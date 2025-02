Patricio Campillo alza la voz en la Semana de la Moda de Nueva York con su colección “Fictions of Reality”

Patricio Campillo en la Semana de la Moda en Nueva York Crédito: Especial

Por segunda ocasión, el diseñador mexicano Patricio Campillo conquistó las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York, presentando su nueva colección “Fictions of Reality” para la temporada otoño-invierno 2025. Con esta propuesta, el creativo no solo consolidó su lugar en uno de los eventos de moda más importantes del mundo, sino que también utilizó su arte para enviar un potente mensaje político y social.

Campillo, quien hizo historia como el primer mexicano en competir en el prestigioso LVMH Prize (organizado por el grupo Louis Vuitton), cerró su desfile con una declaración contundente: una camiseta con la frase “El Golfo de México”. Esta prenda, aparentemente simple, se convirtió en un símbolo de resistencia ante las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien prometió cambiar el nombre del Golfo de México por “Golfo de América”.

"Camiseta 'El Golfo de México' en desfile de Patricio Campillo Especial

Moda con mensaje: Una trinchera artística

La camiseta de Campillo no fue un detalle menor. En el mundo de la moda, las prendas con mensajes han sido utilizadas como herramientas de protesta y conciencia social. Un ejemplo icónico es la camiseta “We Should All Be Feminists” que Maria Grazia Chiuri presentó en su primer desfile para Dior en 2016. Campillo siguió esta tradición, utilizando su plataforma global para defender la identidad y soberanía de su país.

“La moda no es solo ropa; es una forma de comunicación, de resistencia y de arte. Con esta camiseta, quise recordar que el Golfo de México lleva ese nombre por una razón histórica y cultural, y no puede ser borrado por un capricho político”, declaró el diseñador en una entrevista posterior al desfile.

El mensaje de Campillo llega en un momento crucial, luego de que Google Maps hiciera efectivo el cambio de nombre en sus mapas visibles en Estados Unidos, siguiendo la orden ejecutiva firmada por Trump, quien designó el 9 de febrero como el “Día del Golfo de América”.

“Fictions of Reality”: Una colección que desafía los límites

La colección “Fictions of Reality” se caracterizó por su mezcla de texturas, siluetas innovadoras y una paleta de colores que osciló entre los tonos neutros y los detalles vibrantes. Campillo exploró la dualidad entre lo real y lo imaginario, creando piezas que desafían las convenciones y reflejan su visión única de la moda como arte.

“Esta colección es una reflexión sobre cómo percibimos la realidad y cómo la moda puede ser un vehículo para cuestionar esas percepciones”, explicó el diseñador.

Colección Fictions of Reality otoño-invierno 2025 Especial

Otros mexicanos que usan la moda como protesta

Campillo no es el único diseñador mexicano que ha utilizado la moda para transmitir mensajes sociales y políticos. A finales de enero, Willy Chavarria, otro talento de origen mexicano, hizo su debut en la Semana de la Moda de París con un desfile que incluyó parte del discurso de la obispa Marianne Edgar Budde, quien durante la investidura de Trump le pidió compasión hacia las comunidades LGBTIQ+ y migrantes.

Estos ejemplos demuestran que la moda no solo es una expresión estética, sino también una poderosa herramienta para generar conciencia y promover el cambio social.

El futuro de Patricio Campillo

Con su participación en la Semana de la Moda de Nueva York y su creciente reconocimiento internacional, Patricio Campillo se posiciona como uno de los diseñadores más prometedores de su generación. Su capacidad para combinar moda, arte y activismo lo convierte en una voz relevante no solo en el mundo de la moda, sino también en el ámbito cultural y político.

“Seguiré usando mi trabajo para hablar de lo que importa. La moda es mi trinchera, y desde ahí lucharé por lo que creo”, concluyó el diseñador.