el perfil afrutado característico de Cu4tro Soles y permite conocer las diferencias entre cada uva de una manera accesible.
¿Cuántas variedades existen del vino Cu4tro Soles?
El Cabernet Sauvignon puede acompañar hamburguesas caseras, tacos de carne asada o alambres; mientras que el Merlot combina con opciones como tacos de picadillo, enchiladas de mole suave o pizza de champiñones.
Por su parte, el Blanc de Zinfandel puede servirse junto con tacos al pastor con piña, tostadas de tinga con picante moderado o quesadillas de queso con salsa de mango.
La idea es que la elección del vino no tenga que convertirse en una complicación: conocer la uva y encontrar una combinación agradable puede ser parte de la comida.
Los afrutados que ya son conocidos, ahora con una imagen renovada, Afrutados Tinto y Blanco mantienen el perfil suave y dulce que caracteriza a la línea, pero llegan con una presentación actualizada.
¿Cómo se pueden acompañar los vino Cu4tro Soles?
El Tinto puede acompañar desde una pizza de jamón hasta unos molletes con chorizo o tacos de suadero. El Blanco, por otro lado, puede servirse con sincronizadas, quesadillas de flor de calabaza o tostadas de pollo.
Son combinaciones cotidianas que muestran que no es necesario recurrir a platillos sofisticados para incorporar el vino a la mesa.
La familia de Espumosos Afrutados también crece con la llegada de una versión Rosada, que se suma a las presentaciones Tinta y Blanca. Servidos fríos, pueden acompañar distintos sabores.
El Espumoso Tinto puede disfrutarse con tacos de carnitas o pambazos; el Blanco, con quesadillas de queso, tostadas de ceviche o tacos de pescado; mientras que el nuevo Rosado puede acompañar tostadas de camarón, ensalada de sandía con queso fresco o una tarta de fresas.
Sangría Espumosa: una opción para servir fría o con fruta. La Sangría Espumosa, con 5% Alc. Vol., se suma a la variedad con una alternativa refrescante que puede servirse fría, con hielo o acompañada de fruta fresca. Por su perfil, puede combinarse con tacos de cochinita pibil, empanadas de queso, nachos con guacamole y otras botanas para compartir.
Como tip, también puede convertirse fácilmente en una preparación para una reunión:
Sangría Espumosa con naranja y frutos rojos, para prepararla, coloca hielo, media rodaja de naranja y algunos frutos rojos en una copa amplia.
Agrega 150 ml de Sangría Espumosa fría y mezcla suavemente para conservar sus burbujas. Termina con unas hojas de menta. Una preparación sencilla que puede servirse como acompañamiento de botanas, antojitos mexicanos o reuniones informales.
La renovación de Cu4tro Soles reúne diferentes estilos, sabores y presentaciones con una intención común: hacer que elegir un vino sea algo sencillo y cercano.
Más allá de seguir determinadas reglas, la invitación es a probar, combinar y encontrar las opciones que mejor se adapten a cada gusto.
Desde los vinos afrutados hasta los espumosos y la sangría, el nuevo portafolio ofrece distintas alternativas para explorar esta bebida en situaciones cotidianas.