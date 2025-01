8 perfumes de lujo que debes probar en 2025: la selección prémium

Las mejores fragancias para este 2025 Desde aromas nuevos y frescos, hasta apuestas nuevas y atrevidas encontrarás en esta lista.

Si eres una amante de los perfumes o estás buscando ese aroma perfecto que defina tu estilo este año, estás en el lugar correcto. Este 2025 viene cargado de fragancias para mujer que no solo huelen increíble, sino que también cuentan historias, despiertan emociones y convierten cualquier momento en algo especial.

En Destino C nos dimos a la tarea de crear un listado con una exclusiva selección de perfumes para mujer que tienes que probar sí o sí. ¡Prepárate para enamorarte de cada uno de ellos!

1. Eros de Versace

Si buscas algo fresco y seductor, Versace Eros es tu aliado. Esta fragancia pertenece a la familia olfativa Almizcle Floral Amaderado y fue creada por los icónicos perfumistas Alberto Morillas, Olivier Cresp y Nathalie Lorson. Entre sus notas principales destacan el limón siciliano, la granada y la bergamota, combinadas con el toque floral del azahar del limonero y la peonía. ¡Es como llevar un pedacito del Mediterráneo contigo!

Eros de Versage

2. CH de Carolina Herrera

Para quienes aman la elegancia con un toque de relajación, CH Carolina Herrera es el perfume ideal. Creada por Olivier Cresp y Rosendo Mateu, esta fragancia combina el frescor de la bergamota, el limón y la granada con la suavidad del pachulí y las rosas frescas. Es un equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad. ¡Un clásico moderno que no falla!

CH de Carolina Herrera

3. Miss Dior

Miss Dior es sinónimo de feminidad y elegancia. Creada por Francois Demachy, esta fragancia de la familia Floral y Frutal combina notas de iris, peonías, chabacano, durazno y un toque dulce de vainilla y sándalo. ¡Perfecta para quienes buscan un aroma dulce, pero sofisticado!

Perfume Miss Dior

4. Chanel No. 5

El perfume más icónico de todos los tiempos. Chanel No. 5 es conocido como “la esencia misma de la feminidad”. Con su aroma inspirado en un bouquet floral, este perfume es el resultado de la visión de Gabrielle Chanel de crear un “perfume de mujer con olor a mujer”. Atemporal y elegante, ¡siempre será un must en cualquier colección!

Channel No.5

5. Light Blue de Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana Light Blue sigue siendo un favorito más de una década después de su lanzamiento en 2011. Creada por Olivier Cresp, esta fragancia de la familia Floral Frutal combina limón siciliano, manzana, cedro y campanilla en sus notas de salida, mientras que en el corazón destacan el bambú, el jazmín y la rosa blanca. ¡Fresca, juvenil y completamente irresistible!

Light Blue de Dolce & Gabbana

6. Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian

Si lo tuyo es la exclusividad, Baccarat Rouge 540 es para ti. Esta fragancia amaderada fue creada en colaboración con la famosa cristalería Baccarat para celebrar sus 250 años. Combina el delicado jazmín, flores frescas y un toque refinado de diversas plantas de té. ¡Un perfume que destila lujo y sofisticación!

Perfume Baccarat Rouge 540

7. Libre de YSL

La libertad huele a YSL Libre. Esta fragancia tardó 7 años y más de 1000 pruebas para alcanzar la perfección. El resultado: una composición floral femenina con especias exóticas de Marruecos, lavanda, flor de naranja y un toque dulce de vainilla de Madagascar. ¡Empoderamiento embotellado!

Perfume Libre de YSL

8. La Vie Est Belle de Lancôme

La Vie Est Belle, creada por Olivier Polge, Dominique Ropion y Anne Flipo, es una celebración de la vida en forma de perfume. Esta fragancia combina frutas exóticas como las grosellas negras y la pera, con notas dulces de praliné, vainilla, pachulí y haba tonka. ¡Un recordatorio diario de que la vida es hermosa!

Perfume La vie est belle de Lancome

Así que no hay excusa para no encontrar esa fragancia que se vuelva tu toque personal. Desde los clásicos como Chanel No. 5, hasta las propuestas modernas como YSL Libre y súper en tendencia como Baccarat Rouge 540, hay algo para cada estilo y ocasión.