Transformando la producción de audiolibros: la apuesta por la innovación

Plataforma Everand Cortesía: Especial

En esta entrevista, Javier Aceves “Baxter”, director de Adquisición de Contenidos en español de Everand, nos comparte los desafíos y la visión detrás de la plataforma, que apuesta por la innovación y la personalización en su oferta. Hablamos sobre sus inicios, el impacto de la pandemia, los nuevos formatos como los audiolibros y podcast, y cómo Everand busca conectar con la audiencia a través de contenido exclusivo.

Alan Mino

¿Cuál ha sido el mayor reto al liderar la estrategia de contenidos en español para una plataforma tan amplia como Everand?

Baxter

Creo que el principal reto ha sido priorizar las necesidades de nuestros usuarios. Lo primero que hacemos es reinvertir la confianza de nuestros suscriptores para ofrecerles contenido que realmente les aporte, ya sea para desconectar con una novela de fantasía o para mejorar su vida cotidiana con un libro bien pensado de no ficción.

El desafío más grande tiene que ver con leer las tendencias de consumo y, a través de la data, anticiparnos a lo que les va a gustar. Es un trabajo de responsabilidad porque debes estar constantemente en sintonía con lo que está pasando en el mundo y con lo que sucede dentro de Everand, trabajando con autores, agentes y editoriales para obtener los derechos de los contenidos. El resto del catálogo, con títulos de editoriales y publishers grandes, nos llega casi automáticamente, lo que nos ayuda a tomar decisiones informadas, siempre con el objetivo de ofrecer contenido original e ilimitado.

Alan Mino

Teniendo una experiencia tan diversa en medios, ¿cómo ha influido tu trayectoria profesional en tu rol actual en Everand?

Baxter

He tenido la suerte de estar en varias industrias, pero lo que siempre he tenido en común es estar en contacto con la audiencia y comprender cómo generar reacciones, algo que aprendí mucho cuando trabajé detrás de un micrófono en radio.

Cuando estuve en radio, también hice diseño sonoro, lo que me permitió aprender a contar historias a través del sonido. Eso me enseñó mucho sobre cómo involucrar emocionalmente a las personas con contenido.

Mi experiencia en medios, donde también tuve que adaptarme a las redes sociales y entender algoritmos, me ha dado un enfoque más sofisticado en Everand. Hoy tengo el trabajo soñado porque estoy en un sector donde podemos crear contenido que conecta de manera genuina con las personas.

Alan Mino

Baxter, ¿qué podemos esperar de los próximos lanzamientos de Everand Originals, sobre todo en América Latina?

Baxter

En Everand estamos construyendo un sello premium, algo relativamente nuevo para nosotros. Aunque otras compañías llevan años en esto, estamos muy contentos con los resultados que hemos logrado hasta ahora.

Lo que estamos haciendo es ofrecer temas que realmente interesan a nuestra audiencia, pero abordados desde perspectivas insospechadas. Por ejemplo, en lugar de hablar de salud mental con expertos típicos, buscamos personas como Amanda y Titita, que lo tocan desde su propia experiencia y sensibilidad, para ofrecer una visión más humana y auténtica.

Nuestra apuesta es seguir experimentando y aprendiendo, con cada vez más enfoque y dirección. Y, claro, estamos muy emocionados por lo que tenemos planeado para el próximo año.

Everand la nueva plataforma de audiolibros y podcast Cortesía: Especial

Alan Mino

Es un trabajo apasionante. La personalización en Everand es clave. ¿Cómo logran que las recomendaciones sean tan precisas y adaptadas a cada usuario?

Baxter

Contamos con dos formas principales de hacer recomendaciones. Una es la algorítmica, ya que Everand pertenece a Scribd inc., una compañía tecnológica con más de 15 años de experiencia en Silicon Valley. Usamos inteligencia artificial y sistemas de recomendación para entender mejor las preferencias de los usuarios y ofrecerles el contenido que necesitan en el momento adecuado.

La otra parte es la recomendación humana: desde un bibliotecario virtual que recomienda libros según los gustos de los usuarios, hasta la adquisición de contenido para tener una oferta variada para aquellos que buscan algo nuevo o vuelven constantemente a nuestra plataforma.

Todo esto, por supuesto, se sigue refinando día a día.

Alan Mino

Con todo esto, ¿cómo han cambiado los hábitos de lectura con la llegada de los audiolibros y los podcasts?

Baxter

Scribd siempre tuvo la misión de transformar cómo lee el mundo, y creo que hemos ayudado a cumplir esa misión. Sin embargo, la pandemia fue un antes y un después. En ese tiempo, muchas actividades cotidianas, como lavar los platos o caminar, se convirtieron en momentos de escucha.

Hoy, la gente encuentra muchos más momentos para escuchar contenido. Ya no es necesario tener un espacio de tiempo largo; con un teléfono, puedes tener un audiolibro de mil páginas en tu bolsillo.

Esto también ha cambiado la forma en la que las historias se cuentan: ahora buscamos contar historias más ágiles y adaptadas a la vida moderna. Lo que estamos haciendo en Everand es “portabilizar” la experiencia de lectura para que puedas leer o escuchar lo que quieras, cuando quieras, sin importar el formato.

Alan Mino

Mencionas el formato audiolibro. ¿Cómo están abordando la experiencia de escucha?

Baxter

Estamos apostando por cambiar la forma en la que se producen los audiolibros. Queremos que no solo sean narradores leyendo, sino crear contenido que inicialmente haya sido pensado para el audio, no solo para ser impreso.

Por ejemplo, hicimos “Historias de Ciencia Psicodélica”, un proyecto con Audiolibre, creado para ser escuchado en vez de leído, lo que cambia toda la experiencia.

Alan Mino

Viendo esto, ¿qué autores o títulos han marcado un antes y un después para Everand?

Baxter

Uno de los títulos más importantes fue “No Fue Penal”, una obra de teatro escrita por Juan Villoro durante la pandemia. Fue el primer proyecto que produjimos bajo un nuevo enfoque de audiodrama, y realmente marcó un hito. Pero cada uno de los títulos que hemos lanzado tiene algo especial.

Por ejemplo, “Más Allá del Propósito” de un autor que creció con nosotros y hoy es uno de nuestros títulos más exitosos. Ha sido emocionante ver cómo estos libros impactan a nuestra audiencia y nos sirven para seguir innovando.

Alan Mino

Es impresionante cómo la narrativa en audio está reinventándose. Pero también mencionas que Everand tiene otros contenidos, como revistas y partituras. ¿Por qué diversificar los formatos en la plataforma?

Baxter

Queremos ofrecer algo para cada tipo de persona, para quien quiera expandir sus horizontes y volverse más sabio, ya sea para desarrollar una habilidad, conocer más sobre algún tema o simplemente enriquecer su vida. Con formatos como las partituras, las revistas y los podcast, buscamos complementar la oferta de e-books y audiolibros. Todo esto hace parte de un enfoque integral de sabiduría, que puede ayudar a las personas en diferentes aspectos de su vida cotidiana.

Alan Mino

Finalmente, ¿por qué alguien debería probar Everand si aún no lo ha hecho?

Baxter

Deberían probarlo porque tenemos una prueba de 30 días gratis. Si estás buscando mejorar tu vida o desarrollarte en algún ámbito, Everand es una herramienta poderosa. Ofrecemos una enorme cantidad de contenido a través de una suscripción, desde e-books hasta audiolibros, pasando por una biblioteca de recursos que puede cambiar tu día a día. Es una plataforma pensada para ayudarte a crecer, explorar y disfrutar del conocimiento y entretenimiento de una manera accesible y dinámica.