Amazon lanza un Premium Hub: ¿Cómo es la plataforma donde suman tiendas premium?

The Box La segunda edición de The Box 2026 lo trajo a la vida con las marcas que definen lo premium. (Amazon)

Amazon quiere apostar por las marcas de lujo, es por ello que lanzó un Premium Hub, donde los fabricantes de productos de alta gama coexisten y es una oferta diverisificada de la tienda para sus consumidores.

¿Cómo es el Premium Hub de Amazon?

El Premium Hub reúne una selección curada en diversas categorías en Amazon.com.mx.

La segunda edición de The Box 2026 lo trajo a la vida con las marcas que definen lo premium con la facilidad de acceso que solo Amazon ofrece.

“Este es un acceso más directo par encontrar marcas premium y tiene diversos beneficios. La página muestra de mejor forma los productos premium, hay una diferenciación de la página en comparación con la plataforma normal. Le damos acceso al usuario a una amplia variedad de marcas”, afirmó Alex Carmona, Director de Categoría de Consumo Masivo de Amazon México.

Amazon lanzó su Premium Hub, un nuevo destino en Amazon.com.mx que reúne lo mejor de belleza, electrónica, electrodomésticos, moda y vinos y licores en un solo lugar.

Para celebrarlo, presentó The Box 2026 en Casa Hotbook, donde creadores, medios y marcas destacadas vivieron la experiencia en persona.

El Premium Hub pone lo mejor de cada categoría en la tienda de Amazon a solo un clic.

A diferencia de buscar marcas dispersas por la tienda, este destino curado por invitación reúne a cada marca en su propio espacio con identidad propia, páginas de producto enriquecidas y categorías de temporada.

Todo esto se combina con una experiencia elevada con la facilidad de acceso inmediato que solo Amazon ofrece entrega rápida y confiable y opciones de pago flexibles (meses sin intereses con tarjetas participantes, o pagos con tarjeta de débito o crédito)—, todo disponible en México con un solo clic.

“Todo estará en conjunto en un sólo sitio, además, no cualquier marca se puede sumar a esta plataforma, ya que deben cumplir con ciertos requisitos y características. Amazon está sumando día a día estas marcas premium“, dijo el directivo.

¿Qué tipo de marcas coexisten en el Premium Hub de Amazon?

Detrás del lanzamiento hay un cambio que está transformando el comercio premium: conforme el consumidor en México se vuelve más joven y más digital, las grandes marcas eligen crecer donde ese consumidor ya está, demostrando que lo exclusivo se amplifica en línea, no se pierde.

“El Premium Hub nace de una convicción: el cliente en México sabe lo que quiere, busca descubrir marcas de calidad superior y espera hacerlo con una experiencia impecable. Por eso creamos un destino curado, con categorías que van desde belleza premium hasta moda y tecnología, donde marcas reconocidas pueden conectar con su audiencia en un entorno que protege y eleva su identidad”, agregó.

En The Box, marcas como Kérastase, Color Wow, Bobbi Brown, Estée Lauder, Clinique, The Ordinary en belleza, Shark Beauty y Dyson en electrodomésticos y Adidas en moda mostraron sus productos en un recorrido inmersivo.

Tras su debut enfocado en belleza en 2025, este año el evento se expande a múltiples categorías y marca el inicio de la temporada de regalos de fin de año.