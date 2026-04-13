Renta de maquinaria pesada en Torreón impulsa competitividad de constructoras laguneras

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El sector de la construcción en La Laguna atraviesa uno de sus periodos de mayor actividad en la última década. Proyectos habitacionales, obras de infraestructura vial y expansión industrial en los parques de Torreón y Gómez Palacio han generado una demanda sostenida de equipo especializado que muchas empresas, especialmente las medianas y pequeñas, no siempre pueden costear en propiedad.

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En ese contexto, la renta de maquinaria pesada y ligera en Torreón se ha consolidado como una alternativa estratégica que permite a contratistas, constructoras y empresas industriales mantener operaciones sin inmovilizar capital en activos que, por su naturaleza, permanecen ociosos entre proyectos.

La dinámica no es nueva, pero sí su alcance. Lo que antes era una práctica reservada para grandes grupos constructores comienza a permear en empresas de menor escala que descubren en el arrendamiento de equipo una fórmula para ser más competitivas en licitaciones sin cargar con los costos de mantenimiento, seguros y depreciación que implica la propiedad de maquinaria.

El costo de poseer vs El costo por rentar

Adquirir una retroexcavadora nueva en México puede representar una inversión de entre 800,000 y 1.5 millones de pesos, dependiendo del modelo y las especificaciones. A eso se suman los costos de mantenimiento preventivo y correctivo, seguro, almacenamiento y la depreciación natural del equipo.

Para una constructora que opera tres o cuatro proyectos al año, cada uno con requerimientos distintos de maquinaria, mantener una flota propia rara vez resulta rentable. El equipo pasa más tiempo en el patio que en obra, y cuando se necesita, puede no ser el adecuado para el trabajo específico.

Frente a ese escenario, rentar permite acceder al equipo exacto para cada proyecto, en el momento en que se necesita, por el tiempo preciso. Los esquemas de renta por día, por semana o por mes que ofrecen las empresas especializadas en La Laguna dan flexibilidad real a los equipos de planeación de obra.

Torreón, nodo logístico del norte

La posición geográfica de Torreón como punto de conexión entre los estados de Coahuila, Durango y Chihuahua la convierte en un nodo natural para la industria de la construcción en el norte del país. El corredor industrial que se extiende hacia Gómez Palacio y Lerdo concentra actividad manufacturera, logística y de servicios que genera de forma constante proyectos de ampliación, remodelación y nueva construcción.

Esa concentración de actividad ha favorecido el desarrollo de empresas locales especializadas en renta de equipo que, a diferencia de las grandes cadenas nacionales, ofrecen tiempos de entrega más cortos, mayor conocimiento del terreno y esquemas de servicio adaptados a las necesidades específicas de la región.

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La disponibilidad de equipo en múltiples ciudades — Torreón, Gómez Palacio, Piedras Negras e Irapuato — permite a los contratistas con operaciones en distintas plazas consolidar proveedores y simplificar la logística de sus proyectos.

¿Que maquinaria se renta más en la región?

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El perfil de la demanda en La Laguna refleja el tipo de obra que predomina en la zona. Las retroexcavadoras encabezan la lista, impulsadas por proyectos de excavación, apertura de zanjas para infraestructura hidráulica y sanitaria, y preparación de terrenos para desarrollos habitacionales.

Le siguen los equipos de compactación — apisonadoras, placas vibratorias y rodillos — cuya demanda se mantiene constante por la actividad en pavimentación y preparación de bases. Las plataformas elevadoras y brazos articulados son el tercer segmento en volumen, con crecimiento sostenido por el auge de proyectos de mantenimiento industrial y fachadas en inmuebles comerciales.

Empresas como Mercado de Andamios, con más de dos décadas operando en La Laguna, reportan que la demanda de renta de maquinaria pesada en Torreón se mantiene por encima de los niveles prepandemia, con un repunte notable en el segmento de equipo de altura para mantenimiento industrial.

“La tendencia es clara: cada vez más empresas prefieren rentar que comprar, porque les permite ser más ágiles en la cotización de proyectos y más eficientes en el control de costos”, señalan desde el sector.

Digitalización del proceso de renta

Uno de los cambios más relevantes en el sector durante los últimos años es la incorporación de canales digitales para la gestión de rentas. Lo que antes requería llamadas, visitas físicas y negociaciones presenciales comienza a resolverse a través de plataformas en línea donde el cliente puede consultar disponibilidad, comparar precios por modalidad y solicitar cotización en minutos.

Esta digitalización reduce fricciones en el proceso comercial y amplía el alcance geográfico de las empresas, que pueden atender consultas de contratistas ubicados en municipios alejados de sus sucursales sin necesidad de desplazar personal de ventas.

Para el cliente, la posibilidad de cotizar en línea y recibir confirmación por WhatsApp reduce el tiempo de decisión y facilita la planeación de obra, donde cada día cuenta.

Perspectiva para el sector

Las proyecciones de inversión en infraestructura para la región norte del país, combinadas con el dinamismo del sector manufacturero en el corredor Coahuila-Durango, sugieren que la demanda de maquinaria especializada seguirá en niveles elevados durante los próximos años.

Para las empresas constructoras e industriales de La Laguna, esto implica una ventana de oportunidad para consolidar relaciones con proveedores de renta confiables que garanticen disponibilidad, mantenimiento y tiempos de respuesta adecuados a la velocidad que exige la obra en operación.

La renta de maquinaria en Torreón deja de ser una solución de emergencia para convertirse en una decisión estratégica dentro de la planeación financiera de proyectos de construcción e infraestructura.