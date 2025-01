El 2024 fue el año más caliente en México y el orbe; rebasamos los 1.5ºC

Cambio Climático México comparte este récord en temperatura con más de 100 países, casi todos con el común denominador de ser países tropicales, subtropicales o con algún grado de aridez.

No es una conversación que se tenga en invierno, pero el año 2024 fue, con amplio margen, el año más cálido en el planeta desde que se tienen registros confiables de la temperatura (1850) y desde la era industrial, expusieron científicos de la UNAM, con base en datos y análisis de los principales centros de información climática del mundo.

Según el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que estableció la meta de no superar el 1.5ºC de incremento en la temperatura global, quedó quebrantado al presentarse una anomalía que rebasó temporalmente el año pasado dicho umbral con un valor promedio de 1.55ºC.

En conferencia, Jorge Zavala Hidalgo, Francisco Estrada Porrúa y Amparo Martínez Arroyo –investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM– explicaron que dicha marca, con distintas intensidades, se observó en México y en 103 países más, los cuales tuvieron las temperaturas promedio anuales más altas de la historia.

Es decir, aproximadamente 40 por ciento de la población global (tres mil trescientos millones de personas) experimentó el año más cálido en el lugar que habita; incluye dos terceras partes de la de China, un tercio de la de Estados Unidos, así como la mayor parte de la México, Brasil, Nigeria y Etiopía.

“Tenemos todas las evidencias recabadas por científicos internacionales, de la UNAM y del resto del país donde comprobamos que la vulnerabilidad que tenemos ante el aumento de las temperaturas en el país se ha incrementado con otros factores, como el deterioro ambiental, contaminación, socioeconómicos y desigualdad social”, dijo Amparo Martínez, investigadora del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, durante la conferencia “2024, ¿el año más caluroso de México?”.

Añadió que estos factores crean un conjunto de condiciones que nos llegan más cerca y necesitamos tenerlo en la conversación pública y buscar los mejores caminos para superarlo.

La científica, ex directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) –extinto el gobierno pasado–, dijo que si bien se esperaba que los 1.5ºC fueran rebasados, sorprendió que fuera tan rápido en el tiempo “y no tan pronto”.

Estos análisis de lo que pasa en el mundo se hacen por organismos globales y reúnen la información de servicios meteorológicos de los distintos países, de todos los satélites que están circundando el planeta, explicó.

“Las bases de datos con las que se hizo un aviso el 10 de enero, a nivel mundial, sobre esta superación del 1.5 grados –después de la época industrial– fueron datos de la NASA, Berkeley Earth, Met office (Reino Unido), la Organización Meteorológica Mundial y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EU. En México realizamos el seguimiento con mucho procesamiento y esperamos generar datos públicos”.

Añadió que México comparte este récord en temperatura con más de 100 países, casi todos con el común denominador de ser países tropicales, subtropicales o con algún grado de aridez.

RUMBO A LOS 2 GRADOS.

De acuerdo con estimaciones recientes, indicaron, el umbral de 1.5ºC (en el mundo), podría ser superado a finales de esta década, y el de 2.0ºC en la década de 2050.

“El planeta se está calentando y por supuesto esto afecta a nuestro país, por lo que todas las actividades referentes a cualquier ámbito: salud, educación, economía deben hacerse con perspectiva de cambio climático”, consideró el director del ICAyCC, Jorge Zavala Hidalgo.

Esta elevación, con base en estudios internacionales y varios realizados por académicos de la UNAM, se debe casi en su totalidad a la influencia antropogénica (emisión de gases de efecto invernadero). Por ello, la modificación en las actividades humanas es la única forma a nuestro alcance para frenar este fenómeno, acotó.

Al hacer uso de la palabra, el coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático, Francisco Estrada Porrúa, aseguró que estamos viviendo un momento crítico:

“Si las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global continúan una trayectoria similar a la actual, se espera que en el futuro cercano (2020-2040) la temperatura anual promedio en México se incremente en 1.9ºC, mientras que para mediados (2041-2060) y finales del siglo (2081-2100) alcanzaría los 2.9ºC y 5.3ºC, respectivamente”.

Se estima que de manera directa el segundo periodo del presidente Donald Trump en Estados Unidos podría significar un aumento de 4 mil millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) para 2030, lo que equivaldría a las emisiones de los 140 países que menos emiten, apuntó.

“Con ello, la meta de no rebasar el 1.5ºC de aumento en la temperatura global es prácticamente imposible de lograrse, y lo mismo podría ocurrir con el objetivo de no rebasar el umbral de 2.0ºC durante este siglo”.

A su vez, Amparo Martínez Arroyo, expresó que esta problemática no es solo de carácter científico, sino social y que atañe a todos los sectores.

“Son evidentes las manifestaciones del cambio climático, no hemos logrado bajar las emisiones de CO2 por lo que se debe hacer un llamado a fortalecer el conocimiento en todos los ámbitos; hay que hacer de esto una conversación nacional. No es posible una política de bienestar sin las cuestiones ambientales”, dijo la ex funcionaria, cuyo instituto desapareció el sexenio pasado.