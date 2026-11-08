Lluvia de estrellas Táuridas del Norte 2026: ¿cuándo y a qué hora verlas en México? (Pexels)

Durante noviembre, el cielo nocturno ofrecerá un espectáculo astronómico con la llegada de las Táuridas del Norte, una lluvia de meteoros que cada año ilumina el firmamento durante la temporada de otoño.

Este fenómeno se caracteriza por sus destellos brillantes y la aparición ocasional de bólidos, conocidos popularmente como bolas de fuego.

¿Por qué ocurren las lluvias de estrellas?

Las lluvias de estrellas se producen cuando la Tierra atraviesa una corriente de partículas de polvo y pequeños fragmentos que han quedado en el espacio tras el recorrido de cometas.

Al ingresar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, estas partículas interactúan con los gases del aire y generan un intenso calentamiento que produce los destellos luminosos que conocemos como meteoros o estrellas fugaces.

En el caso de las Táuridas del Norte, uno de sus principales atractivos es la aparición de bólidos, meteoros excepcionalmente brillantes que pueden destacar sobre el resto del cielo nocturno y producir destellos similares a las llamadas bolas de fuego.

¿A qué hora comienza y dónde se pueden observar las Táuridas del Norte?

Para quienes quieran disfrutar de este fenómeno astronómico desde territorio nacional, la mejor oportunidad llegará durante la noche del 11 y las primeras horas del 12 de noviembre de 2026.

Además, las Táuridas del Norte son conocidas por sus meteoros lentos y brillantes, por lo que existe la posibilidad de distinguir algunos bólidos durante la observación.

¿Cómo se pueden observar las Táuridas del Norte?

Para disfrutar de este fenómeno astronómico no es necesario contar con telescopios ni binoculares, ya que los meteoros pueden observarse a simple vista.

Sin embargo, se recomienda buscar un sitio alejado de las luces artificiales, como espacios con poca contaminación lumínica, para tener mejores posibilidades de distinguir los destellos en el firmamento.

También es importante permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante aproximadamente 20 minutos. Durante ese tiempo, lo ideal es evitar mirar directamente las pantallas de los teléfonos celulares o exponerse a luces intensas.

Por último, busca un espacio despejado de obstáculos visuales, como edificios y árboles, y procura mantener la mirada hacia una zona amplia del cielo.