Super Bowl 2025: Fecha, hora, equipos, espectáculo de medio tiempo y dónde verlo

El Super Bowl 2025 llega con muchas sopresas y un show de medio tiempo a cargo de Kedrick Lamar Crédito: Especial

La gran cita del fútbol americano ha llegado. Este domingo, millones de aficionados alrededor del mundo se preparan para disfrutar del Super Bowl 2025, una final que promete emoción, talento y momentos inolvidables.

Con los mejores equipos de la temporada, en un duelo cara a cara, el espectáculo deportivo se combinará con un show de medio tiempo cargado de estrellas y sorpresas. Descubre aquí todo lo que necesitas saber sobre el evento más grande del deporte y el entretenimiento.

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl 2025?

El Super Bowl LIX, la 59ª edición del campeonato de la NFL, se llevará a cabo el domingo 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, un estadio con capacidad para más de 70 mil espectadores.

¿A qué hora inicia el Super Bowl 2025?

El partido está programado para iniciar a las 6:30 PM EST (5:30 PM en la Ciudad de México).

¿Quién estará en el show de medio tiempo del Super Bowl?

El espectáculo de medio tiempo estará a cargo del reconocido rapero Kendrick Lamar, quien ya había participado en el Super Bowl LVI. Además, Jon Batiste interpretará el himno nacional, mientras que Trombone Shorty y Lauren Daigle presentarán “America the Beautiful”, y Ledisi cantará “Lift Every Voice and Sing”.

Kendrick Lamar será el encargado de hacer explotar el show de medio tiempo del Super Bowl 2025 Crédito: Cortesía

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl 2025?

En cuanto a las entradas, los precios varían según la ubicación y la demanda. Actualmente, los boletos más económicos disponibles en la venta oficial oscilan entre $7,450 y $21,995 dólares por persona. Sin embargo, en plataformas de reventa, los precios pueden alcanzar entre $40,000 y $60,000 dólares, e incluso superar estas cifras en casos de alta demanda.

En plataformas de reventa, los precios pueden oscilar entre 4,283 dólares para asientos en niveles superiores y hasta 6,587 dólares para asientos en el nivel 100.

¿En qué canales de televisión se puede ver el Super Bowl 2025?

El Super Bowl LIX, programado para el domingo 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, será transmitido en vivo por diversas cadenas de televisión y plataformas de streaming, tanto en Estados Unidos como en otros países.

Estados Unidos:

FOX : La cadena principal encargada de la transmisión en inglés.

: La cadena principal encargada de la transmisión en inglés. Telemundo : Ofrecerá la transmisión en español.

: Ofrecerá la transmisión en español. FOX Deportes : Transmitirá el juego en español a través de cable.

: Transmitirá el juego en español a través de cable. Tubi : Plataforma de streaming que ofrecerá el partido en vivo.

: Plataforma de streaming que ofrecerá el partido en vivo. NFL+: Servicio de streaming de la NFL que también transmitirá el evento.

México:

La transmisión en televisión abierta será por Azteca 7 de TV Azteca y el Canal 5 de Televisa, que tiene cobertura nacional, y comenzará a las 17:00 horas (tiempo del centro de México),

Para aquellos que prefieran opciones de streaming, servicios como ESPN en Disney+, como Fox Sports Premium en Amazon Prime Video, y Televisa en Vix Premium. Además, la aplicación TUDN también tendrá transmisión en vivo.

El Super Bowl LIX no solo promete un emocionante enfrentamiento deportivo, sino también un espectáculo de medio tiempo encabezado por Kendrick Lamar y la interpretación del himno nacional por Jon Batiste, lo que lo convierte en un evento imperdible para los aficionados al fútbol americano y al entretenimiento en general.