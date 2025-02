Estos son los shows de medio tiempo del Super Bowl que hicieron historia

Artistas que han dejado huella en los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl Crédito: Especial

El Super Bowl no solo nos da partidos épicos, sino también espectáculos inolvidables. Cada año, millones de personas esperan con ansias el show de medio tiempo del Super Bowl, donde las superestrellas más grandes del mundo nos regalan momentos icónicos.

Si eres fan del fútbol americano o solo ves el evento por el espectáculo, aquí te traemos los 6 mejores shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl. ¡Prepárate para un viaje lleno de luces, baile y música legendaria! 🎤🔥

Michael Jackson (SB XXVII, 1993) 🕺✨

El rey del pop revolucionó el show de medio tiempo del Super Bowl con una presentación que sigue siendo insuperable. Desde su icónica entrada apareciendo en diferentes puntos del estadio hasta su interpretación de “Billie Jean” y “Black or White”, Michael Jackson cambió el juego para siempre.

Michael Jackson en el Super Bowl XXVII en1993 ©Al Messerschmidt/Getty Images Photos (Al Messerschmidt/Getty Images) (Al Messerschmidt Archive/NFL)

Prince (SB XLI, 2007) ☔🎸

Si hay un show que fue literalmente bendecido por los dioses del rock, ese es el de Prince. En medio de una tormenta real, el artista interpretó “Purple Rain” mientras llovía sobre el escenario. Un momento mágico y una de las mejores actuaciones en vivo de todos los tiempos.

Prince en su show de medio tiempo del Super Bowl Crédito: Especial

Beyoncé (SB XLVII, 2013) 👑🔥

Beyoncé nos dio una clase magistral de talento y empoderamiento en el Super Bowl 2013. Con una energía arrolladora, interpretó “Crazy in Love” y “Single Ladies”, además de reunir a Destiny’s Child en un reencuentro inolvidable.

Beyoncé en su show de medio tiempo del Super Bowl Crédito: Especial

Shakira y Jennifer Lopez (SB LIV, 2020) 💃🎶

Dos reinas latinas tomaron el escenario y lo hicieron suyo. Shakira y JLo demostraron que la música latina es un fenómeno global con un show lleno de ritmo, baile y éxitos como “Hips Don’t Lie” y “Let’s Get Loud”. Una celebración de la cultura latina en su máxima expresión.

Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show Crédito: Kevin Winter (Kevin Winter/Getty Images)

U2 (SB XXXVI, 2002) 🎸🇺🇸

Justo después de los atentados del 11 de septiembre, U2 ofreció un emotivo homenaje a las víctimas con “Where the Streets Have No Name”. Con los nombres de los fallecidos proyectados en el escenario, fue un show que tocó los corazones de todos.

U2 en su show de medio tiempo del Super Bowl Crédito: Especial

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar (SB LVI, 2022) 🎤🎶

El hip-hop se apoderó del Super Bowl 2022 con un despliegue de talento increíble. Desde Dr. Dre y Snoop Dogg dominando el escenario, hasta Eminem sorprendiendo con “Lose Yourself”, este show dejó claro que el rap es parte esencial de la cultura musical.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar Crédito: Especial

Madonna (SB XLVI, 2012) 👑🎭

La reina del pop desplegó un espectáculo grandioso con referencias a la antigua Roma y una puesta en escena impactante. Con participaciones de Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green, Madonna nos deleitó con “Vogue”, “Music” y “Like a Prayer”. Katy Perry (Super Bowl XLIX, 2015) 🦁🔥

Madonna en su show de medio tiempo del Super Bowl Crédito: Matt Slocum (Matt Slocum)

Katy Perry (SB XLIX, 2015) 🦁🔥

Katy Perry nos regaló un espectáculo lleno de color y energía, con una entrada épica montada en un león gigante y el inolvidable “Left Shark” que se robó el show. Éxitos como “Roar” y “Firework” hicieron vibrar a millones de espectadores.

Katy Perry en su show de medio tiempo del Super Bowl XLIX Crédito: Christopher Polk (Christopher Polk/Getty Images)

¿Cuál será el próximo show épico? 🎆

Cada año, el medio tiempo del Super Bowl nos da momentos que quedan grabados en la historia. ¿Quién crees que será el próximo artista en sorprendernos? Déjanos tu opinión en redes sociales. 🙌🔥