Ruta del Sur de Guanajuato: Descubre los tesoros ocultos de Coroneo, Jerécuaro y Tarandacuao

Centro Histórico Coroneo Letras de Coroneo (Celeste Román)

Si estás planeando tomarte unas vacaciones, pero quieres alejarte de lo convencional o de aquellos lugares concurridos, el sur de Guanajuato se perfila como una excelente opción para ti y aquí te compartimos una ruta que podrás recorrer por los municipios de Coroneo, Jerécuaro y Tarandacuao.

En los últimos años el ecoturismo en México se ha convertido en una de las formas predilectas para viajar entre las personas que desean desconectarse de la ajetreada vida en la ciudad o bien, de quienes disfrutan de conectar con la naturaleza.

Siendo Coroneo, Jerécuaro y Tarandacuao uno de los tesoros ocultos que ofrece el estado de Guanajuato para realizar todo tipo de actividades. Desde senderismo, rafting, recorridos en kayac o incluso momentos de relajación en aguas termales, además de paseos por sus centros históricos, donde podrás consumir directamente de productores locales.

Centro Histórico Tarandacuao Quiosco en el Centro Histórico de Tarandacuao (Celeste Román)

Tarandacuao: El arte de la cerámica, el ojo de agua y la comunidad de la Carbonera

Al visitar Tarandacuao puedes escoger entre las diferentes atracciones que este municipio tiene para ti. Ya sea un momento de relajación, o bien si quieres experiencias más extremas, aquí te decimos cuales son las actividades que puedes realizar durante tu ruta por el sur de Guanajuato.

Dentro del municipio puedes recorrer sus talleres de cerámica, por los que son reconocidos principalmente y que conllevan una gran tradición familiar. En sus talleres podrás adquirir platos, tazas, vajillas, así como jarrones decorativos, siendo cada pieza única y elaborada por manos artesanas.

Taller cerámica Casher Estas son algunas de las piezas de ceramica que podrás encontrar en Tarandacuao (Celeste Román)

A su vez, otra de las actividades que ofrece este municipio es la de la oportunidad de realizar rafting por rápidos como la Cascada Lengua de Dragón, La Cascadita, y El Tren de Olas, donde también podrás disfrutar del paisaje de La Carbonera.

No te puedes perder la oportunidad de visitar la Comunidad de la Carbonera Ahí podrás realizar rafting, además de disfrutar de sus espectaculares vistas (Celeste Román)

Finalmente, si lo que quieres es pasar un momento relajante, puedes ir al Ojo de Agua de Tarandacuao, un manantial natural, el cual representa un patrimonio ecológico para la localidad donde se junta la comunidad para disfrutar de sus aguas claras.

Ojo de Agua de Tarandacuao El Ojo de Agua de Tarandacuao es un manantial patrimonio ecológico de la localidad (Celeste Román)

Para hospedarte, una opción puede ser el Centro de Desarrollo Económico, Turístico y Ambiental (CENTUDE) el cual posee unas cabañas con todas las comodidades para acogerte a tí y a tu familia.

Jerécuaro: Del Puente Colgante al Cristo de la Misericordia y sus aguas termales

Para continuar con tu ruta por el sur de Guanajuato puedes visitar la Presa del Juguete donde podrás disfrutar de la aventura que ofrece cruzar su puente colgante, el cual se eleva más de 30 metros sobre el terreno. En la presa, también podrás descender y apreciar los paisajes naturales que tiene.

Presa del Juguete Un imperdible de Jerécuaro es su Presa del Juguete y puente colgante (Celeste Román)

En tu recorrido puedes hacer una parada en el pueblo Puruagua, una joya escondida que está llena aventura, historia y naturaleza. Ahí podrás practicar escalada y rapel, además de ciclismo de montaña debido a sus senderos boscosos. O si prefieres un momento de relajación sus aguas termales en “Las Cazuelejas” son para ti.

En esa localidad también podrás conocer algunos de los talleres de textil de lana, como el de Onofre Carrillo, el cual se caracteriza por sus gabanes. Mientras que también podrás visitar su Parroquia de San José Obrero y disfrutar de un momento de tranquilidad.

Centro Histórico de Jerécuaro Letras de Jerécuaro en su Centro Histórico (Celeste Román)

Otra de las actividades que no te puedes perder es conocer al Cristo de la Misericordia, el cual es considerado el segundo más grande de Guanajuato y que algunos creyentes utilizan para depositar sus peticiones , también se le suma la espectacular vista que puedes tener del municipio entero.

Cristo de la misericordia Jerécuaro El Cristo de la misericordia de Jerécuaro es el segundo más grande en Guanajuato (Celeste Román)

Coroneo: El paraíso de la lana y los tejidos artesanales

Finalmente, uno de tus destinos en la ruta por el sur de Guanajuato puede ser Coroneo también conocido como la “Capital del Borrego” donde podrás probar la auténtica barbacoa de la región, la cual es horneada en un hoyo de tierra, que se calienta con leña y que es envuelta con pencas de maguey lo que le da un sabor característicos.

Uno de los lugares donde puedes disfrutar de la barbacoa que te ofrece este municipio es en el Mercado 8 de diciembre, en el cual se encuentra el puesto de “Pablito”, característico de la región y al que tienes que acudir temprano pues los tacos de barbacoa son los primeros en acabarse por su particular sabor.

Saliendo de ahí, a unos cuantos metros podrás encontrar el Mercado Artesanal, el cual ofrece a sus visitantes una variedad de productos de lana hechos por artesanos, quienes llevan ejerciendo este oficio desde generaciones atrás. Si te interesa, podrás comprar gorros, guantes, cobijas, capas, suéteres, llaveros y los tradicionales gabanes.

Mercado Artesanal Coroneo En el Mercado Artesanal podrás encontrar diferentes productos hechos de lana (Celeste Román)

Asimismo, en tu camino por su Centro Histórico, podrás recorrer el Santuario de Santiago Apóstol, donde del 22 al 26 de octubre durante su fiesta patronal puedes observar las peregrinaciones de caballerangos, ciclistas y fieles que se dan cita cada año en este lugar, quienes después llenan las calles del municipio con música, comida y pirotecnia.

Santuario de Santiago Apóstol Del 22 al 26 de octubre se celebra la fiesta patronal de Santiago Apóstol (Celeste Román)

Este santuario también se caracteriza porque en su interior se encuentra una réplica de la antigua Basílica de Guadalupe, en la que si te asomas por sus ventanas y puertas podrás observar a detalle la estructura interna de esta basílica similar a la que se encuentra en la Ciudad de México.

Réplica de la antigua Basílica de Guadalupe La réplica de la antigua Basílica de Guadalupe se encuentra al interior del Santuario de Santiago Apóstol (Celeste Román)

Otra de las maravillas ocultas de Coroneo son sus talleres de lana, uno de ellos es el taller de lanas finas “El Rosario”, en el cual podrás agendar un recorrido y conocer el proceso que conlleva la producción de hilos de lana.

Como parte de tu recorrido por Coroneo, tienes que visitar la Presa de Cebolletas, en la que podrás disfrutar todo tipo de actividades, desde pesca deportiva, hasta recorridos por lancha, donde también podrás terminar tu día en los asaderos que hay, para gozar de un tiempo entre familiares y amigos comiendo carne asada, o los peces que llegues a pescar.

En la Presa de Cebolletas también podrás finalizar tu día con una fogata al aire libre, quemando malvaviscos y que si contratas los servicios, ambientar la noche con la narración de leyendas locales.

Presa de Cebolletas En la Presa de Cebolletas podrás hacer diferentes actividades al aire libre (Celeste Román)

Estas son solo algunas de las actividades que puedes realizar dentro de tu ruta en el Sur de Guanajuato por los municipios de Coroneo, Jerécuaro y Tarandacuao , sin embargo, estos municipios aún tienen muchos otros atractivos que ofrecer, ya sea si deseas visitarlos en familia, pareja o con amigos.