Moa Rivera: “La salsa sigue siendo un lenguaje universal que conecta generaciones”

Moa Rivera en entrevista para Crónica Cortesía: Moa Rivera

Con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Mal Necesario”, acompañado de un video musical cautivador, Moa Rivera nos recuerda que la salsa no solo tiene raíces profundas, sino también una capacidad única para reinventarse y seguir vigente.

En esta entrevista exclusiva, nos cuenta todos los detalles:

Alan Mino

“Mal necesario”, resalta la trascendencia de La Salsa. ¿Cómo surgió la idea detrás de este sencillo y de su video musical?

Moa Rivera

Este es un tema que fue compuesto por el colega mío, Alex, en Venezuela y es un tema que tiene unos colores bien contemporáneos. Le añadimos muchos elementos que representan lo que es la evolución de La Salsa, porque le pusimos unas guitarras incorporadas en maneras de arpegio en la entrada, en la introducción del tema y hace que se siente bien movido; es bien criollo, pero a la vez, representa mucho el sonido que se está haciendo en la actualidad. Es un tema que me representa mucho porque habla mucho de la evolución y en especial la parte de la producción audiovisual que tomó lugar en Miami, Florida. Le hicimos un video explicando precisamente eso mismo, de los colores de la cinematografía, de los tiempos de antes y de lo que es la evolución del camino de La Salsa.

Alan Mino

El video musical combina muchos elementos clásicos y también los contemporáneos. ¿Cómo lograste ese balance entre estilos sin que perdieras la esencia del género?

Moa Rivera

Es una muy buena pregunta porque en La Salsa hay ciertas cosas, unos patrones que van, la conga, el timbal, el piano montuno, la manera en que el bajo fluye. Hay unas cosas que en La Salsa quizás no se pueden cambiar demasiado porque después se daña lo que es La Salsa. Pero eso sí, cuando La Salsa se creó, eso lo que hicieron fue un reguero de instrumentos que resultó ser una maravilla.

Moa Rivera en entrevista para Crónica Crédito: Moa Rivera

Asimismo, como las personas que crearon La Salsa, pues yo también soy creativo y no me pongo límites ni barreras a la hora de añadir cosas nuevas en las producciones, por eso le añadimos instrumentos como por ejemplo la guitarra, que no se usa demasiado en La Salsa. Me gusta marcar el cambio y no solamente seguir los patrones que se llevan haciendo. Porque el público de La Salsa como que pide algo nuevo, algo moderno.

Alan Mino

La Salsa ha sido un género que ha conectado varias generaciones como lo mencionas. ¿Para ti qué tan importante es reflejar esta conexión en este proyecto?

Moa Rivera

Es bien importante, para mí una de las cosas fundamentales como cantante es conectar con los fanáticos. Porque al final del día los artistas son tan grandes como la fanaticada que tengan, y yo siempre les pido su opinión, y les pregunto, ¿qué ustedes quieren escuchar? ¿Qué les gustaría que yo haga? De repente a una balada y le hago una versión salsa. Y pues lo más importante es tener un engagement real con los fanáticos y con personas como ustedes que nos permiten a nosotros los artistas llegarle a más personas y pues siempre y cuando eso esté pasando estamos gozando y ganando. En Spotify tenemos un millón de oyentes mensuales, así que lo que estamos haciendo, gracias a Dios, es como les gusta a los fans.

Alan Mino

Con esto quieres también atraer gente nueva a la salsa, entonces, ¿qué mensaje quieres transmitir con “Mal necesario” a tus fanáticos y a la nueva audiencia que se está acercando a La Salsa gracias a ti?

Moa Rivera

La idea con esta canción es que haya euforia de salsa y que de verdad que se motiven a escuchar música de calidad, porque hoy en día lamentablemente en otros géneros se están haciendo música que denigra a la mujer demasiado y hace falta más música que le dé el respeto a la mujer que se merece y que se la puedan vacilar y gozar hasta de una manera sensual, si quieren. Pero que siempre haya unos límites que te permitan tú tenerle esa parte de la imaginación con la mujer.

No que vaya tan directo al grano porque después te pierda esa magia, eso es bonito.

Moa Rivera en entrevista para Crónica Cortesía: Moa Rivera

Alan Mino

Claro. Bueno, fusionaste muchos estilos en tu música que te están convirtiendo en un referente ahora. ¿Cuáles son las influencias contemporáneas, lejos de la salsa clásica, que te están inspirando al momento de componer?

Moa Rivera

Pues mira, fíjate, yo soy fanático de la música, yo tengo muchos gustos musicales que la gente quizás no se esperan porque yo escucho música en español 100% y todo. Pero a mí lo más que me gusta escuchar es por ejemplo Eminem, que no tiene que ver absolutamente nada con la salsa. Y también escucho bandas de rock como Red Hot Chili Peppers, escucho hasta metal, pero no necesariamente uso esas bandas y esa gente para hacer cosas en la salsa, pero sí me gusta añadir guitarras, que de repente yo digo, mira, esto se escucha como flow rockero o estilo balada, me gusta mucho escuchar a José Feliciano, a Cristian Castro.

Y pues eso ayuda mucho a la hora de crear una canción porque, a pesar de que soy salsero, yo soy un artista tropical, pero no necesariamente fui el clásico “cocolo” de la salsa porque a veces se conoce demasiado de algo, y te saturas, te limitas y se te bloquean las ideas por saber demasiado de un tema. Entonces a mí me gusta quedarme un poquito ajeno a la salsa para que siempre se mantenga refrescante.

Alan Mino

Mencionas que estás un poco como ajeno a la salsa en estos aspectos, pero ¿hay algún momento histórico de la salsa que tú digas, ese me influenció mucho en cómo estoy haciendo ahora la música?

Moa Rivera

Pues mira, yo nací en los noventa. Algunas de las bandas que yo escucho de los tiempos de antes son de antes de que yo naciera, que me la introdujeron a mí en algún punto de mi vida, yo descubrí una joya mágica que yo no había descubierto, que yo no conocía porque era música que se hizo antes de que naciera. Pero por ejemplo, Orquesta “La Solución”, que tenía ritmos que eran en muy agresivos y callejeros, y se reflejaba en la manera con que interpretaban las trompetas, los pianos, el bajo, y de repente una voz como la de Frankie Ruiz que hacía un balance perfecto a esos ritmos callejeros, que era lo que originalmente se consideraba la música urbana en los tiempos de los ochenta, hasta que ahora es el reggaetón. Pero en los tiempos de antes la música urbana era la salsa, y cuando llegó Frankie al panorama, empezó a traerle otros colores al género, y pienso que ese fue un momento en la historia bien bonito que marcó una evolución en su tiempo, y cantantes como yo, por ejemplo, hoy en día se motivan a cantar bonito en la salsa, y tener ritmos agresivos a la vez.

Alan Mino

¿Has enfrentado algún desafío por querer modernizar la salsa?

Moa Rivera

Sí, siempre hay dos o tres personas que no les gusta lo que uno hace, pero siempre que yo tenga millones de personas que están consumiendo mi música y que la están disfrutando, yo no le presto atención a los malos comentarios. Pero obviamente en la evolución de la humanidad en todo aspecto, en la evolución de la comida, la evolución de la moda, la evolución de la música, todo requiere como que una ‘peleita’, como que ahí siempre está la resistencia, la gente que no quieren que tú modernices para que ellos no se queden atrás. Y pues a mí me han tirado un poquito de odio algunos artistas de la vieja, pero son cosas que yo realmente no les presto atención.

Pero ahora mismo yo tengo un montón de miles de personas que me escriben que les encanta lo que estoy haciendo, pero a mí realmente las cosas que son negativas las torno en lo positivo, así que estamos gozando.

Moa Rivera en entrevista para Crónica Cortesía: Moa Rivera

Alan Mino

Por último, ¿qué sigue para Moa Rivera? ¿Hay nuevos proyectos en puerta que nos quieras compartir?

Moa Rivera

Sí, mira, yo tengo muchísimas canciones preparadas para lanzarlas ya en enero. Así que de parte mía por lo menos se pueden escuchar mucha, mucha música e invito a la gente a que me sigan en la plataforma de Instagram, @moha.pr, para que siempre estén ahí conmigo viendo lo que estoy posteando. A veces me gusta hacer payasería. No soy payaso, pero me gusta relajar de vez en cuando y para que conozcan más de mi día a día. Los invito también a YouTube, que busquen a Moa Rivera para que vean todas las producciones que hemos hecho, que las hago con mucho amor.