TRIANA regresa a México con “Volver”

. Presentación 2025.

El espectáculo reunirá a más de 40 artistas en escena en un ensamble de danza y teatro con la participación de DOS compañías mexicanas, ofreciendo una plataforma para jóvenes talentos y rindiendo homenaje al Director e iluminador Eduardo Ruiz Saviñón por sus 60 años de trayectoria.

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Triana, quien ha representado a México en grandes teatros del mundo, expresó su emoción por volver a presentarse en la UNAM y por impulsar a nuevas generaciones de bailarines que no siempre cuentan con oportunidades. En esta edición convocó al Ballet Joven de la CDMX, dirigido por Victoria Treviño, y al Youth Ballet de Puebla, encabezado por Salvador Chocolatl, junto con la presencia del Primer Bailarín italiano Raffaele Sibilio.

. Triana.

El proyecto busca abrir espacios a jóvenes artistas, muchos de los cuales quedaron fuera en la primera edición. Este año, con dos funciones, se presentará un ensamble de danza teatro con más de 40 intérpretes, acompañado por el talento de Jimena Hernández en audio y la dirección artística de Elena de Haro. El homenaje a Eduardo Ruiz Saviñón, fundador del Teatro Gótico, será uno de los momentos más significativos del espectáculo.

Además, Triana destacó que “Volver” es un trabajo en equipo que refleja la confianza en el talento mexicano y la pasión por el escenario. Subrayó que cuando era niña no tuvo estas oportunidades en México, por lo que ahora busca abrir caminos para que nuevas generaciones encuentren apoyo real y puedan desarrollarse en la danza.

. Gala de la danza.

La bailarina también compartió que este reencuentro con colegas y amigos después de varios años es un motivo de gran emoción y orgullo. Para ella, bailar en la Sala Julián Carrillo de la UNAM es un honor y una forma de regalar al público mexicano un espectáculo que combina disciplina, sentimiento y la fuerza de más de tres compañías unidas en un mismo escenario.