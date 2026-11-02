Números ganadores del Chispazo Clásico 12350: resultados del sorteo hoy lunes 2 de noviembre

Resultados Chispazo Clásico hoy Foto: La Crónica

Se llevó a cabo una nueva edición del Chispazo de las Tres y Chispazo Clásico, uno de los sorteos tradicionales de la Lotería Nacional, con la expectativa de miles de participantes por conocer los resultados y números ganadores de este 2 de noviembre de 2026.

Transmisión en vivo: resultados Chispazo Clásico hoy 2 de noviembre

El sorteo Chispazo se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional, sorteos electrónicos.

Resultados oficiales del Chispazo Clásico hoy 2 de noviembre de 2026

Chispazo Clásico Sorteo 12350





¿Cuánto se gana en Chispazo?

El premio en Chispazo varía en cada sorteo, debido a que no existe una bolsa fija garantizada. La cantidad que se reparte entre los ganadores se calcula con base en la recaudación total de la jornada. Los participantes pueden aspirar a diferentes niveles de premio según el número de aciertos. Quienes logran cinco aciertos alcanzan el primer lugar y obtienen la mayor parte del premio acumulado. Con cuatro o tres coincidencias también se reciben montos variables. En el caso de acertar únicamente dos números, el premio es fijo y corresponde a una cantidad menor.

¿Cómo se juega Chispazo?

El premio en Chispazo varía en cada sorteo, debido a que no existe una bolsa fija garantizada. La cantidad que se reparte entre los ganadores se calcula con base en la recaudación total de la jornada. Los participantes pueden aspirar a diferentes niveles de premio según el número de aciertos. Quienes logran cinco aciertos alcanzan el primer lugar y obtienen la mayor parte del premio acumulado. Con cuatro o tres coincidencias también se reciben montos variables. En el caso de acertar únicamente dos números, el premio es fijo y corresponde a una cantidad menor.