Descubren una nueva especie de escorpión en Honduras que sería de origen mexicano

Especie. 'Centruroides tapachulaensis', nueva especie de escorpión descubierta en Honduras. (EUSCORPIUS)

Una nueva especie de escorpión, al parecer de origen mexicano, fue descubierta en el oeste de Honduras, según dijeron este jueves los investigadores Luis F. de Armas y Alex M. Cubas-Rodríguez.

La nueva especie fue denominada Centruroides lenca sp. n., en reconocimiento a la etnia lenca, que tiene su asiento en el oeste hondureño, y por el “valioso apoyo” que los investigadores recibieron durante el trabajo de campo de parte de los miembros de esa comunidad.

El hallazgo del nuevo escorpión, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, se registró en la Reserva Biológica Volcán Pacayita, en el departamento de Ocotepeque, fronterizo con El Salvador y Guatemala, y se consignó en la revista internacional Euscorpius, indicaron los investigadores en la red social Facebook.

“Esta especie, observada en ambos sexos, guarda cierto parecido con Centruroides thorellii, pero se distingue claramente por presentar pinzas (quelas) más robustas y oscuras, un tubérculo subaculear diminuto y una placa basal pectinal con una gran depresión central en las hembras, entre otras características diagnósticas”, añade la publicación.

La información señala además que, “Centruroides tapachulaensis ha sido registrada por primera vez en Honduras, tras observar y recolectar ejemplares también en Ocotepeque”, y que con el nuevo hallazgo “ya son 12 las especies del género Centruroides conocidas en el país, de las cuales tres son endémicas de Honduras”.

Las especies endémicas de escorpiones del país centroamericano son y C. lenca sp.n., C. terueli, identificados en la isla de Guanaja, en el Caribe, y C. hirsuticauda, nativa en los departamentos de Comayagua, centro, y Yoro, norte.