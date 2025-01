¿Tiene futuro la vacuna BCG contra la tuberculosis después de 100 años?

Vacuna. Luego de poco más de 100 años de uso de la vacuna BCG, ésta podría seguir siendo una opción para combatir a la TB. (Ciatej)

En otras oportunidades he presentado en este medio, diversas ideas sobre las limitaciones y oportunidades de mejora que presenta la vacuna actual usada contra la tuberculosis (TB) humana, la bacteria Mycobacterium bovis Bacilo de Calmètte-Guèrin (BCG), espacio que agradezco sinceramente. Dichas oportunidades y retos surgen del hecho de que BCG protege muy bien contra la muerte producida por la infección diseminada con Mycobacterium tuberculosis, que suele ocurrir en los primeros años de vida en infantes de países con alta presencia de esta enfermedad. Sin embargo, BCG no es realmente efectiva para controlar una forma más crónica de la TB, que en su mayoría (cerca del 80%) afecta los pulmones, principalmente, de personas adultas en edades entre los 20 y 55 años.

Precisamente como parte del interés en conocer mejor las causas detrás de esa protección limitada conferida por la vacuna BCG actual, quiero agradecer a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI, antes CONAHCYT) por brindar el financiamiento vía el proyecto CBF2023-2024-270 “Descifrando la controversia sobre si las biopelículas formadas por Mycobacterium tuberculosis in vitro son relevantes o no en la patogénesis y respuesta inmune in vivo en modelo experimental de tuberculosis”. Con este proyecto, buscamos responder a la pregunta sobre si la forma en que se produce la vacuna BCG actual, que es distinta de la que regularmente se utiliza para estudios de candidatos a vacuna que buscan reemplazarla, modifican de manera relevante o no la respuesta inmune y la protección contra la infección. En ese sentido, en esta ocasión quiero enfocar esta contribución en dos trabajos recientes que sugieren que luego de poco más de 100 años de uso de la vacuna BCG, ésta podría seguir siendo una opción para combatir a la TB.

En https://biotecmov.ibt.unam.mx/services/pdfDownloader.php?id=MzYqKl8qKjY=, conversé sobre el éxito que tuvo la aplicación por vía intravenosa de BCG, a nivel experimental en monos Rhesus infectados con dosis muy bajas de Mycobacterium tuberculosis, en controlar la infección, y en https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2024.126666 discutí las posibles ventajas, limitaciones y aspectos éticos a considerar en miras a una posible aplicación de BCG por vía intravenosa en seres humanos. En lo que se responden las diversas preguntas que validen o rechacen este uso, quiero poner a consideración de los lectores lo más reciente que se ha presentado en este tema de investigación.

En https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111128, se encontró que los niveles presentes en plasma (que es un componente líquido de la sangre, en contraposición al componente celular, como son los glóbulos rojos -eritrocitos-, glóbulos blancos -leucocitos- y subcelular, como las plaquetas) de cierto tipo de anticuerpos (los cuales son proteínas que brindan protección contra substancias extrañas que pueden dañarnos), o bien sus propiedades para realizar diversas funciones (como activar leucocitos o reclutar componentes de otro sistema proteico conocido como complemento), se asociaron con la capacidad de la vacuna BCG administrada por vía intravenosa, de controlar la infección experimental en monos Rhesus inoculados con dosis muy bajas de Mycobacterium tuberculosis. Estos resultados son, en sentido práctico, muy importantes, debido a que el análisis de elementos posiblemente asociados a la protección contra la TB en muestras sanguíneas, facilitaría enormemente realizar estudios de protección tanto de BCG como de otras nuevas candidatas a vacuna en poblaciones amplias, tanto por la sencillez de obtener dicho tipo de especímenes, como los costos bajos regularmente requeridos para cuantificar al menos niveles de anticuerpos específicos como los descritos en este trabajo. Desde luego, es importante mantener presente que estas propiedades descritas en dicha investigación pudieran verse alteradas tanto por la población vacunada, su edad, estado nutricional, dosis y/o ruta de vacuna aplicada, entre otros factores.

Ahora bien, otro trabajo más reciente y hoy en día de potencial más limitado en su implementación para evaluar eficacias de vacunas contra la TB, viene del estudio presentado en https://doi.org/10.1126/sciadv.adq8229. Ahí describieron que la vacunación intravenosa con dosis alta de BCG, lleva a reprogramar la respuesta inmune celular (la que ocurre vía glóbulos blancos) en múltiples rutas de comunicación entre las células de defensa que, en algunos casos, coincide con reportes previos que involucran específicamente a células conocidas como linfocitos T CD4+, productores de diferentes compuestos, los cuales fueron relacionados con la protección en un trabajo diferente (https://doi.org/10.1016/j.immuni.2022.04.004). La actual limitación práctica es que esta investigación encontró múltiples vías como posiblemente implicadas en protección contra la TB en una etapa de la respuesta que es demasiado compleja de analizar y requiere inversiones económicas considerables. Los autores reconocieron diversas limitaciones y expresaron su interés por llegar a un conjunto limitado de posibles marcadores de protección que pudieran ser analizados en un futuro cercano.

Puede apreciarse entonces que la vacuna actual BCG, bajo ciertas condiciones (aplicación intravenosa, infección experimental con dosis muy baja de Mycobacterium tuberculosis en monos Rhesus) parece tener todavía cierto margen de seguir siendo útil para combatir a la TB. En miras a comprender mejor si este es el caso o no, así como descifrar si la forma en que se produce la vacuna BCG actual modifica de manera relevante o no la respuesta inmune y la protección contra la infección, en CIATEJ nos interesa atender el importante problema de salud que sigue siendo la TB, y contribuir a generar y divulgar conocimiento para toda la población mexicana.

