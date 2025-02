¿Parásitos diminutos moldeadores de ecosistemas?

Estudio. Imagen del lobo diseñado por Freepik www.freepik.es (Archivo)

Desde hace mucho tiempo se ha comprobado que los parásitos tienen la capacidad de regular las poblaciones de sus hospederos, ya sea disminuyendo la capacidad de los individuos para alimentarse y reproducirse, o incluso induciendo la muerte. Muchos autores los consideran como un elemento fundamental en los ecosistemas y las cadenas alimenticias. Así, hay parásitos que pueden modular el comportamiento de sus hospederos para su propio beneficio, pero también hay hospederos que, sin saberlo, al estar infectados pueden obtener una ventaja de ello.

El protozoario Toxoplasma gondii es el causante de la toxoplasmosis, una zoonosis que afecta mundialmente a varias especies de animales de sangre caliente, llegando a presentar prevalencias de hasta el 80%. Los felinos (36 especies, incluido el gato doméstico) son los hospederos definitivos, y tienen un papel esencial en el ciclo de vida y diseminación del parásito. Se sabe que esta enfermedad “cambia” el comportamiento de los animales y personas infectadas; a partir de este conocimiento, se ha desarrollado la «hipótesis de la manipulación», que refiere a que el parásito puede alterar el comportamiento de los hospederos intermediarios o secundarios para su beneficio, es decir, para facilitar su transmisión y completar su ciclo biológico en un felino, el hospedero definitivo. Cuando un animal no felino ingiere accidentalmente ooquistes de Toxoplasma, éste parasito se reproduce fuera del intestino y forma pequeños quistes en el cerebro, músculos u ojos. La toxoplasmosis latente suele ser duradera y produce una inmunidad protectora de por vida en el hospedero intermediario; induce varios cambios hormonales y de comportamiento en humanos y animales infectados.

Por ejemplo, se ha descrito que ratones infectados “pierden el miedo” al olor de los gatos, lo que los hace susceptibles a ser depredados, ya que hay una reducción de la ansiedad, aumento de comportamientos exploratorios y disminución de la aversión a cualquier depredador, es decir, se incrementa la toma de riesgos de los hospederos intermediarios. En ratas, se observó que la expresión de genes implicados en la producción de testosterona se incrementa cuando hay infección por Toxoplasma, esto conlleva a que se reduzca el miedo y “mejore” el atractivo sexual de los machos. La “hipótesis de la manipulación” también se ha estudiado en hienas (Crocuta crocuta), en las cuales se potencia la audacia cuando son infectadas por T. gondii, incrementándose las probabilidades de ser asesinadas por leones africanos. De igual forma en chimpancés (Pan troglodytes troglodytes), la infección hace que pierdan la aversión innata hacia el olor de su depredador natural, los leopardos (Panthera pardus). Sin embargo, la modificación del comportamiento influida por Toxoplasma gondii, en ocasiones y, dependiendo de la especie hospedero intermediario, no es de tan alto riesgo mortal, sino por el contrario, una oportunidad evolutiva y ecológica.

Tal es el caso de los lobos grises (Canis lupus), en los cuales se ha reportado que la infección por T. gondii es más probable que ocurra cuando sus territorios se superponen con los de los pumas (Puma concolor), un felino. Meyer y sus colaboradores detectaron que el comportamiento de los lobos infectados es alterado, por lo que asumen riesgos mayores llevándolos a incrementar hasta 11 veces más la probabilidad de dispersarse a sitios nuevos, y hasta 46 veces más la probabilidad de convertirse en líderes de una manada. La dispersión es una decisión arriesgada para un lobo, debido a que se incrementa la probabilidad de morir. No obstante, si están infectados por Toxoplasma, es más probable que tomen el riesgo de dispersarse, y los que sobreviven pueden tener mayores oportunidades de reproducción. Dado que T. gondii puede aumentar los niveles de testosterona, los lobos llegan a mostrarse más agresivos con sus congéneres al momento de la competencia por parejas, lo cual facilita el liderazgo de la manada. Los individuos que se dispersan y se reproducen son los que expanden el rango de distribución actual del lobo gris. Y de la presencia y papel del lobo en los ecosistemas… es historia ya bien conocida.

