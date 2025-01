Guía para elegir tenis que combinen con cualquier outfit femenino

Hace años que los tenis pasaron de ser solo para el gym y se convirtieron en una pieza estrella en cualquier look. Ahora son básicos en el guardarropa de cualquier chica, sobre todo porque combinan comodidad con estilo.

Pero, ¿cómo elegir tenis que realmente combinen con todo? No te preocupes, aquí te damos la respuesta con una guía práctica y sencilla, para elegir los tenis para mujer que mejor hagan juego con tu estilo.

Toma nota, porque seguro te harás de varios hacks para encontrar pares versátiles, modernos y, sobre todo, perfectos para cualquier ocasión y lugar.

1. ¿Qué hace que unos tenis sean combinables?

Como sabes, no todos los pares son iguales, y algunos son más fáciles de combinar que otros. Pero aquí tienes algunos tips de lo que debes buscar en el calzado:

Diseño simple, pero cool

Piensa en tenis con detalles sutiles. Ni muy básicos, ni demasiado extravagantes. Ese equilibrio es la clave para que los uses con cualquier outfit.

Colores que van con todo

El blanco, negro y los tonos nude siempre serán un acierto. Si te gusta algo más atrevido, busca combinaciones de colores, que no sean tan intensas, pero que agreguen un toque especial.

Materiales que brillen por sí mismos

El cuero, la gamuza, así como otros tejidos de buena calidad, hacen que los tenis duren más, pero sobre todo, se encargan de elevar cualquier look.

Cómodos para todo el día

No hay estilo si no puedes caminar con ellos. Por eso, busca modelos que ofrezcan ergonomía y libertad para llevar a cabo tus actividades con comodidad al 100% y siendo tú.

2. PUMA: Cuatro modelos que nunca fallan

Una de las marcas que han sabido hacer calzado deportivo, que se lleva bien con todo, es la icónica marca PUMA. Aquí tienes cuatro modelos que son garantía de estilo y versatilidad:

PUMA Speedcat: Deportivos, cómodos y con estilo

Los Speedcat tienen ese toque sport-chic que nunca pasa de moda. Son delgados, aerodinámicos y con siluetas limpias que los hacen súper fáciles de combinar.

¿Cómo llevarlos?

● Look casual: Úsalos con unos leggings negros y un hoodie oversize para un estilo relajado pero cool.

● Look chic deportivo: Combínalos con jeans ajustados, una camiseta blanca y un blazer para darle un toque elegante.

¿Por qué amarlos?: Son perfectos para quienes buscan algo cómodo y con estilo, sin tanto esfuerzo.

PUMA Palermo: Un guiño al pasado, pero con mucha frescura

Con vibes retro, los Palermo tienen ese aire ochentero que los hace destacar. Su diseño de silueta clásica y su suela plana los convierten en el complemento perfecto para looks casuales y vintage.

Sugerencias para llevarlos:

● Estilo vintage: Con un vestido camisero de estampado floral y una chaqueta de mezclilla.

● Combo moderno: Úsalos con pantalones tipo culotte y un crop top básico.

¿Por qué sumarlos a tu look?: Le dan un toque nostálgico a tus outfits, pero sin perder modernidad y frescura.

PUMA Mayze: Altura y actitud

Si quieres un calzado cómodo, pero que también llame la atención, los Mayze son los indicados. Con su plataforma y diseño atrevido, son ideales para crear looks urbanos o darle un giro a tu estilo diario.

Looks que puedes crear con ellos:

● Street style: Jeans baggy, una camiseta gráfica y una chaqueta bomber.

● Sofisticado pero trendy: Con un conjunto de traje oversized y accesorios dorados.

¿Cómo impactan tu estilo? La plataforma añade un extra de estilo y altura que eleva (literalmente) cualquier outfit.

PUMA Suede: Clásicos que nunca fallan

Los Suede son un ícono de la moda urbana. Su diseño sencillo, pero elegante, los hace ideales para cualquier situación. Si buscas algo que puedas usar 24/7, este es tu modelo.

¿Cómo integrarlos a tu outfit?

● Casual y muy femenino: Con un vestido midi de algodón y un sombrero bucket.

● Un poco más formal: Con una falda plisada, un top ajustado y una chaqueta ligera.

Razón para amarlos: Son un clásico atemporal que siempre luce bien.

3. Trucos para combinar tenis y triunfar siempre

Toma en cuenta las proporciones

● Tenis con plataforma, como los Mayze, funcionan mejor con ropa ajustada o estructurada.

● Por otro lado, los diseños más slim, como los Speecat, quedan geniales con prendas holgadas y fluidas.

Atrévete y no temas a los toques de color

Unos tenis neutros son súper versátiles, pero los que tienen pequeños toques de color pueden ser el acento perfecto para un outfit vibrante.

Sé creativa y agrega capas

Un outfit básico puede transformarse si le agregas capas interesantes, como un abrigo largo, un chaleco o incluso un bolso llamativo, que combine con tus tenis.

Los accesorios hacen la diferencia

No importa su tipo, gorros y bufandas, hasta relojes y gafas de sol, los accesorios pueden hacer que tu look sea único. No olvides incluirlos en tu outfit urbano.

4. Cuida tus tenis para que siempre se vean como nuevos

El aspecto de tus tenis también es importante cuando de estilo se trata y eso es esencial para que tu look no se desplome. Te recomendamos procurar lo siguiente:

● Limpieza regular: Usa un paño húmedo o un cepillo suave para mantenerlos impecables. Para materiales como la gamuza, asegúrate de usar productos especiales.

● Protección extra: Aplica un spray impermeabilizante para evitar manchas y daños irreversibles en su cubierta y suela.

● Guárdalos bien: En un lugar fresco, seco y lejos del sol directo y el polvo, para que se mantengan en buen estado.

5. ¿Por qué elegir tenis versátiles es la mejor inversión?

Unos buenos tenis son sinónimo de calidad y representan una solución para armar looks increíbles sin complicarte.

Los modelos que revisamos, como los Speecat, Palermo, Mayze y Suede de PUMA son clásicos de la moda que te ofrecen diseño, calidad y estilo en cada paso.

Así que ya sabes, la próxima vez que busques unos tenis, piensa en modelos que sean tan versátiles como tú. Con ellos podrás conquistar cualquier ocasión y lugar con todo el estilo.

Toma nota de los tips que aquí te compartimos y prepárate para destacar y atraer miradas a dondequiera que vayas.