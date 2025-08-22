Impulsa Jalisco la excelencia en destilados con el Concurso Mundial de Bruselas, el más importante del mundo en su tipo

Impulsa Jalisco la excelencia en destilados con el Concurso Mundial de Bruselas

Jalisco se convertirá en el epicentro de la evaluación y reconocimiento de destilados, al albergar el certamen más prestigioso del mundo en su tipo: la edición 27 del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles.

En esta edición, del 7 al 12 de septiembre, se evaluarán 2,550 bebidas espirituosas provenientes de 70 países, de las cuales el 20% corresponde a productos mexicanos.

Un total de 150 jueces, de 42 nacionalidades, analizarán 62 categorías de bebidas, bajo un sistema de evaluación riguroso y reconocido internacionalmente.

El concurso permitirá consolidar el posicionamiento internacional de sus bebidas espirituosas y fortalecer la promoción internacional de sus destinos; ha tenido como sedes anteriores a Taiwán, Brasil, China, México, Chile, Bulgaria, Bélgica, etcétera.

Michelle Fridman Hirsch, Secretaría de Turismo de Jalisco —quien el miércoles presentó en la Ciudad de México los pormenores del certamen ante cerca de 80 medios de comunicación—destacó este jueves, desde Guadalajara, que uno de los principales beneficios de albergar este evento radica en su amplio alcance mediático, el cual proyecta a Jalisco como un destino turístico de clase mundial y lo consolida como referente internacional en el sector de las bebidas espirituosas.

“Si ya somos mundialmente famosos por elementos icónicos, como el mariachi, el tequila, pues qué mejor que seguir haciendo ruido y decir que aquí también se hace raicilla, vino, y que también tenemos una de las mejores gastronomías de todo el país”, dijo.

“De una vez, aprovechar ese gran exposure mediático para que en muchos países del mundo volteen a ver qué está pasando en Jalisco, y nos vean como ese gran destino turístico que sigue reinventándose pese a ser ya un líder mundial en materia de turismo”, agregó la Secretaría.

Las actividades del concurso se desarrollarán en tres destinos emblemáticos del estado, que son Guadalajara, Tequila y Puerto Vallarta.

El Hotel Riu Plaza Guadalajara será la sede principal, donde se concentrarán las sesiones de cata y evaluación.

Se ha dispuesto un equipo operativo disponible las 24 horas del día, para garantizar que los participantes puedan dedicar tiempo a intercambiar opiniones y fortalecer vínculos fuera del ámbito técnico.

Fridman Hirsch también aseguró que durante el concurso se presentarán dos nuevas rutas de tequila y se reforzará la ruta de la raicilla.

“En un par de años estaremos seguramente listos para presentar dos rutas vitivinícolas aquí en el estado de Jalisco ante, otra vez, tomadores de decisión, críticos, medios, y muchísima gente que nos pueda ayudar a promover esta gran riqueza y esta diversidad que tiene Jalisco”, destacó.

El certamen reunirá a expertos, productores, importadores y jueces altamente reconocidos en la industria, cuya participación fortalece la competitividad de las marcas y fomenta la colaboración entre especialistas del sector.

“La 27º edición del Concurso Mundial de Espirituosos es el campeonato más relevante a nivel internacional de bebidas espirituosas, con el mayor número de muestras a nivel internacional. Seva a llevar a cabo a lo largo de tres regiones, que son Guadalajara, que va a ser la carta de presentación para los jueces; por supuesto, el Pueblo Mágico de Tequila, y después de seguir la ruta de la raicilla, vamos a concluir en Puerto Vallarta”, aseguró Carlos Borboa, Director para Latinoamérica del Concours Mondial de Bruxelles.

Los resultados del concurso se publicarán el 29 de septiembre, a través del sitio web oficialspiritsselection.com.

Borboa señaló que, este año, los jueces se convertirán en portavoces internacionales de lo que representa México, Jalisco, el tequila y la raicilla; y agregó que, tras 27 años de esfuerzos por sumar líderes de opinión de todo el mundo, hoy celebran que ninguno se resistió a la invitación.

Jalisco se reporta listo para este compromiso, respaldado por su liderazgo mundial en la producción de bebidas espirituosas. Destaca por su inigualable tradición en la elaboración del tequila y la consolidación de la raicilla, siendo que ambas bebidas participarán en esta contienda internacional.

Entre las actividades destacadas del programa se incluye una másterclass sobre tequila y raicilla, impartida por Jaime Villalobos Sauza, de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT).

Habrá degustaciones gastronómicas y de tequila por Campo Azul, cenas temáticas organizadas por Tequileros de Los Altos Jalisco, Tequila Sauza y Tequila Cuervo, y se ofrecerá una experiencia dedicada a la raicilla en Taberna Tres Gallos.

tequila

Using a coa to cut the leaves off a ripe agave, Felix Almaraz De La Cruz takes great care in his safety in not hitting his foot. One of the greatest injuries in agave harvesting is accidentally hitting the foot with the extremely sharp blade. The making of Tequila dates as far back as the early 1520s when Spaniards taught the process of distillation of the Mezcal plant. Today, Tequila is now widely known as the "Essence of Mexico" with sales reaching well over 10 million cases, over 100 distilleries making over 600 brands of tequila. (Aaron Ansarov)

Como parte de la agenda cultural, los jueces asistirán a la gala del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre, en el emblemático Teatro Degollado.

Esta gala forma parte de la edición número 32 del festival, que se celebrará del 27 de agosto al 7 de septiembre de 2025, en Guadalajara y diversos municipios de Jalisco, con una programación de más de 170 eventos.

Carlos Mateos, Director General del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, destacó que la gala privada en el emblemático Teatro Degollado está dedicada a los invitados especiales y jueces del concurso.

Añadió que, con este evento, cierran el festival con broche de oro y dan inicio a una nueva etapa en la que seguirán honrando y fortaleciendo los círculos de la mexicanidad.

A partir de 2006, el Spirits Selection by CMB ha sido una herramienta clave de promoción para los países y regiones anfitrionas, elevando la visibilidad de sus bebidas espirituosas en el comercio mundial.

Su sistema de premiación es reconocido como un referente dentro de la industria de los destilados, influyendo en tendencias y decisiones de mercado. La selección rigurosa de jueces garantiza un proceso de evaluación de alta calidad, que otorga prestigio a las marcas galardonadas.

La realización del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles en Jalisco representa una oportunidad histórica para proyectar al estado como líder global en la industria de las bebidas espirituosas.

Más allá de la evaluación técnica, el certamen se convierte en una plataforma de visibilidad internacional que fortalece la competitividad de las marcas mexicanas, impulsa la promoción turística y celebra la riqueza cultural de Jalisco.

También estuvo presente Víctor Manuel Martínez Quesada, Coordinador del Comité de Atención al Socio, de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

Con una infraestructura sólida, una tradición arraigada en la producción de tequila y raicilla, y una agenda que integra experiencias sensoriales y culturales de alto nivel, Jalisco se consolida como el anfitrión ideal para este encuentro de talla mundial.

Para saber más:

La industria tequilera jalisciense representa uno de los pilares económicos más importantes del país, con una producción superior a los 400 millones de litros en 2024.

La raicilla ha registrado un crecimiento exponencial, con un aumento del 307% en sus ventas internacionales en los últimos años.

En julio de 2025, Jalisco fue reconocido a nivel nacional e internacional por imponer el Récord Guinness a la exhibición de botellas de tequila más grande del mundo, con 3,199 botellas reunidas en Tequila Lab.

Este logro refuerza el posicionamiento del estado como epicentro de la cultura del tequila y como lugar estratégico para el Spirits Selection.