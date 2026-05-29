8 de cada 10 problemas en el hogar se pueden evitar: estudio de Ayuda En Casa revela errores que cuestan miles de pesos

8 de cada 10 problemas en el hogar se pueden evitar

Un nuevo estudio realizado por Ayuda En Casa, la plataforma digital que conecta a usuarios con profesionales del hogar, muestra que la mayoría de los problemas domésticos que generan gastos elevados podrían haberse prevenido con mantenimiento básico y atención oportuna.

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El análisis, basado en cientos de solicitudes reales de servicio en la Ciudad de México, encontró que 8 de cada 10 fallas en el hogar comienzan como problemas menores que los usuarios deciden ignorar, lo que termina elevando significativamente el costo de reparación.

“Los datos muestran un patrón muy claro: los usuarios no actúan cuando el problema es pequeño. Cuando finalmente buscan ayuda, el daño ya es mayor y el costo también”, señaló el equipo de análisis de Ayuda En Casa.

El estudio también apunta a una tendencia preocupante: muchas personas intentan resolver por su cuenta los inconvenientes sin la experiencia necesaria, lo que en la práctica suele agravar la situación y encarecer la intervención profesional.

Los errores más comunes que terminan siendo costosos

El informe identifica los problemas más frecuentes —y evitables— en los hogares mexicanos. Entre ellos destacan:

· Fugas de agua no atendidas: pequeñas goteras o escapes en tuberías pueden parecer inofensivos, pero con el tiempo provocan daños estructurales en paredes y techos, además de incrementar el consumo de agua. Los costos de reparación pueden llegar hasta $10,000 pesos, especialmente cuando el daño ya compromete estructuras o pisos.

· Instalaciones eléctricas deficientes: contactos en mal estado, cableado viejo o sobrecargas son una causa frecuente de cortocircuitos que dañan electrodomésticos y representan riesgos graves de incendio. Revisiones preventivas y reemplazos oportunos pueden evitar gastos altos y accidentes domésticos.

· Drenajes tapados por malos hábitos: la acumulación de grasa, cabello y residuos en lavabos, fregaderos y regaderas genera obstrucciones severas. Ignorar estas señales puede requerir limpiezas profesionales profundas o incluso el reemplazo de tuberías completas.

· Cerraduras dañadas por uso incorrecto: llaves desgastadas, golpes o intentos de forzar el mecanismo terminan en reemplazos completos y costosos, además de riesgos de seguridad al quedar puertas inoperables.

· Humedad y filtraciones ignoradas: dejar pasar las primeras manchas de humedad deteriora la pintura y el yeso, pero el riesgo real es para la salud, ya que propicia la aparición de moho y hongos que afectan el sistema respiratorio.

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· Falta de mantenimiento en calentadores: uno de los desperfectos más frecuentes en la Ciudad de México. La acumulación de sedimentos, filtros obstruidos o componentes dañados puede derivar en fallas totales o consumo excesivo de gas, generando gastos elevados y situaciones de emergencia.

Reparaciones mal hechas: intentos de solución sin experiencia

Un hallazgo adicional del estudio destaca los riesgos de intentar reparaciones caseras sin conocimientos técnicos. Desde parches improvisados en tuberías hasta manipulaciones incorrectas de instalaciones eléctricas, estas intervenciones suelen agravar el daño original.

Además del impacto económico, estas prácticas aumentan los riesgos de accidentes domésticos y la necesidad de una reparación profesional integral, que siempre resulta más cara y tardada que la solución preventiva.

El costo de no actuar a tiempo

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el impacto económico de la inacción. Los usuarios que atienden problemas de inmediato pueden gastar hasta 60% menos que quienes esperan a que la situación se vuelva urgente.

En muchos casos, lo que podría resolverse con una reparación sencilla termina convirtiéndose en una emergencia costosa, duplicando o incluso triplicando los gastos iniciales. Esto se aplica no solo a problemas de fontanería o electricidad, sino también a cerraduras, calentadores y daños por humedad.

Tecnología para prevenir gastos innecesarios

Ayuda En Casa ha desarrollado herramientas que facilitan la detección y solución temprana de estos problemas. La plataforma conecta a los usuarios con profesionales verificados —plomeros, electricistas, cerrajeros y técnicos de mantenimiento— de manera rápida y confiable.

Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden agendar revisiones preventivas, recibir presupuestos transparentes y documentar el historial de mantenimiento de su hogar, reduciendo significativamente la probabilidad de enfrentar reparaciones costosas.