8 colaboraciones de Takashi Murakami en la moda

colaboraciones de Takashi Murakami en la moda Crédito: Especial

Takashi Murakami, el famoso artista japonés conocido por sus coloridas y psicodélicas obras, ha dado un paso más allá de las galerías de arte para hacer una marca en el mundo de la moda. A través de colaboraciones con grandes marcas como Louis Vuitton, Adidas y Supreme, ha logrado fusionar el arte contemporáneo con el estilo urbano de una manera única.

Si eres de los que disfrutan de un diseño vibrante y un toque artístico en su look, las colaboraciones de Murakami te ofrecen una forma de llevar su arte más allá del lienzo, convirtiendo cada pieza en una obra de moda que habla por sí sola. ¿Listo para explorar cómo este artista ha logrado que el arte se convierta en una tendencia global?

Louis Vuitton

En 2002, bajo la dirección creativa de Marc Jacobs, Murakami inició una colaboración con Louis Vuitton que transformó el icónico monograma de la marca, incorporando una paleta de 33 colores vibrantes. Esta asociación produjo diseños emblemáticos como “Monogram Multicolore” y “Cherry Blossom”, que fueron adoptados por celebridades de la época. La colaboración generó ventas de 300 millones de dólares en su primer año.

Colaboración Louis Vuitton x Takashi Murakami 2002 Crédito: @the.webcloud

En enero de 2025, para conmemorar el 20º aniversario de esta alianza, Louis Vuitton lanzó una colección reeditada que incluye más de 200 piezas, entre ellas bolsos, accesorios y calzado, adornados con los característicos estampados de Murakami. Además, se inauguraron tiendas temporales en ciudades como Nueva York, Londres y Tokio para celebrar esta colaboración histórica.

Vans

Murakami colaboró con Vans en la colección “Vault” de 2015, aplicando su distintivo arte en las zapatillas Classic Slip-On, fusionando el arte contemporáneo con la moda urbana. El proyecto fascinó al artista en cuanto se lo propusieron, ya que el modelo es, literalmente, fue lienzo en blanco para la aplicación de lo que mejor sabe hacer: crear arte pop.

Colaboración de Vans x Takashi Murakami Crédito: Strictly Waffles

La colección es unisex, por lo que todo mundo pudo ataviar sus pies con las clásicas flores multicolores que caracterizan su estilo. Asimismo, la colección también incluyó un drop para niños y una colección de tablas de skate. La cultura pop del anime y el manga se fusionaron perfectamente y llevaron el streetwear a otro nivel.

Hublot

¡Esta colaboración derrocha lujo por donde se le vea! Y es que en asociación con la marca de relojes suiza Hublot, Murakami incorporó su icónica flor sonriente en diseños de relojes, creando piezas que combinan la precisión suiza con el arte pop japonés. El resultado fue una pieza titulada MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow, la cual evoca una de las icónicas flores de Murakami hecha de zafiro engastada con piedras preciosas de colores y equipada con el primer movimiento tourbillon central de HUBLOT.

Colaboración Takashi Murakami x Hublot Crédito: Hublot

Esta edición especial, de 20 relojes, se estrenó en el 2024 y fue una colección bastante cotizada entre los coleccionistas y fanáticos de la moda por su exclusividad. Y pesar de que ya habían tenido colaboraciones en años anteriores, este reloj se lleva las palmas por su estética y sofisticación…¡Bien ahí!

Supreme

En abril de 2020, Murakami colaboró con Supreme en una camiseta de edición especial que incorporaba su distintivo motivo floral al icónico logotipo de la marca. Todas las ganancias de esta colaboración se destinaron a HELP USA, una organización que apoya a personas sin hogar en Estados Unidos.

Colaboración Takashi Murakami x Supreme Crédito: Supreme

En aquella ocasión la pandemia del Covid-19 se encontraba en su punto más álgido, por lo que los fondos recaudados ayudar a personas que padecieron esta enfermedad. El proyecto colaborativo recaudó más de 1 millón de dólares.

Crocs

La marca de calzado no podía quedarse fuera de participar con Murakami. En noviembre de 2019, el artista japonés colaboró con Crocs para lanzar una edición especial de sus icónicos zuecos, presentada exclusivamente en ComplexCon, un destacado festival de cultura pop celebrado en Long Beach, California.

Colaboración Takashi Murakami x Crocs Crédito: Crocs

Los zuecos presentaban un patrón de camuflaje multicolor que incorporaba tonos como verde, negro, púrpura, azul y amarillo. Además, incluían Jibbitz personalizados con los emblemáticos motivos del artista, como su famosa flor sonriente y un oso de peluche, aportando un toque lúdico y reconocible al calzado. La plantilla de los zuecos estaba adornada con un gráfico especial de estilo psicodélico, y contaban con una correa ajustable en el talón para mayor seguridad y comodidad.

Uniqlo y Billie Eilish

Otra de las colaboraciones más recientes y exitosas es la de Murakami con la firma Uniqlo y la cantante Billie Eilish, un drop que causó euforia y no era para menos, pues se trata de tres colosos de la cultura pop, cuya participación generó una cápsula conformada por 18 diseños de camisetas dirigidos a mujeres, hombres y niños. Las prendas combinaban elementos distintivos de ambos artistas: el icónico logotipo “Blohsh” de Eilish y las características flores pop de Murakami.

Colaboración Takashi Murakami x Uniqlo x Billie Eilish Crédito: Especial

Los diseños incluían collages de fotografías de Billie, bocetos inspirados en su video musical “You Should See Me In A Crown” —dirigido por Murakami— y un logotipo exclusivo de Billie Eilish creado para esta colaboración. La colección se lanzó oficialmente el 25 de mayo de 2020 y estuvo disponible tanto en tiendas físicas como en línea.

Louis Vuitton 2025

Y para abrir este año nuevo, Louis Vuitton relanzó su icónica colaboración con el artista japonés Takashi Murakami para conmemorar el vigésimo aniversario de su asociación original. Esta colección reeditada presenta más de 200 piezas, incluyendo bolsos, accesorios y calzado, adornados con los vibrantes y coloridos diseños característicos de Murakami, como el “Monogram Multicolore” y “Cherry Blossom”.

Colaboración Takashi Murakami x Louis Vuitton 2025 Crédito: Louis Vuitton

La campaña de esta colaboración tiene como protagonista a Zendaya, embajadora de la marca, quien personifica el espíritu vivaz de la colección en una campaña caleidoscópica. En las imágenes, Zendaya luce una variedad de diseños sofisticados y animados de la amplia colección Louis Vuitton × Murakami reeditada.

¿Cuál de estas colaboraciones usarías? Cuéntanos en los comentarios.