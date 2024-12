Navicooks: La magia de la cocina navideña con la chef Ana Casanova

La chef nos presenta sus mejores platillos de la serie NaviCooks Cortesía: Ana Casanova

La comida en Navidad es mucho más que una simple tradición: es una celebración de sabores, recuerdos y momentos compartidos. Cada plato tiene el poder de reunir a familias y amigos, creando un ambiente de calidez y alegría que caracteriza estas fiestas. Los aromas que emanan de la cocina, como el de un pavo asado, un cordero o dulces caseros, nos transportan a la magia de la Navidad, donde la mesa se convierte en el centro de la reunión.

La comida navideña refleja la diversidad de costumbres y tradiciones de todo el mundo. En muchos hogares, los platos navideños tienen un toque personal, transmitido de generación en generación, que los hace aún más especiales. En este sentido, Destino C, tuvo el placer de platicar con la chef Ana Casanova sobre un proyecto que llega como anillo al dedo en esta temporada: la serie NaviCooks

La chef se declara una apasionada de la gastronomía y, como si fuese una alquimista, combina texturas, sabores y colores, para llevar a otro nivel sus recetas. Es así como hace 4 años, Ana materializó el proyecto NaviCooks, el cual está inspirado en una de las épocas favoritas de la chef: la Navidad.

“A mí me parece una época mágica en la que todas las personas siento que son más buenas, más nobles, están más conectadas. Tienen más ganas de compartir. Tienen más esperanzas; tienen más esa magia navideña al cien por ciento y donde todo gira alrededor de la comida”, señala.

La chef Ana Casanova es una apasionada de los viajes y la gastronomía Cortesía: Ana Casanova

¿Qué es NaviCooks? Un maratón de recetas que redefinen la Navidad

A partir de esta idea surgió NaviCooks, proyecto que fusiona la cocina tradicional navideña con el entusiasmo de Ana por enseñar y compartir su conocimiento. “Esto es algo característico, algo que a mí me emociona, me llena de vida, me caracteriza. Entonces decidimos ya darle como un nombre. Mi canal se llama Casanova cooks, entonces queríamos que fuera como algo relacionado con el “cooks” (cocinar) y pues así nació NaviCooks”, nos cuenta respecto a la conceptualización de este proyecto.

Maratón de recetas navideñas

La chef también nos cuenta que NaviCooks también puede definirse como un maratón de recetas navideñas en el que “Buscamos darle un enfoque distinto, o sea, algo distinto que tú ya sepas que estás esperando eso cada año. De que el público se pregunte qué va a llegar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser este año? ¿Qué va a haber diferente? Y es un reto enorme porque recetas navideñas quizá conocemos cierta cantidad. Entonces decir que cada año ofreceremos algo distinto, es el verdadero reto”, asegura.

¿Qué sorpresas habrá en NaviCooks este 2024?

Cada año, las posibilidades de crear cosas nuevas permiten a Ana echar a volar la imaginación y crear conceptos únicos, que vienen construidos a partir de una gran logística y días de preparación previa. Ella asegura que detrás de cada proyecto hay un esfuerzo colectivo que se ve reflejado en cada uno de sus videos.

La chef Ana Casanova nos presenta su edición 2024 de NaviCoocks Cortesía: Ana Casanova

Además, recuerda que el primer año conectó con su audiencia por medio de regalos, lo cuales motivaron al público a sentir la pasión por esta época. Luego, en el 2023 llevó a otro nivel el concepto de white Christmas, con platillos cuya característica en común era el color blanco.

De acuerdo con Casanova, para este 2024 “Nos concentramos en platillos vintage, como lo más tradicionales; son recetas más elaboradas que quizá te llevan un poco más de tiempo pero que se quedan en tu casa para siempre”, nos comparte. No obstante, nos platicó que las primeras recetas son botanas, a manera de entradas, para compartir en familia.

“Es un especial muy muy pensado y como es mi época favorita del año, le pongo todas las ganas, ya que nos lleva muchas semanas de planeación. Por ejemplo, remodelamos la cocina y, en general, son muchos pasas para lograr los videos, pero lo hago con mucho amor para que le gente lo disfrute", nos cuenta Ana respecto a este proyecto.

“Algo que busco mucho, en todas mis recetas, no nada más en Casanova Cooks es que tengan como ese extra que hace que algo, tal vez ordinario, se vuelva extraordinario; entonces, les van a gustar también estas 22 recetas que vienen que vienen, entre entradas, botanas y platos fuertes", comparte.

Proyectos para el 2025

Hoy, Ana Casanova continúa explorando nuevas formas de conectar con su audiencia, trabajando en proyectos que trascienden la cocina. Uno de ellos es el proyecto de “polvitos mágicos" denominados así al ajo y la cebolla en polvo, los cuales son parte fundamental en sus recetas.

De acuerdo con Casanova, los “polvitos mágicos" se materializarán en un sazonador que saldrá a la venta próximamente, y es un proyecto en el que venía trabajando desde hace un tiempo.

Otro de los proyectos venideros será el lanzamiento de un recetario con las recetas favoritas de la chef. Por si esto fuera poco, también planea la creación de otro recetario enfocado en las variadas formas de preparar huevos, proyecto que llevará por nombre “Huevos a huevo”, al respecto nos confiesa que cada semana hace un receta con huevos y, hasta el momento, lleva 32 semanas consecutivas con esta sección.

Datos curiosos de Ana Casanova

Estudió Instituto Culinario de México y a través de los años ha tomado infinidad de cursos y talleres de gastronomía internacional.

y a través de los años ha tomado infinidad de Es una apasionada de los viajes y siempre trata de poner un toque de ellos en sus proyectos.

y siempre trata de poner un toque de ellos en sus proyectos. Empezó haciendo contenido en las redes sociales cuando todavía estaba estudiando.

cuando todavía estaba estudiando. Su experiencia laboral también incluye cocinas francesas.

De pequeña era fan de los programas de Anthony Bourdain .

Confiesa que también quiso ser actriz.

La historia de Ana Casanova es un testimonio del poder de la pasión y la creatividad, y su legado sigue creciendo con cada receta, cada video y cada Navidad.

Con su sello inconfundible, Ana Casanova no solo celebra la gastronomía, sino que también nos recuerda que en cada platillo se encuentra un poco de historia, tradición y amor.

Redes sociales

Facebook

Instagram

TikTok

Youtube