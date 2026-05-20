Fechas del Hot Sale: Cuándo empieza y cuánto dura la campaña

El Hot Sale se ha consolidado como el evento de comercio electrónico más importante de México. Las fechas del Hot Sale 2026 son del 25 de mayo al 2 de junio: durante estos nueve días consecutivos, miles de tiendas en línea ofrecerán descuentos significativos en categorías como tecnología, moda, electrodomésticos y viajes.

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¿Qué es el Hot Sale y quién lo organiza?

El Hot Sale es una iniciativa de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) que reúne a los principales retailers del país en un evento anual de promociones digitales. Desde su primera edición, se ha convertido en la fecha más esperada por los consumidores mexicanos para realizar compras importantes con descuentos exclusivos.

La diferencia entre Hot Sale y otras campañas

El Hot Sale se distingue de eventos como El Buen Fin o Black Friday por su enfoque exclusivo en comercio electrónico y su duración extendida de 9 días. Mientras que otras campañas incluyen tiendas físicas, el Hot Sale prioriza la experiencia digital con ofertas diseñadas específicamente para plataformas online.

La certificación de la AMVO garantiza que las tiendas participantes cumplan con estándares de seguridad en pagos, protección de datos y servicio al cliente, ofreciendo mayor confianza a los compradores.

Fechas oficiales del Hot Sale 2026

El calendario oficial del Hot Sale establece las siguientes fechas:

Inicio : 25 de mayo de 2026 a las 00:00 horas

: 25 de mayo de 2026 a las 00:00 horas Cierre : 2 de junio de 2026 a las 23:59 horas

: 2 de junio de 2026 a las 23:59 horas Duración total: 9 días consecutivos

Estas fechas son confirmadas por la AMVO con meses de anticipación para que tanto retailers como consumidores puedan planificar sus estrategias de compra y venta.

Estrategia por jornadas desde el inicio al fin del Hot Sale

La duración de 9 días de promociones Hot Sale permite a las tiendas estructurar sus ofertas en diferentes fases:

Días 1-3 (25-27 de mayo) : Arranque con ofertas destacadas en categorías populares como smartphones, laptops y televisores. Los inventarios suelen estar completos y las opciones son más amplias.

: Arranque con ofertas destacadas en categorías populares como smartphones, laptops y televisores. Los inventarios suelen estar completos y las opciones son más amplias. Días 4-6 (28-30 de mayo) : Fase intermedia donde aparecen promociones adicionales en moda, calzado y accesorios. Algunas tiendas renuevan sus ofertas para mantener el interés.

: Fase intermedia donde aparecen promociones adicionales en moda, calzado y accesorios. Algunas tiendas renuevan sus ofertas para mantener el interés. Días 7-9 (31 mayo-2 junio): Cierre de campaña con liquidaciones finales. Es común encontrar descuentos adicionales en productos con inventario limitado, aunque la disponibilidad puede ser menor.

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Electrodomésticos: la categoría estrella del Hot Sale

Los electrodomésticos en Hot Sale representan una de las categorías más buscadas. Refrigeradores, lavadoras, estufas y equipos de línea blanca premium suelen tener descuentos que van del 20% al 40%.

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Recomendaciones para comprar electrodomésticos:

Compara precios antes del evento para identificar descuentos reales

Verifica las políticas de garantía y devolución de cada tienda

Considera los costos de envío e instalación

Revisa las especificaciones técnicas y eficiencia energética

Otras categorías populares del Hot Sale 2026

Además de electrodomésticos, estas categorías concentran gran parte de las ventas:

Tecnología : smartphones, laptops, tablets, audífonos y smartwatches

: smartphones, laptops, tablets, audífonos y smartwatches Moda : ropa, calzado y accesorios de marcas nacionales e internacionales

: ropa, calzado y accesorios de marcas nacionales e internacionales Hogar : muebles, decoración y artículos de organización

: muebles, decoración y artículos de organización Viajes : paquetes turísticos, vuelos y hospedaje con descuentos anticipados

: paquetes turísticos, vuelos y hospedaje con descuentos anticipados Belleza: productos de cuidado personal, maquillaje y fragancias

Cómo aprovechar al máximo la duración de la campaña Hot Sale

Para maximizar tu experiencia alrededor del Hot Sale 2026, considera estas estrategias:

Antes del evento:

Crea una lista de productos prioritarios con precios de referencia

Regístrate en las tiendas de tu interés para recibir alertas

Configura métodos de pago seguros y verifica límites de crédito

Descarga aplicaciones móviles de retailers participantes

Durante el evento:

Actúa rápido en ofertas limitadas, especialmente en tecnología

Lee reseñas de productos antes de comprar

Verifica que las tiendas tengan el sello oficial de Hot Sale

Guarda comprobantes y confirmaciones de pedido

Después del evento:

Monitorea el estatus de tus envíos

Revisa que los productos lleguen en las condiciones prometidas

Conserva facturas para garantías

Consejos de seguridad para comprar en línea

Durante eventos masivos como el Hot Sale, es fundamental proteger tu información:

Compra únicamente en sitios con certificado SSL (https://)

Evita realizar transacciones en redes WiFi públicas

Utiliza tarjetas de crédito en lugar de débito para mayor protección

Desconfía de ofertas excesivamente bajas o sitios desconocidos

Verifica que la URL corresponda al sitio oficial de la tienda

La AMVO publica anualmente la lista de retailers certificados en su sitio web oficial, donde puedes confirmar la legitimidad de las tiendas participantes.

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Compra en Hot Sale con organización y estrategia}

Con las fechas del Hot Sale confirmadas de manera oficial, tienes tiempo suficiente para planificar tus compras estratégicamente. Define tu presupuesto, investiga productos, compara precios históricos y mantente alerta a las ofertas que más te interesen.

El Hot Sale 2026 promete ser una edición récord con mayor participación de retailers y categorías ampliadas. Aprovecha estos nueve días para adquirir productos de calidad con descuentos significativos, siempre priorizando la seguridad y la comparación inteligente de opciones.