Alfredo Herrera Estrella es reconocido mundialmente por su trayectoria científica

Investigador destacado Alfredo Herrera Estrella es investigador emérito del Cinvestav. (Cinvestav)

Experto en aspectos fundamentales de genética en hongos, así como en el desciframiento y el estudio de genomas complejos, Alfredo Herrera Estrella, investigador Emérito del Cinvestav, fue elegido miembro para la promoción 2025 de la Academia Estadounidense de Microbiología (ASM).

En un proceso de selección altamente competitivo, donde se recibieron 146 nominaciones, solo 65 científicos de todo el mundo fueron elegidos. Este nombramiento internacional resalta la sobresaliente trayectoria científica de Herrera Estrella y sus contribuciones al campo de la microbiología, especialmente en el ámbito de la genómica y la biotecnología aplicada a la salud y la agricultura. El investigador fundador de la Unidad de Genómica Avanzada del Cinvestav (UGA Cinvestav) es pionero en el estudio sobre las interacciones genéticas de microorganismos y su aplicación en el desarrollo de tecnologías innovadoras, tanto para el control de enfermedades infecciosas como en la mejora de cultivos agrícolas. Su trabajo ha permitido comprender a fondo los mecanismos moleculares que regulan la relación entre bacterias y sus huéspedes, lo que abrió nuevas perspectivas hacia la creación de tratamientos más eficaces y sostenibles. Además, su enfoque en la genómica ha sido crucial para el desarrollo de herramientas bioinformáticas capaces de analizar grandes volúmenes de datos, al transformar la manera en que se abordan los retos de la salud pública y la biotecnología.Las aportaciones de Herrera Estrella en la agrobiotecnología son significativas. Sus descubrimientos en el control biológico de plagas, al utilizar hongos del género Trichoderma, y su investigación sobre la genómica estructural y funcional de plantas, han sido clave en la lucha contra los efectos adversos del cambio climático.Ha formado parte de equipos de investigación que lograron importantes avances en la secuenciación de los genomas de cultivos vitales para la agricultura. Entre sus logros más relevantes destacan la secuenciación del genoma del maíz, un proyecto pionero realizado en México, y su liderazgo en la secuenciación del genoma del frijol común, en una colaboración multinacional con 23 países de Iberoamérica. Recientemente lideró la iniciativa que logró descifrar los genomas del agave, el limón, la papaya, la vainilla y la zarzamora, cultivos clave para la economía mexicana.A lo largo de su carrera, Herrera Estrella ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, la medalla RedBio, el Premio Nacional de Ciencias y es miembro de la Academia de Ciencias de América Latina.

Ha publicado 134 artículos científicos en revistas de alto impacto como Science, Nature, The EMBO Journal, Current Biology, Genome Biology y PNAS. Además, ha dirigido numerosas tesis de maestría y doctorado; y registrado siete patentes, lo que resalta su constante búsqueda de soluciones innovadoras y prácticas a los desafíos científicos más complejos.

Ha sido editor de revistas como Environmental Microbiology, Microbiology, Frontiers in Plant Science, Frontiers in Microbiology, Fungal Biology and Biotechnology y Eukaryotic Cell.

La Academia Estadounidense de Microbiología es una de las sociedades profesionales más grandes dedicadas a las ciencias biológicas y está compuesta por más de 37 000 científicos y científicas, así como profesionales de la salud, cuya misión es impulsar y promover el conocimiento en microbiología mediante conferencias, publicaciones, certificaciones y diversas oportunidades educativas y de divulgación.

Este nombramiento no solo reafirma la destacada presencia de los científicos mexicanos en el ámbito global, sino que el caso del doctor Herrera Estrella, al ser elegido miembro de la ASM, confirma el impacto que sus contribuciones tienen en la investigación de vanguardia a nivel mundial.

Este nuevo capítulo en su carrera es un reflejo de su continuo compromiso con el avance de la microbiología, consolidando su legado como uno de los investigadores más influyentes de su generación.

CINVESTAV MÉRIDA.

Por otra parte, en días pasados se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios “Doctor Alonso Fernández González” 2024 a las mejores tesis de maestría y doctorado del Cinvestav Mérida. En la ceremonia, Alberto Sánchez Hernández, Director General de esta institución, sostuvo que el compromiso de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, próspera y equitativa es inquebrantable, sobre todo en aquello donde la ciencia y conocimiento puedan ser de utilidad. “El reconocimiento que hoy hemos otorgado a las mejores tesis de posgrado reviste una importancia fundamental para nuestra institución y distingue a las mejores tesis de maestría y doctorado desarrolladas en la unidad Mérida del Cinvestav en los posgrados de ecología humana, recursos del mar y física aplicada”, mencionó Sánchez Hernández. El evento también sirvió de marco para conmemorar el 45 Aniversario del Cinvestav Mérida, donde Alberto Sánchez recordó que esa unidad académica nació de un programa visionario a fin de impulsar la ciencia y la tecnología fuera de Ciudad de México, buscando un desarrollo más equitativo y extendido a todo el país; en 1980, bajo la dirección de Alonso Fernández González, abrió sus puertas como la primera sede foránea del Cinvestav. Las y los egresados del Cinvestav Mérida que obtuvieron el Premio Alonso Fernández González 2024 fueron, en doctorado: Jessica de Jesús Archundia Muñoz y Mariana Beatriz Ávila López; y para maestría fueron Adriana Ortiz Servín, David Emmanuel Esparza Hernández y Libni Azael Maas Hernández. El evento cerró con el Segundo Encuentro de Posgrados de Cinvestav Mérida, un espacio diseñado para fortalecer la colaboración entre sus tres departamentos, el cual busca fomentar el intercambio de ideas, la creación de nuevas sinergias y la consolidación del trabajo interdisciplinario.