Números ganadores del Melate Retro 1684 Resultados del sorteo hoy sábado 7 de noviembre (Pexels)

Este sábado se han dado a conocer los resultados del Melate Retro 1684, por lo que aquí te contamos cuáles son los números ganadores, así como el número adicional. Este sorteo regresa a los orígenes del Melate, que se estrenó por primera vez en 1984.

Melate Retro tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se acumula en caso de no haber ganadores en los sorteos anteriores.

¿Cuáles son los números ganadores del Melate Retro de este sábado 7 de noviembre?

La combinación ganadora del Melate Retro 1684 de este sábado 7 de noviembre es:

08-12-13-17-22-26

El número adicional es: 32

¿Cómo y cuándo se juegan los sorteos del Melate Retro?

El Melate Retro se lleva a cabo dos veces por semana durante todo el año. El sorteo se realiza los días martes y sábados a las 21:00 horas. Para participar solo hay que comprar en el expendio más cercano un volante de Melate Retro y llenarlo.

Cada participante solo puede jugar hasta tres veces, y en caso de querer participar con una o dos combinaciones, se tiene que marcar “Nulo” en la casilla que no se utilice. En este sorteo también los jugadores pueden elegir sus propios números o pedir un Melate Retro.

¿Dónde revisar los números ganadores del Melate Retro 1684 y qué hacer si ganas?

Los resultados del Melate Retro de este sábado 7 de noviembre se anunciarán en sus horarios habituales, a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como sus redes sociales, su página web o solicitar a tu agente autorizado más cercano la información sobre los números ganadores.

Mientras que es importante mencionar que para hacer el reclamo del premio es necesario llevar el comprobante oficial físico o digital que contiene las combinaciones ganadoras.

De resultar ganador, tienes 60 días naturales para reclamar tu premio desde el día posterior a la publicación de los resultados. Cualquier premio puede ser reclamado en las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.