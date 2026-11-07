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Conoce cuáles son los números ganadores del Melate Retro 1684, así como otros detalles de este sorteo

Números ganadores del Melate Retro 1684: resultados del sorteo hoy sábado 7 de noviembre

Por Azul Roman
Conoce cuáles son los números ganadores del Melate Retro 1684, así como otros detalles de este sorteo
Números ganadores del Melate Retro 1684 Resultados del sorteo hoy sábado 7 de noviembre (Pexels)

Este sábado se han dado a conocer los resultados del Melate Retro 1684, por lo que aquí te contamos cuáles son los números ganadores, así como el número adicional. Este sorteo regresa a los orígenes del Melate, que se estrenó por primera vez en 1984.

Melate Retro tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se acumula en caso de no haber ganadores en los sorteos anteriores.

¿Cuáles son los números ganadores del Melate Retro de este sábado 7 de noviembre?

La combinación ganadora del Melate Retro 1684 de este sábado 7 de noviembre es:

08-12-13-17-22-26

El número adicional es: 32

¿Cómo y cuándo se juegan los sorteos del Melate Retro?

El Melate Retro se lleva a cabo dos veces por semana durante todo el año. El sorteo se realiza los días martes y sábados a las 21:00 horas. Para participar solo hay que comprar en el expendio más cercano un volante de Melate Retro y llenarlo.

Cada participante solo puede jugar hasta tres veces, y en caso de querer participar con una o dos combinaciones, se tiene que marcar “Nulo” en la casilla que no se utilice. En este sorteo también los jugadores pueden elegir sus propios números o pedir un Melate Retro.

¿Dónde revisar los números ganadores del Melate Retro 1684 y qué hacer si ganas?

Los resultados del Melate Retro de este sábado 7 de noviembre se anunciarán en sus horarios habituales, a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como sus redes sociales, su página web o solicitar a tu agente autorizado más cercano la información sobre los números ganadores.

Mientras que es importante mencionar que para hacer el reclamo del premio es necesario llevar el comprobante oficial físico o digital que contiene las combinaciones ganadoras.

De resultar ganador, tienes 60 días naturales para reclamar tu premio desde el día posterior a la publicación de los resultados. Cualquier premio puede ser reclamado en las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.

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