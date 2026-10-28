Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4284: resultados del sorteo 28 de octubre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 28 de octubre (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4284 se celebra este miércoles 28 de octubre bajo la expectativa por conocer los números ganadores, resultados y premios de esta edición protagonizada por una bolsa millonaria.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4284

El sorteo es transmitido en vivo a través del canal oficial de la Lotería Nacional en YouTube.

Además, la transmisión queda disponible en la plataforma para quienes deseen revisar nuevamente los resultados o verificar el desarrollo del sorteo.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4284?

La cita es a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la programación habitual de los sorteos de media semana.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4284?

La edición 4284 llega con un premio de 231 millones de pesos en la modalidad principal. Este monto es resultado del mecanismo de acumulación que distingue al juego, donde la falta de un boleto ganador en la combinación principal incrementa el premio para el siguiente sorteo.

¿Cómo se juega Melate?

El sistema de juego mantiene su esencia. Cada participante selecciona entre seis y diez números dentro de un universo que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con un número adicional que funciona como complemento para definir premios secundarios.

Un solo boleto abre la puerta a tres oportunidades distintas, ya que automáticamente participa en Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4284?

Los números ganadores pueden revisarse en el portal oficial de la Lotería Nacional, así como en expendios autorizados a lo largo del país.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Quienes buscan aumentar sus opciones pueden sumar 10 pesos para la modalidad Revancha y 5 pesos adicionales para Revanchita.