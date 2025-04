Nueva edición del festival Aleph “teje las redes” entre la ciencia y el arte

Performance en El Aleph “El camino no tomado (hasta ahora)” se presentará en el MUAC el próximo 18 de mayo.

Gloria Benedikt está por dar su lectura a estudiantes de la UNAM; es el año 2050 y el auditorio de los jóvenes nacidos en 2025 está ávido por comprender ¿qué pasó?, si la humanidad tenía las respuestas hace 25 años para resolver los grandes problemas planetarios, ¿por qué no fueron consecuentes?

“Estimada señora Benedikt, con sorpresa hemos leído sobre una visión del mundo en 2050 en la que los combustibles fósiles se quedan en el suelo sin ser extraídos, las energías renovables satisfacen las necesidades de la población, la cooperación y paz son la norma; la economía y la tecnología sirven a la gente, los recursos se comparten equitativamente, los humanos respetan los limites planetarios –toman solo lo que se puede recuperar–, la sabiduría indígena se implementa en las políticas públicas y se respetan los derechos de la naturaleza, porque eso significa respetar la dignidad de la gente”, se lee en la imaginaria carta de una audiencia del futuro que convoca a la artista. “Buscamos saber qué pasó con estas grandes ideas, ¿por qué no prevalecieron? ¿Podría hablar este 2050 y explicarnos lo que usted sabe?”.

La artista, investigadora y directora escénica austriaca buscará responder estas preguntas desde el 2025 en la nueva edición de El Aleph, en una conferencia especulativa y performativa, en la que analizará y debatirá el potencial desaprovechado y el papel de la cultura y la colaboración entre ciencia y arte en el contexto del retroceso cultural que presenciamos en muchas partes del mundo.

La presentación de la artista, basada en el poema “El camino no tomado”, de Robert Frost”, es un acto de esperanza, para ofrecer una respuesta ahora y no tener que hacer el ejercicio en 2050.

“El camino no tomado (hasta ahora)” se presentará en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) el próximo 18 de mayo. En la presentación del festival y de la obra, Benedikt explica que el performance está enmarcado en las reflexiones generadas por el libro “El Futuro que Elegimos” –escrito por Christiana Figueres y Tom Rivett-Carnac–, la primera, arquitecta de los Acuerdos de París.

“En este libro se ofrecen visiones para el futuro en 2050, qué pasaría si seguimos la visón de los Acuerdos de París y este sueño verde, o si continuamos haciendo negocios, como siempre, mismo que seguimos ahora de manera cada vez más vertiginosa. Este proyecto es una manera en que busco cómo responder ante esta desaparición de sueño verde y plantear ideas sobre lo que se puede hacer”.

📅 Viernes 9 de mayo | 7 PM⁰ 📅 Domingo 11 de mayo | 12 PM⁰ 📍 Sala Miguel Covarrubias, CCU, UNAM⁰ 🎟️ Primer piso: $500 | Segundo piso: $400

SUEÑO DE CONEXIÓN.

Existen definiciones de “red” desde la física cuántica hasta las organizaciones sociales y las actividades humanas. Esas interconexiones, la dimensión científica y la artística son el punto de partida de la nueva edición de El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, el encuentro más importante de su tipo en México.

La búsqueda de la red e interconexión aparece en un mundo cada vez más fragmentado en muchos sentidos, lo cual ocurre con el saber mismo “y así será hasta el final de nuestros días”, señaló en conferencia Rosa Beltrán, escritora y coordinadora de Difusión Cultura de la UNAM.

El festival contará con expertos en física, biología, inteligencia artificial, música literatura, danza y diversas artes, en la búsqueda de un diálogo entre áreas que fomenten la creatividad y el conocimiento, añadió.

El eje de esta edición del festival alude a su vez al mismo cuento de Jorge Luis, “El Aleph”, que le da nombre, dijo por su parte, José Gordon, miembro del festival. “Es el sueño de conexión: a pesar de que lo que ocurre es la fragmentación, el arte y la ciencia nos dan la posibilidad de integrar, como en ‘El Aleph’, donde se alcanza un punto donde están integrados todos los puntos (...) el holograma cósmico que contiene todos los puntos y temas”.

PROGRAMACIÓN.

Al igual que la obra de Benedikt, científicas, artistas e investigadores de diferentes disciplinas se darán cita del 9 al 18 de mayo en el Centro Cultural Universitario y sedes alternas para abordar con charlas, conferencias y diversas propuestas escénicas los vínculos entre la creación y la investigación científica, la conjunción de estética con tecnología, así como las tramas que nos conducen en el ámbito social.

El Festival contará con 168 invitados de 11 países que participarán en más de 80 actividades que tenemos preparadas a presentarse en 20 sedes.

Entre las personalidades invitadas para encabezar estas reflexiones se encuentran Emma Sanders, coordinadora de exposiciones para el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) Science Gateway, quien dictará la conferencia Cómo tus partículas llegaron a ser tú, en la que expondrá la manera en que las partículas cósmicas en nuestros cuerpos han pasado por estrellas y han viajado a través del cosmos. El escritor José María Lassalle impartirá la conferencia La civilización artificial, en la que abordará cómo la inteligencia artificial avanza una ciencia que ve el conocimiento como poder.

Científica en el CERN Emma Sanders. (Linkedin)

El divulgador de la ciencia Simon Gage ofrecerá una charla en la que hablará sobre su experiencia al frente de festivales de ciencia como el de Edimburgo, mientras que Hassun El-Zafar, director ejecutivo de la Fundación de Ciencia de Edimburgo, ofrecerá la conferencia magistral Ciencia como narración: reimaginando el compromiso a través del arte y la cultura y hará una lectura dramatizada de su novela distópica There Is No Planet B.

También formarán parte de las charlas el doctor en Ecología Manuel Maass, los biólogos Rodrigo Medellín y Roberto Garibay, el doctor en astrofísica Juan Claudio Toledo, la psicóloga, curadora y artista Marcela Chao, las escritoras Libia Brenda, Martha Riva Palacio Obón, Iliana Vargas y Andrea Chapela, el doctor en matemáticas Pablo Rosell González, la doctora en ciencias Ana Leonor Rivera, la investigadora Fabiola Manjarrez, la artista visual Rocío Guerrero, la matemática Graciela del Socorro Herrera, la bióloga Cisteli Pérez, la historietista y artista visual Alejandra Espino y la escritora Gabriela Damián.

Este año participan dos compañías contemporáneas canadienses: Alan Lake Factori[e], que presentará Orpheus, coreografía que retoma el mito de Orfeo desde una perspectiva simbolista que entrelaza la mitología con la modernidad. Esta compañía, que combina danza, cine y arte visuales, se presentará los días 9 y 11 de mayo. RUBBERBAND, agrupación dirigida por Víctor Quijada, presentará Ever so Slightly Redux, una pieza que busca responder desde el lenguaje coreográfico a la pregunta ¿Cómo abrir el camino hacia un lugar en el que el ruido y las agresiones no tengan espacio? Su mezcla de danzas urbanas como el breaking o el hip-hop con ballet clásico y danza contemporánea podrá disfrutarse el 17 y el 18 de mayo.

El mismo 17, a las 8 pm, en la sala Nezahualcóyotl, se proyectará la película Redes (México, 1936), de Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, una obra clásica de la cinematografía mexicana, que contará con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), bajo la dirección de José Luis Castillo, para interpretar la poderosa partitura homónima de Silvestre Revueltas.

Para más detalles y programación completa consulta https://festivalelaleph.com/