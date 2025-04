Proyecta la UDLAP, película Do The Rigth Thing

Proyectan la UDLAP, la película Do The Rigth Thing

El Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla invita a la comunidad universitaria a la proyección de la emblemática película Do the Right Thing, dirigida por Spike Lee.

El evento se llevará a cabo el próximo 22 de abril de 2025, en el aula CS-115, en un horario de 18:00 a 20:00 horas. Esta actividad tiene como objetivo promover el análisis y la reflexión sobre temas sociales relevantes, como el racismo, la violencia y la convivencia comunitaria, abordados de manera profunda en este clásico del cine estadounidense.

Para mayores informes, las y los interesados pueden contactar a Karla Alejandra Méndez Mendoza, al teléfono 222 229 20 00 ext. 2054 o al correo electrónico karla.mendez@udlap.mx.