4 conciertos imperdibles en CDMX en febrero 2025

Febrero de 2025 promete ser un mes lleno de emociones y música en la Ciudad de México. Por eso te dejamos 4 conciertos que no puedes perderte si te encuentras en la capital. ¡Prepárate para una experiencia inolvidable!

El Regreso de Joaquin Sabina al Auditorio Nacional

Joaquin Sabina, el cantautor español que ha capturado los corazones de generaciones, vuelve a CDMX para deleitarnos con su poesía cantada. Sus letras profundas y su estilo único hacen de este concierto una cita obligada para los amantes de la música de autor. El Auditorio Nacional, es el escenario perfecto para vivir este momento íntimo y especial. Prepárate para disfrutar de sus clásicos y nuevas interpretaciones con 4 fechas en la capital del país, 1, 4, 10 y 12 de febrero.

Justin Timberlake en México

El famoso ex integrante de Nsync vuelve a nuestro país este 7 y 8 de febrero al Auditorio Nacional, para presentar todos los éxitos que lo han convertido en un ídolo pop mundial y lo han mantenido vigente por casi dos décadas. Iniciando así su gira The Forget Tomorrow World Tour por latinoamérica.

Carnaval de Bahidorá en Parque Las Estacas

Aunque no está dentro de la ciudad, no puedes dejar de asistir a este festival que es una joya cercana a CDMX. El Carnaval de Bahidorá es famoso por su ambiente bohemio, su selección musical ecléctica y su entorno natural impresionante. Con artistas como Kaytranada, Floating Points y Ezra Collective, te aseguro que este será uno de los fines de semana más memorables. Baile, naturaleza y buena música en un solo lugar.Fecha: 14, 15 y 16 de febrero Parque Las Estacas, Morelos (muy cerca de CDMX).

Simply Red en el Auditorio Nacional

Para cerrar el mes con broche de oro, Simply Red regresa a CDMX para celebrar sus cuatro décadas de carrera. La voz de Mick Hucknall sigue siendo tan mágica como siempre, y escucharán hits como “Holding Back the Years” y “If You Don’t Know Me By Now” en vivo. Este concierto es una oportunidad única para disfrutar de soul y pop de calidad en uno de los mejores recintos de la ciudad. Fecha: 27, 28 de febrero y 1 de marzo

Así que, ya lo sabes, si estás en CDMX o planeas visitarla en febrero de 2025, estos cuatro eventos te prometen diversión, buena música y experiencias inolvidables. ¡No te los pierdas!