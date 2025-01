5 lugares para visitar en Chapultepec

Los 5 lugares que tienes que visitar en Chapultepec Crédito: Especial

El pulmón de la Ciudad de México, Chapultepec, es literalmente un oasis en medio de la mancha gris, cuyo atractivo, además sus vastas áreas verdes, también reside en los atractivos que ofrecen las secciones del recinto. Si aún no tienes plan para este fin de semana, nosotros te dejamos 5 recomendaciones para pasar todo un día metido en Chapultepec.

Ya sea para una cita con esa persona especial, para salir en familia o con amigos, el bosque más grande de la CDMX siempre ofrece distintas opciones para pasar un día increíble. Y para muestra… Estos fascinantes espacios.

Audiorama Chapultepec

¡Date un break del ruido de la ciudad y conecta con esta experiencia sensorial! El Audiorama de Chapultepec es uno de los rincones más encantadores y tranquilos dentro del Bosque de Chapultepec, ideal para quienes buscan un momento de serenidad en medio de la bulliciosa Ciudad de México. Este espacio fue diseñado para invitar a la relajación y la introspección, convirtiéndose en un oasis para los amantes de la lectura, la música y la tranquilidad.

Audiorama Chapultepec Crédito: Especial

Es un espacio rodeado de árboles y vegetación, con bancas estratégicamente colocadas para ofrecer comodidad y permitir disfrutar del entorno natural. Una de las características más destacadas es que, a través de bocinas discretas, se reproduce música ambiental cuidadosamente seleccionada. Puedes escuchar géneros como jazz, música clásica y melodías relajantes que complementan la paz del lugar.

Ubicación: Se encuentra en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, cerca de la Fuente de Nezahualcóyotl y al pie del Cerro del Chapulín, donde se encuentra el Castillo de Chapultepec.

Horario: Abierto de martes a domingo, generalmente de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Costo: Entrada gratuita

Museo Anfibium

¡No hay nada más fascinante que nuestro querido animal endémico, el ajolote! Y es, en este sentido, que el Museo Anfibium es una de las atracciones más recientes y singulares dentro del Bosque de Chapultepec, dedicado a la conservación y educación sobre los anfibios, con un enfoque especial en el emblemático ajolote mexicano. Este espacio no solo celebra la biodiversidad de México, sino que también busca crear conciencia sobre la importancia de preservar especies en peligro de extinción.

Museo Anfibium en Chapultepec Crédito: Especial

El museo abrió sus puertas en diciembre de 2022 como parte de un esfuerzo conjunto para destacar la riqueza natural del país y sensibilizar sobre los retos ambientales actuales. Está completamente dedicado a los anfibios, con un énfasis en la biología, ecología y conservación del ajolote, una especie endémica de los lagos de Xochimilco que es considerada un símbolo de la riqueza natural de México.

Ubicación: Se encuentra en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, dentro del complejo del Acuario del Lago.

Horario: Horario: Abierto de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Costo: Generalmente, se cobra una entrada simbólica que ayuda a financiar los programas de conservación y mantenimiento del museo.

Lago Algo

Lago Algo es un punto de encuentro entre el arte y la gastronomía, fomentando la construcción de comunidad a través de experiencias dinámicas. Bajo la dirección del Chef Heriberto Gutiérrez, la propuesta culinaria de Lago/Algo busca estimular cambios en la manera de consumir y relacionarse con el medio ambiente.

Lago Algo en Chapultepec Crédito: Especial

Se favorece el uso de ingredientes locales en diálogo con tendencias globales, ofreciendo una experiencia gastronómica que complementa su oferta cultural.

Ubicación: Bosque de Chapultepec II Sección, Ciudad de México.

Horario:

Exposiciones: Miércoles a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Restaurante: Lunes a domingo, de 8:30 a.m. a 7:00 p.m.

Cineteca Nacional

Sin aún no has visitado la nueva Cineteca Nacional, este es un buen momento para hacerlo. La cita perfecta puedes suceder en este recinto, pues hay de todo. No obstante, la atracción principal es ver una película en este recinto que cuenta con ocho salas de cine. Por si fuera poco, también hay un foro al aire libre, dulcerías, cafetería, librería, videoteca, restaurante y una sala de exposiciones…¡El spot perfecto para no salir en todo el día!

Cineteca Nacional en el Castillo de Chapultepec Crédito: Especial

La Cineteca Nacional Chapultepec, inaugurada el 24 de septiembre de 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ubicada en una antigua ensambladora de armas del Ejército Mexicano, en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, forma parte del proyecto “Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, que busca revitalizar el mayor espacio verde de la capital… ¡Arma el plan y visítala!

Ubicación: Av. Vasco de Quiroga #1345, Campo Militar número 1-F, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX

Horario: Lunes a domingo: 11:30 a 18:00 horas

Costos: $70 entrada general y $50 para menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores. Martes y miércoles, ambos días, el costo del boleto es de $50 para cualquier función

Parque Aztlán

Si tuviéramos que definir en una sola palabra el parque de diversiones Aztlán, definitivamente sería con “¡Diversión!” Este lugar es la onda y tiene algo para todos. Abrió sus puertas el 20 de marzo de 2024, y desde entonces ha sido el spot favorito de muchos.

Parque Urbano Aztlán Vista panorámica del Parque Urbano Aztlán en Chapultepec

Y para muestra, basta un botón, pues entre sus principales atractivos están la Rueda de la Fortuna Aztlán 360, el Carrusel de Chapultepec, la Montaña Jurásic, las Sillas voladoras, Casa de los sustos en realidad virtual, por mencionar sólo algunos. Lo mejor de todo es que el Parque Aztlán se caracteriza por ser un proyecto sustentable que integra entretenimiento con prácticas ecológicas. La recomendación especial son experiencias inmersivas llamadas El Quinto Sol, que narra el mito de la fundación y gloria de Tenochtitlan…¡Imperdible!

Ubicación: Avenida de los Compositores, dentro del Bosque de Chapultepec.

Horario: martes a domingo, de 12 PM a 8 PM.

Costos: La entrada es gratuita, pero las atracciones tienen un costo que varía entre $40 y $100 pesos. También ofrecen paquetes como el “Todo Incluido” por $625 pesos, que te da acceso ilimitado a 13 atracciones.

Ahora que ya sabes qué hacer en Chapultepec... ¡Arma tu plan para este fin de semana y lánzate a disfrutar de las experiencias que ofrece este lugar!