Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: comparativa de ofertas del 3 y 4 de noviembre

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Las ofertas en Martimiércoles Chedraui y Martes de Frescura Walmart comienzan la primera semana de noviembre con descuentos en verduras y frutas en las sucursales, en donde los clientes podrán elegir qué productos adquirir este 3 y 4 de noviembre para surtir su despensa.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas

La sandía roja muestra una de las mejores ofertas. Walmart la ofrece en 16 pesos por kilo, mientras Chedraui establece un precio de 29.50, una diferencia de 13.50 pesos.

En la piña Miel, los precios son prácticamente iguales, con 30 pesos por kilo en promedio en ambos supermercados. El melón chino presenta una diferencia mayor, pues Chedraui lo vende en 29.90 pesos por kilo frente a los 35 pesos de Walmart.

La naranja también registra una variación considerable. Martes de Frescura la ofrece en 35 pesos por kilo, mientras Masrtimiércoles alcanza los 46.90, una diferencia de 11.90 pesos. En la tuna blanca, los precios son de 35 pesos en Walmart y 34.90 en Chedraui.

La papaya Maradol cuesta 40 pesos por kilo en Walmart y 39.90 en Chedraui, por lo que la diferencia es mínima.

En las manzanas, ambas cadenas coinciden en sus precios. Tanto la variedad Gala como la manzana verde se encuentran en 54 pesos por kilo.

Martimiércoles Chedraui vs. Martes de Frescura Walmart: ofertas en verduras

El aguacate Hass cuesta 42 pesos por kilo en Walmart y 41.90 en Chedraui, prácticamente el mismo precio, con una ventaja de apenas 10 centavos para esta última cadena.

La papa blanca cuesta 47 pesos por kilo en la cadena estadounidense, mientras la tienda mexicana la ofrece en 48.90.

El jitomate Saladet, Walmart registra un precio de 27 pesos por kilo, frente a los 39.90 de Chedraui.

En el caso de los champiñones, EN martes de Frescura se puede encontrar en 114 pesos por kilo y Martimiércoles en 109.90.

La zanahoria cuesta 15 pesos por kilo en Walmart y 14.90 en Chedraui, mientras que la cebolla blanca registra 69 pesos en frente a 61.90, respectivamente.

El chayote presenta una de las diferencias más amplias de esta categoría, con 39.90 pesos por kilo en Walmart y 19.90 en su competencia.

El tomate verde se encuentra en 39 pesos por kilo en la cadena estadounidense, mientras la mexicana lo ofrece en 46.

En la jícama, el precio es practimaente igual en ambas cadenas, con 36 pesos en promedio. El pimiento verde, por su parte, mantiene el mismo precio de 75 pesos por kilo en los dos supermercados.

Toma en cuenta que los precios pueden variar en las sucursales sin previo aviso.