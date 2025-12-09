Nicolás Pizarro y Farino Du Guinefort se coronan Campeones Nacionales

El jinete mexicano Nicolás Pizarro, montando a su extraordinario caballo Farino Du Guinefort, se coronó Campeón Nacional de Gran Premio 2025, consolidándose como una de las máximas figuras del salto ecuestre en el país.

ANUNCIO

Gran Premio Equitación

El triunfo es resultado de años de preparación, disciplina y una sólida mancuerna entre jinete y caballo, que demostraron técnica, concentración y temple en una competencia de alto nivel, enfrentando a los mejores exponentes del país.

Pizarro, reconocido por su constancia y profesionalismo, logró una destacada actuación a lo largo del circuito, culminando con una final impecable que le otorgó el título nacional, uno de los más importantes del calendario ecuestre mexicano.

La empresa Broxel, patrocinador del atleta, celebró el campeonato como un reflejo de valores compartidos: excelencia, confianza y trabajo en equipo. “Este logro confirma que cuando se suman disciplina, talento y respaldo, los resultados son extraordinarios”, destacaron.

Este campeonato no solo representa un triunfo personal para Nicolás Pizarro, sino también un paso más en su carrera rumbo a competencias internacionales de alto nivel, fortaleciendo la presencia de México en el escenario ecuestre.

Con este resultado, Pizarro y Farino Du Guinefort reafirman que su mancuerna es hoy una de las más sólidas y exitosas del deporte ecuestre nacional.