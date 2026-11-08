Supernova Eclipse 2027: cuándo es, dónde será y cuánto cuestan los boletos

Supernova Eclipse 2027 fecha y sede Foto: Arena CDMX

Uno de los espectáculos que más ha cautivado al público en las redes sociales regresa con una nueva edición. Se trata del Supernova: Eclipse 2027, el cual combina boxeo, creadores de contenido y entretenimiento digital, y regresa con una nueva entrega que volverá a reunir a influencers, celebridades y comunidades digitales alrededor del cuadrilátero.

Después de dos ediciones que generaron conversación entre los seguidores del entretenimiento y el boxeo amateur, el proyecto confirmó su próxima cita en la Ciudad de México. La expectativa ahora está puesta en conocer quiénes serán los participantes, qué enfrentamientos integrarán la cartelera y qué novedades tendrá esta experiencia.

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¿Cuándo y dónde será Supernova Eclipse 2027?

La tercera edición de Supernova se realizará el domingo 30 de mayo de 2027 en la Arena Ciudad de México, recinto ubicado en Azcapotzalco que también recibió la edición anterior, Supernova Strikers: Génesis.

Con el nombre Eclipse, la organización anticipa una nueva etapa del espectáculo, que busca ir más allá de los combates y combinar deporte, cultura digital y entretenimiento.

El anuncio estuvo acompañado de un mensaje que despertó curiosidad entre sus seguidores: «Desde el origen, nunca se trató solamente de pelear. Siempre hubo dos lados». La frase apunta a una identidad temática que todavía no cuenta con una explicación completa.

Supernova Eclipse 2027 fecha y sede Foto: Arena CDMX

¿Cuándo salen los boletos de Supernova Eclipse 2027?

La primera fase de venta de entradas comenzará el viernes 13 de noviembre de 2026, mediante Superboletos. La organización también habilitó un registro para las personas interesadas en recibir información sobre el acceso a los boletos.

¿Quiénes participarán en Supernova Eclipse 2027?

Por ahora, la organización no ha publicado una cartelera oficial completa ni confirmado todos los enfrentamientos.

No obstante, figuras como Karely Ruiz han adelantado su intención de regresar al cuadrilátero durante 2027 y han sido vinculadas con esta nueva edición, aunque es importante distinguir sus declaraciones de la confirmación formal de un combate.

En los próximos meses se espera conocer más detalles sobre los participantes, las peleas y las actividades que acompañarán al espectáculo.