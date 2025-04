Lluvia y nieve moldearon la superficie del antiguo Marte

marte. Representación artística del agua corriendo hacia el cráter Jezero de Marte, que hace miles de millones de años fue el sitio de un delta. (NASA/JPL-CALTECH)

Fuertes precipitaciones de lluiva o nieve probablemente alimentaron numerosas redes de valles y canales que moldearon la superficie marciana hace miles de millones de años.

Es el hallazgo de un nuevo estudio realizado por geólogos de la Universidad de Colorado en Boulder, que presenta un planeta rojo relativamente cálido y húmedo, muy diferente del gélido páramo que conocemos hoy.

Los investigadores, dirigidos por Amanda Steckel, quien obtuvo su doctorado en ciencias geológicas en la Universidad de Colorado en Boulder en 2024, publicaron sus hallazgos en la revista Journal of Geophysical Research: Planets.

La mayoría de los científicos actuales coinciden en que existió al menos algo de agua en la superficie de Marte durante la época de Noé, hace aproximadamente entre 4.100 y 3.700 millones de años.

Pero el origen de esa agua ha sido un misterio durante mucho tiempo. Algunos investigadores afirman que el antiguo Marte nunca fue cálido ni húmedo, sino siempre frío y seco. En aquel entonces, el joven sol del sistema solar solo tenía un 75 % del brillo actual. Es posible que extensos casquetes polares cubrieran las tierras altas alrededor del ecuador marciano, derritiéndose ocasionalmente durante breves periodos.

En la nueva investigación, Steckel y sus colegas se propusieron investigar las teorías de clima cálido y húmedo frente a las de clima frío y seco sobre el pasado de Marte. El equipo utilizó simulaciones por ordenador para explorar cómo el agua pudo haber moldeado la superficie de Marte hace miles de millones de años. Descubrieron que la precipitación de nieve o lluvia probablemente formó los patrones de valles y cabeceras de río que aún existen en Marte en la actualidad.

“Es muy difícil llegar a una conclusión definitiva”, afirmó Steckel en un comunicado. “Pero observamos que estos valles comienzan en un amplio rango de elevaciones. Es difícil explicarlo solo con hielo”.

HISTORIA DE DOS PLANETAS ROJOS

Las imágenes satelitales de Marte aún revelan la huella del agua en el planeta. Alrededor del ecuador, por ejemplo, se extienden vastas redes de canales desde las tierras altas marcianas, ramificándose como árboles y desembocando en lagos e incluso, posiblemente, en un océano. El rover Perseverance de la NASA, que aterrizó en Marte en 2021, explora actualmente el cráter Jezero, donde se encuentra uno de estos antiguos lagos. Durante el Noéico, un caudaloso río desembocó en esta región, depositando un delta sobre el suelo del cráter.

“Se necesitarían metros de profundidad de agua fluyente para depositar ese tipo de rocas”, afirmó Brian Hynek, autor principal del estudio y científico del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial (LASP) de la Universidad de Colorado en Boulder.

Para estudiar ese pasado ancestral, él y Steckel, quien ahora forma parte del equipo científico de Perseverance, crearon, en esencia, una versión digital de una porción de Marte.

El equipo se basó en una simulación o modelo informático desarrollado originalmente para estudios de la Tierra por el coautor del estudio, Gregory Tucker, profesor del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Colorado en Boulder. Matthew Rossi, científico investigador del Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales (CIRES) de la Universidad de Colorado en Boulder, también fue coautor.

Los investigadores utilizaron el software para modelar la evolución del paisaje en un terreno sintético que se asemeja a Marte cerca de su ecuador. En algunos casos, el grupo añadió agua a ese terreno procedente de la precipitación. En otros, incluyeron el deshielo de los casquetes polares. Luego, en la simulación, dejaron fluir el agua durante decenas a cientos de miles de años.

Los investigadores examinaron los patrones que se formaron como resultado y, específicamente, dónde emergieron las cabeceras que alimentan los valles ramificados de Marte. Los escenarios produjeron planetas muy diferentes: en el caso del deshielo de los casquetes polares, esas cabeceras de valle se formaron principalmente a gran altura, aproximadamente en el borde donde se asentaba el hielo antiguo. En los ejemplos de precipitación, las cabeceras marcianas estaban mucho más extendidas, formándose a elevaciones que iban desde debajo de la superficie promedio del planeta hasta más de 3.350 metros de altura.

“El agua de estos casquetes polares comienza a formar valles solo alrededor de una estrecha franja de elevaciones”, explicó Steckel. “Mientras que si la precipitación es distribuida, se pueden formar cabeceras de valle en todas partes”.

El equipo comparó entonces esas predicciones con datos reales de Marte obtenidos por las sondas Mars Global Surveyor y Mars Odyssey de la NASA. Las simulaciones que incluyeron la precipitación se ajustaron más estrechamente al planeta rojo real.

Los investigadores se apresuran a señalar que los resultados no son la última palabra sobre el clima antiguo de Marte; en particular, aún no está claro cómo el planeta logró mantenerse lo suficientemente cálido como para soportar nieve o lluvia. Sin embargo, Hynek afirmó que el estudio proporciona a los científicos nuevos conocimientos sobre la historia de otro planeta: el nuestro.

“Una vez que cesó la erosión causada por el flujo de agua, Marte prácticamente quedó congelado en el tiempo y probablemente todavía se parece mucho a la Tierra hace 3.500 millones de años”, dijo.