Mariana Ocejo: la artista visual detrás de “Penitencia”

Mariana Ocejo, o “Mara” para los amigos, es una joven y talentosa artista mexicana, quien se ha convertido en una figura prominente de las artes visuales, participando en diversos proyectos de alto impacto en distintas verticales del medio utilizando técnicas que han sorprendido a la audiencia.

Gracias a la TikTok, Mara resolvió el misterio y se destapó como la mente maestra detrás de la línea gráfica y audiovisual de “Penitencia”, el popular pódcast de Saskia Niño de Rivera, dedicado a dar voz a personas privadas de la libertad y el cual ha desafiado los límites de la percepción y la empatía social, generando múltiples tipos de conversación alrededor de cada caso.

En Destino C, conversamos con ella para conocer más sobre su proceso creativo, sus inspiraciones y lo que significa esta pieza de forma personal y profesional.

¿Quién es Mariana Ocejo?

Mara Ocejo es artista visual y diseñadora gráfica amante y reconocida por la mezcla de lo mejor de dos mundos: las técnicas tradicionales y las herramientas digitales. Desde niña, su vena creativa brilló con fuerza, llevándola a estudiar Marketing en el prestigioso Fashion Institute of Technology (FIT) en Nueva York y música en Los Ángeles. Aunque empezó en el marketing, el diseño la conquistó y cambió su vida para siempre.

Con más de seis años dedicados al arte y diseño full time, Mara ha perfeccionado un estilo único que combina técnicas como serigrafía, gelli plate printing, collage y cyanotipia, todo fusionado con el mundo digital. Pero lo que realmente la diferencia es su amor por los materiales con historia: etiquetas, postales, timbres y hasta envolturas de regalo encuentran una nueva vida en sus collages cargados de significado.

Uno de sus proyectos estrella fue para el pódcast “Penitencia”, donde se lució diseñando la identidad visual, componiendo música y creando una entrada de animación stop motion. Su portafolio incluye nombres de peso como Billboard, Haim (sí, la banda ganadora del Grammy), Hollister, Cody Simpson y Punch Magazine, entre otros.

Siempre en modo aprendiz, Mara explora constantemente nuevas técnicas y comparte su proceso en redes sociales, donde su audiencia ha crecido radicalmente al quedar sorprendida con sus proyectos.

La génesis de una artista

Hablemos de ti. ¿Cómo te definirías?

“Soy una persona extremadamente creativa y curiosa. Mi mente siempre está a mil por hora. Siempre estoy pensando en nuevos proyectos de arte, diseño o música. La lista de proyectos que quiero hacer es interminable. También me encanta aprender cosas nuevas. Cuando algo me llama la atención, busco tutoriales o cursos para entender cómo se hace. Siempre estoy explorando y descubriendo cosas que me inspiran”.

¿Cómo llegó a ti el interés por las artes visuales?

“Desde que tengo memoria, siempre me ha gustado dibujar, pintar y crear. Eso y la música han sido constantes en mi vida. Desde muy chica, siempre me ha interesado experimentar con diferentes medios y materiales; todo lo relacionado con la creación de arte, siempre me ha llamado la atención. El interés por el arte siempre ha sido una parte natural de quién soy”.

El proceso creativo…

¿Tienes algún “ritual” para activar o fomentar tu proceso creativo?

“No sé si es “un ritual” como tal, pero no puedo crear sin escuchar música. Siempre lo primero que hago cuando voy a crear es ponerme mis audífonos y poner música. Sin música no funciono, siento que activa mi creatividad y me ayuda a concentrarme”.

¿Cuál ha sido tu mayor reto?

“Yo creo que mi mayor reto ha sido aprender a canalizar mis ideas y organizarlas. Aunque ser creativa es algo positivo, también puede resultar muy abrumador. A veces me cuesta poner mis ideas en orden, y llega un momento en el que tengo tantas cosas que quiero hacer que termino paralizándome. Poco a poco he aprendido a organizarme y priorizar proyectos. Ahora necesito escribir todo para estructurarlo y no perderme en los detalles”.

Cumpliendo “Penitencia”

¿Cómo te encontró “Penitencia”?

“Hace algunos años, empecé a subir mi trabajo a redes sociales sin esperar nada, solo por compartir. Uno de los productores de Penitencia, amigo mío de la prepa, vio lo que estaba haciendo y se lo enseñó a Saskia y a su equipo. Les gustó mucho mi estilo, y me contactaron para pedirme que hiciera toda la identidad gráfica del proyecto”.

¿De dónde vino la inspiración para el diseño que le da vida al pódcast?

“El pódcast trata de temas muy duros y se lleva a cabo en las cárceles de México, por lo que quería que la identidad gráfica reflejara esa realidad. Mi idea era crear algo que no se sintiera pulido ni digitalizado, sino algo real, crudo, para que el diseño mismo contara una historia”.

“Para lograrlo, el diseño tenía que ser orgánico e imperfecto, y qué mejor manera de lograr eso que haciéndolo manualmente. Justo en ese momento, había descubierto la técnica de gelli plate printing (estampado con placa de gelatina), que produce impresiones con texturas y resultados irregulares, lo que me pareció perfecto para el logo y otros elementos. Además, tuve la oportunidad de ir a algunas grabaciones del pódcast, lo que me dejó ver las cárceles de cerca, sentir el ambiente y tomar fotos de sus estructuras, texturas y colores, que se convirtieron en una fuente clave de inspiración para el diseño".

¿Qué hay en la mente de la artista que ha creado el diseño de uno de los pódcast más escuchados en México?

“En mi mente siempre hay una mezcla de ideas y curiosidad. Siempre estoy observando y tomando inspiración de todo lo que me rodea”.

¿Ha causado algún impacto la respuesta del público a tu arte?

“Yo pensaba que nadie se fijaba en el diseño, siento que los diseñadores gráficos muchas veces pasamos desapercibidos. Pero me di cuenta de que estaba equivocada”.

“Muchas veces grabo el proceso de mis proyectos con la idea de compartirlo, pero la mayoría de las veces no lo hago y los videos se quedan abandonados en mi celular. Hace unos meses, por fin decidí editar algunos videos para enseñar el proceso detrás de la identidad gráfica y la intro del pódcast y los subí a redes sin pensar nada. Al día siguiente, me desperté con miles de vistas y comentarios positivos sobre mi trabajo”.

“Fueron tantos comentarios tan bonitos que la verdad lloré de emoción”.

“Me sorprendió mucho, porque pensaba que nadie se fijaba, pero gracias a las redes descubrí que muchas personas se preguntaban quién había hecho ese trabajo, y me di cuenta de que mi esfuerzo no pasa desapercibido. La respuesta del público ha sido como gasolina para mi creatividad, me ha dado más ganas de seguir creando y compartir todo lo que hago, es un recordatorio de que el arte tiene un impacto más grande de lo que pensaba”.

¿Qué es lo que más disfrutas de crear?

“Crear es lo que más me hace feliz. Es mi terapia, mi forma de expresar ideas y emociones. Me encanta transformar pensamientos en algo tangible y poder compartir lo que antes estaba encerrado en mi mente con los demás”.

Sin duda alguna, Mara es un moderno referente de la potencia e impacto del diseño gráfico mexicano, en donde las cualidades de una mujer creativa, inquieta y sin miedo a la exploración y los retos son piezas clave para la materialización de piezas sorprendentes.

¿Y qué sigue? ¡Planes ambiciosos! Aspira a ilustrar para gigantes como The New York Times y The Wall Street Journal y sueña con fundar su propia agencia creativa.

Mara no solo crea arte; inspira a otros a explorar su lado más innovador y romper las reglas. No dejes de seguirle la pista, y dale follow en sus redes sociales para saber más sobre sus proyectos.