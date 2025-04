Software pirata en México: un ahorro que puede salir caro

Casi la mitad del software en México es ilegal: según datos de BSA (The Software Alliance), la tasa de piratería alcanza el 49%. Como señala Luis Enrique, jefe de atención al cliente de Yesoft Store:

“Muchos usuarios creen que ahorrar en licencias de software está justificado, pero los riesgos del software pirata superan con creces el beneficio aparente”.

Historia de usuario: por qué Carlos perdió 10 mil pesos

Carlos, diseñador web de 28 años de Guadalajara, quiso ahorrar instalando una versión pirata de Microsoft Office con un activador. Ahorró solo unos cientos de pesos, pero al mes enfrentó un problema grave. Un malware llamado Orcus RAT, oculto en el activador descargado, robó sus datos bancarios. Le sustrajeron más de 10 mil pesos de su cuenta.

“Sinceramente, no pensé en los riesgos. Todos descargan software crackeado o usan activadores, es algo normal. Pensé que ahorraría. Pero al final me estafaron, perdí acceso a la banca móvil y me quitaron una cantidad considerable. Recuperar el dinero me tomó casi un mes entre reclamos y llamadas al banco”, cuenta Carlos.

¿Por qué los mexicanos eligen software pirata?

La razón principal es el alto costo de los productos con licencia. Según datos de Yesoft Store, alrededor del 60% de los mexicanos prefieren usar versiones anteriores de Windows y Office, ya que son mucho más baratas que las nuevas. Pero la mayoría termina descargando copias piratas desde sitios inseguros.

¿Cuáles son los riesgos reales del software ilegal?

Según un estudio de Microsoft de 2022, el 73% del software pirata descargado en América Latina está infectado con virus. Entre los más comunes:

● Orcus RAT: keylogger que intercepta teclas y controla el sistema.

● XMRig: minero de criptomonedas que funciona en segundo plano.

● PureCrypter: cargador de malware adicional.

● AntiAV: bloqueador de antivirus.

Estas amenazas pueden llevar al robo de datos personales y bancarios, bloqueo de dispositivos y pérdida total de control sobre el sistema.

“Ahorrar unos cientos de pesos no justifica el riesgo de perder toda tu información y dinero”, enfatiza Luis Enrique.

¿Suscripción, piratería o licencia perpetua?

Opcion riesgos

Elegir una licencia original con activación permanente resulta, en muchos casos, una solución práctica y equilibrada. Frente a los riesgos del software pirata y las cuotas recurrentes de las suscripciones, una licencia perpetua permite trabajar con tranquilidad, sin interrupciones ni sobresaltos. Además, se trata de una versión de Office más antigua, sí, pero estable y plenamente funcional en todos los sentidos para la mayoría de los usuarios.

Alternativa segura: ¿qué recomiendan los expertos?

Si el objetivo es ahorrar, los expertos sugieren optar por versiones anteriores de productos populares (como Microsoft Office 2019 en lugar de Office 2021), que son mucho más económicas y cumplen con las necesidades del usuario promedio.

Yesoft Store ofrece claves originales y licencias digitales asequibles para este tipo de versiones. La tienda garantiza la seguridad de todos sus productos, soporte en español y guías detalladas de instalación.

“Hoy no hay necesidad de correr riesgos: cualquier usuario puede acceder a software con licencia original, aunque sea de una versión anterior”, concluye Luis Enrique.

Elegir licencias oficiales en lugar de software pirata es una inversión inteligente en seguridad y tranquilidad que se paga sola.