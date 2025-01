La mayoría de personas en el mundo, incluso en México, confía en la ciencia, revela estudio

Pese a los reiterados ataques que minan la credibilidad de la ciencia, este lunes un estudio internacional ha revelado que la mayoría de las personas aún confían en ella. El estudio, publicado en la revista “Nature Human Behaviour”, se basa en una encuesta realizada en 68 países y 71 mil 22 participantes y es el mayor conjunto de datos mundiales sobre la confianza en la ciencia desde la pandemia del Covid-19.

“La ciencia es fundamental para la toma de decisiones basada en evidencias. La confianza pública en los científicos puede ayudar a los encargados de la toma de decisiones a actuar sobre la base de la mejor evidencia disponible, especialmente durante las crisis”, señala el artículo “Trust in scientists and their role in society across 68 countries”.

“Sin embargo, en los últimos años se ha cuestionado la autoridad epistémica de la ciencia, lo que ha suscitado inquietudes sobre la baja confianza pública en los científicos”.

Para ello, los científicos llevaron a cabo una encuesta preinscrita en 68 países a 71.922 encuestados y descubrieron que en la mayoría de los países la mayoría de la gente confía en los científicos y está de acuerdo en que los científicos deberían participar más en la sociedad y en la formulación de políticas.

“Encontramos variaciones entre países y dentro de ellos, que explicamos con variables a nivel individual y de país, incluida la orientación política. Si bien no hay una falta generalizada de confianza en los científicos, no podemos descartar la preocupación de que la falta de confianza en los científicos, incluso por parte de una pequeña minoría, pueda afectar a las consideraciones de la evidencia científica en la formulación de políticas. Estos hallazgos tienen implicaciones para los científicos y los encargados de formular políticas que buscan mantener y aumentar la confianza en los científicos”.

La investigación ha sido realizada por TISP Many Labs, un consorcio con sede en la Universidad de Harvard dirigido por Viktoria Cologna (Universidad de Harvard, RTH de Zúrich) y por Niels G. Mede (Universidad de Zúrich), que engloba a 241 investigadores de 169 instituciones de todo el mundo, entre ellas el ITAM y Cinvestav.

Los resultados de la encuesta revelan que la mayoría de la gente tiene niveles relativamente altos de confianza en la ciencia pero cree que los científicos deberían participar más en la sociedad y estar más involucrados en la formulación de políticas.

Los que más confían en la ciencia México está por arriba de EU, según la encuesta.

Los datos

El estudio, realizado en 68 países, incluidos países de África, Medio Oriente o América Latina, habitualmente menos investigados, concluye que la mayoría de los ciudadanos tiene una confianza relativamente alta en los científicos, con un nivel medio de confianza del 3.62, en una escala del 1 al 5, en el que 1 es ‘confianza muy baja’ y 5, ‘confianza muy alta’.

La mayoría también considera que los científicos están calificados (78%), son honestos (57%) y se preocupan por el bienestar de las personas (56%).

Precisamente por ello, una gran mayoría (83%) está de acuerdo en que los científicos deben comunicar la ciencia al público y sólo una minoría (23%) cree que los científicos no deberían defender activamente políticas específicas.

Además, el 52% cree que los científicos deberían participar más en el proceso de elaboración de políticas.

Las conclusiones confirman los resultados de estudios anteriores que muestran diferencias sustanciales entre países y grupos de población.

En particular, se observa que, en los países occidentales, las personas con opiniones políticas de derechas confían menos en los científicos que las de izquierdas. Sin embargo, en la mayoría de los países, la orientación política y la confianza en los científicos no están relacionadas.

Atendiendo al ránking mundial, los diez países con más confianza en la ciencia son Egipto, India, Nigeria, Kenia, Australia, Bangladesh, España, Turquía, Nueva Zelanda y Argentina. En undécimo lugar está México, al que le sigue Estados Unidos con el lugar número 12.

Con niveles de confianza media están el Reino Unido ocupa el puesto 15, Canadá está en el 17 y están por arriba de muchos países europeos como Suecia (20), Dinamarca (22), Portugal (35), Bélgica (37), Países Bajos (40) y Alemania (44).

Entre los que menos confían en la ciencia están Albania, que ocupa el último puesto 68, seguida de Kazajstán (67), Bolivia (66), Rusia (65) y Etiopía (64).

La encuesta también revela algunos aspectos preocupantes como que menos de la mitad de los encuestados (42%) cree que los científicos prestan atención a las opiniones de los demás.

Los resultados también muestran que muchas personas, en muchos países, consideran que las prioridades de la ciencia no siempre coinciden con sus propias prioridades.

En este sentido, los participantes concedieron una gran prioridad a la investigación dedicada a mejorar la salud pública, resolver los problemas energéticos y reducir la pobreza y menos al desarrollo de la tecnología militar y de defensa, dos ámbitos que creen que reciben más atención de la debida.

Los autores recomiendan a los científicos que se tomen en serio estos resultados y busquen formas de ser más receptivos a las reacciones y abiertos al diálogo con el público, que estudien formas de llegar a los grupos conservadores en los países occidentales y que, con el tiempo, consideren su papel a la hora de establecer prioridades acordes con los valores públicos. (Con información de EFE)