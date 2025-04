UNAM presenta recital de arpa y contratenor por la Fiesta del Libro y la Rosa.

En el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará el recital del Dúo Paulus-Berroeta, conformado por la arpista Janet Paulus y el contratenor Rubén Berroeta. El programa musical abarca un recorrido desde la ópera barroca hasta la canción romántica del siglo XX.

El concierto ofrecerá un recorrido musical que abarca desde el barroco hasta el siglo XX, con obras de compositores como Francesco Cavalli, de quien se interpretará una aria de La Calisto (1651); piezas del barroco inglés de Henry Purcell, como The Airy Violin y Let Me Weep; y la cantata Piango, gemo, sospiro e peno de Antonio Vivaldi. Del siglo XIX, el ciclo Chansons grises de Reynaldo Hahn, basado en poemas de Paul Verlaine, junto con obras de los compositores mexicanos Salvador Moreno y María Grever, representativos de la canción romántica.

El recital se llevará a cabo este 25 de abril, de 19:00 a 20:30 horas, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario (CCU), ubicado en Insurgentes Sur 3000, Coyoacán, Ciudad de México.

La entrada general tiene un costo de 150 pesos, con un 50 por ciento de descuento para estudiantes, maestros, miembros de la UNAM, INAPAM, jubilados del ISSSTE e IMSS.