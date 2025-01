Investigadores UAQ ganan el “Best Researcher Award”

Distinción. Edgar Rafael Ponce de León Sánchez y Jorge Domingo Mendiola Santibáñez (UAQ)

El maestro Edgar Rafael Ponce de León Sánchez, estudiante de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y su director de tesis, el doctor Jorge Domingo Mendiola Santibáñez, recibieron la distinción “Best Researcher Award”, otorgada por el International Research Awards on Strategic Management and Business.

El galardón se concedió al equipo de investigación gracias al ensayo “Training artificial neural network to detect multiple sclerosis lesions using granulometric data from preprocessed magnetic resonance images with morphological transformations”, publicado en la revista Technologies, del Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).

En este sentido, Ponce de León Sánchez explicó que el proyecto expone una fórmula que podría ayudar al personal médico a pronosticar el grado de avance del padecimiento de esclerosis múltiple, con el propósito de determinar qué medicamento le puede funcionar mejor respecto a su perfil genético.

Detalló que han trabajado en la construcción de una base de datos fundamentada en el procesamiento de imágenes de resonancia magnética de pacientes con dicha enfermedad. Aunque —hasta ahora— han utilizado información de otros países, actualmente desarrollan un banco de referencias propias para implementar el algoritmo en México, buscando una mayor pertinencia en el contexto nacional.

En su oportunidad, Mendiola Santibáñez destacó la relevancia del MDPI, conocido por su compendio de revistas científicas de gran importancia en disciplinas como biología, electrónica y biomédica, entre otras.

Cada año, el instituto editor otorga distinciones a las publicaciones más relevantes y de mayor impacto en el ámbito global, consolidando así la trascendencia de lo realizado. El texto se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.mdpi.com/2227-7080/12/9/145.