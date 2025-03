Mitos sobre el bienestar y la salud femenina que debemos olvidar ya

Mujeres Mitos sobre la salud y bienestar de la mujer

La salud de la mujer y su bienestar ha sido blanco de un sinfín de mitos absurdos (y en su mayoría machistas) que han pasado de generación en generación. Desde el temido “déjala, debe estar en sus días” hasta la idea de que “las mujeres no deben hacer X o Y actividad” solo por ser mujeres, son algunas frases que denotan la importancia de elimitar este tipo de expresiones en nuestro día a día.

Por tal motivo, y en visperas del Día Internacional de la Mujer, en Destino C vamos a desmontar algunas de estas creencias que ya no tienen cabida en el siglo XXI.

“Si haces ejercicio con la regla, te va a hacer daño”

¡Falso! 🤦🏼‍♀️ No hay ningún estudio científico que diga que entrenar durante la menstruación sea peligroso. De hecho, hacer ejercicio puede ayudar a aliviar los cólicos menstruales y mejorar el estado de ánimo gracias a la liberación de endorfinas.

Además, un estudio del American College of Obstetricians and Gynecologists indica que el ejercicio regular puede reducir los síntomas del síndrome premenstrual y mejorar el bienestar general.

“Si levantas pesas, te verás masculina”

Esto es un mito machista de los grandes. Las mujeres tienen niveles mucho más bajos de testosterona que los hombres, por lo que es imposible que desarrollen una musculatura exagerada solo por hacer pesas.

Según el Journal of Strength and Conditioning Research, el entrenamiento de fuerza en mujeres mejora la densidad ósea, previene la osteoporosis y ayuda a reducir el riesgo de lesiones.

“El uso del sostén previene la flacidez del busto”

Esto es completamente falso. No hay evidencia científica de que usar cualquier tipo de brasier evite que el busto se caiga. La firmeza de los senos depende de la estructura de la piel, los ligamentos y otros factores genéticos, no del uso de brasieres, el cual está enfocado en un sentido más estético.

De hecho, un estudio de la Universidad de Besançon en Francia sugiere que el uso constante del sujetador puede incluso debilitar los músculos del pecho y aumentar la flacidez con el tiempo.

“El síndrome premenstrual es solo un invento para llamar la atención”

¡Otro mito machista que hay que erradicar! El síndrome premenstrual es completamente real y afecta a millones de mujeres en el mundo. Los cambios hormonales pueden provocar fatiga, cambios de humor, hinchazón e incluso depresión en algunos casos.

Investigaciones del National Institutes of Health (NIH) han demostrado que el SPM está relacionado con fluctuaciones en los niveles de estrógeno y progesterona, que afectan la química cerebral y el equilibrio de neurotransmisores como la serotonina.

“No te bañes ni nades cuando estés con el periodo”

Este es uno de los mitos más absurdos. No hay ninguna razón médica para evitar el agua durante la menstruación. Usar un tampón o una copa menstrual es suficiente para poder nadar sin problema.

Incluso, el agua ejerce una ligera presión que puede reducir temporalmente el flujo menstrual, facilitando la natación sin inconvenientes. Además, los productos de higiene menstrual están diseñados para garantizar seguridad y comodidad en estos casos.

“Todas las mujeres tienen instinto maternal”

La realidad es que no. Hoy en día existen miles de mujeres que han decidido, sin temor a ser juzgadas e incluso rechazadas, no ser madres, dejando claro que esto no está relacionado con algún tema de desprecio hacia los niños, infertilidad, desdicha o egoísmo.

Es hora de informarnos mejor

La salud de la mujer no debería estar rodeada de falsas creencias impuestas por el machismo. Es fundamental buscar información respaldada por la ciencia y dejar de lado estos mitos que solo limitan el bienestar femenino. Comparte este artículo y ayúdanos a acabar con estas ideas erróneas.