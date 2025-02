El cambio climático está alterando los ciclos de nutrientes marinos

Marino. Toma de muestras a bordo de un buque oceánico a bordo del Programa Global de Investigaciones Hidrográficas basadas en Buques Oceánicos (GO-SHIP) (CELINE MOUGINOT / UC IRVINE/CELINE MOUGINOT / UC IRVINE)

Los modelos informáticos revelan cómo el cambio climático provocado por el ser humano alterará drásticamente los ciclos críticos de nutrientes en el océano.

En Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), investigadores de la Universidad de California Irvine informan de pruebas de que los ciclos de nutrientes marinos, esenciales para el mantenimiento de los ecosistemas oceánicos, están cambiando de formas inesperadas a medida que el planeta continúa calentándose.

“Los estudios con modelos han sugerido que cuando el océano se calienta, se vuelve más estratificado, lo que puede drenar de nutrientes ciertas partes de la superficie del océano”, dijo en un comunicado Adam Martiny, profesor de Ciencias del sistema terrestre y ecología y biología evolutiva y uno de los autores principales del estudio. Aunque los modelos sugieren una conexión entre las temperaturas oceánicas y los nutrientes de la superficie oceánica, este es el primer estudio que confirma los impactos del cambio climático en los ciclos de nutrientes.

El equipo, dirigido por el estudiante de posgrado Skylar Gerace, analizó 50 años de datos de nutrientes del océano recopilados como parte del Programa Global de Investigaciones Hidrográficas basadas en Buques Oceánicos (GO-SHIP). Descubrieron que durante el último medio siglo, ha habido una importante disminución del fósforo, un nutriente que desempeña un papel clave en la salud de las redes alimentarias marinas, en los océanos del hemisferio sur.

"Puede haber efectos en cascada en la red alimentaria“, dijo Gerace, quien explicó cómo el plancton, microorganismos que forman las bases de muchas redes alimentarias marinas, depende del fósforo como fuente de alimento. “Cuando el fitoplancton tiene menos fósforo, se vuelve menos nutritivo, lo que puede perjudicar las tasas de crecimiento del zooplancton y de los peces”.

Sorprendentemente, las concentraciones de nitrato, un nutriente que el equipo esperaba que disminuyera, parecen permanecer estables. El nitrato es crucial para el funcionamiento del ecosistema, por lo que el hecho de que no esté disminuyendo es una buena señal, explicó Martiny. Sin embargo, las concentraciones de nitrato aún pueden disminuir en el futuro a medida que el clima continúa cambiando. “Pero eso no lo sabemos, es solo una especulación”, dijo.

Martiny destacó la importancia de programas como GO-SHIP para hacer ciencia de este tipo; sin misiones marítimas que recopilen datos empíricos sobre los ecosistemas marinos, no habría forma de confirmar si lo que pronostican los modelos climáticos está sucediendo realmente. Por ejemplo, los modelos han pronosticado que a esta altura habrá una disminución de los niveles de nitrato en el agua del océano, pero las observaciones directas revelan que este no es el caso.

“En general, es muy difícil demostrar los impactos climáticos a largo plazo en el océano, porque hay mucha variabilidad, y el nuestro ahora es parte de una pequeña colección de estudios que demuestran estos impactos a largo plazo”, dijo Martiny. “Se pueden contar con una mano las tendencias a largo plazo demostradas en la química del océano”.

A continuación, el equipo quiere cuantificar cómo los ciclos cambiantes de nutrientes afectan a los ecosistemas marinos en ambos hemisferios a medida que continúa desarrollándose el cambio climático.