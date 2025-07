¿Te vas a vivir a Chile desde México? Estos son los primeros pasos para armar tu nuevo hogar

Estos son los primeros pasos para armar tu nuevo hogar

Si bien las mudanzas usualmente generan muchas expectativas, sobre todo por lo emocionante que puede resultar ser “el nuevo”, también implica una serie de desafíos, especialmente cuando se trata de armar el nuevo hogar desde cero. Esto implica decidir qué muebles traer o comprar hasta elegir un sofa seccional que se adapte a tu nuevo espacio. Por ello, los primeros pasos son clave para que la transición de la mudanza sea lo menos estresante posible. ¡Descubre cómo lograr dicha meta!

Evalúa si vale la pena importar tus antiguos muebles o comprar unos nuevos

Lo primero que debes considerar es si vale la pena traer tus muebles desde México o si es mejor comprarlos en Chile. Importar muebles para el hogar y oficina a Chile puede ser complicado y costoso debido a los trámites aduaneros. Por parte de las autoridades chilenas no te impedirán traer de México tus artículos personales, como muebles usados, siempre y cuando les presentes una lista detallada de dichos objetos que piensas traer a Chile, incluyendo descripciones, marcas, modelos y valores. Sin embargo, el proceso implica costos de envío, posibles tarifas de almacenamiento y coordinación con empresas de mudanzas internacionales, lo que elevará el presupuesto significativamente. Por ejemplo, enviar un contenedor de muebles por barco puede ser más caro que comprar piezas nuevas en Chile, especialmente si tu nuevo hogar es pequeño y no necesitas todo lo que tenías en México.

Al comprar en Chile, también te da la ventaja de adaptar los muebles al estilo y tamaño de las viviendas locales, que suelen ser más compactas en ciudades como Santiago. El mercado de muebles en Chile está creciendo, con un valor estimado de USD 660.24 millones en 2024 y una proyección de alcanzar USD 1,006.82 millones para 2030. Esto refleja una amplia oferta de muebles funcionales y modernos, desde sofás seccionales hasta comedores.

Planifica el embalaje y la mudanza

Si decides traer algunos muebles, la planificación es esencial. Empieza a embalar con tres o cuatro semanas de anticipación, vaciando los muebles para facilitar su transporte y protegerlos con materiales como mantas anti-desgarre o film stretch, como recomiendan muchos expertos en mudanzas. Lleva un inventario detallado de lo que envías, ya que las autoridades chilenas te lo pedirán en la aduana. Si optas por no importar, considera vender o donar lo que no uses en México para deshacerte de lo innecesario y reducir el volumen de la mudanza.

Para muebles grandes, como un sofá seccional, evalúa si pasará por las puertas o escaleras de tu nuevo hogar en Chile. Las viviendas urbanas en Chile suelen tener accesos más estrechos, por lo que medir las dimensiones de los muebles y las entradas es clave.

Elige muebles esenciales para tu nuevo hogar

Una vez en Chile, debes priorizar que muebles te serán esenciales para que tu hogar sea funcional desde el primer día. Una cama (o al menos un colchón con sábanas), una nevera pequeña (de 220 litros o menos si comes fuera a menudo), una mesa, sillas básicas y un sofá seccional son un buen comienzo. El sofá seccional es ideal para optimizar espacios en livings pequeños, ya que su diseño modular permite configurarlo según tus necesidades.

Al elegir un sofá seccional, considera el material (felpa o cuero, según si tienes niños o mascotas), la orientación (izquierda o derecha, dependiendo del espacio) y la facilidad de mantenimiento. Muchas tiendas suelen ofrecer sofás personalizados y ergonómicos, por lo que podrás aprovechar estas opciones para optimizar aún más la decoración de tu nuevo hogar.