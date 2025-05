Sequías y calor extremo amenazan la producción de trigo, cebada y maíz

Estudio. El estudio estima que los rendimientos globales de cebada, maíz y trigo son entre un 4% y un 13% inferiores a los que habrían sido sin las tendencias climáticas. (Archivo)

El aumento de la frecuencia de las sequías y el calor ha afectado significativamente a nivel global el rendimiento de los cultivos, especialmente de granos clave como el trigo, la cebada y el maíz.

Un estudio de la Universidad de Stanford publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) revela que el calentamiento y la sequedad del aire -un factor clave en el estrés de los cultivos- han aumentado en casi todas las principales regiones agrícolas, y algunas zonas han experimentado temporadas de crecimiento más cálidas que casi cualquier otra temporada de hace 50 años. El estudio también señaló dos maneras importantes en las que los modelos han fallado en la predicción de los impactos hasta la fecha.

“Ha habido muchas noticias sobre cosechas fallidas en todo el mundo, y a menudo me preguntan si los impactos se están produciendo más rápido de lo previsto”, declaró David Lobell, autor principal del estudio y director del Centro de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente (FSE) de Stanford. “Esto motivó a analizar más detenidamente lo que ha estado sucediendo en las explotaciones agrícolas de todo el mundo”.

El estudio estima que los rendimientos globales de cebada, maíz y trigo son entre un 4% y un 13% inferiores a los que habrían sido sin las tendencias climáticas. En la mayoría de los casos, las pérdidas han superado los beneficios del aumento de dióxido de carbono, que puede mejorar el crecimiento y el rendimiento de las plantas al impulsar la fotosíntesis, entre otros mecanismos.

“En muchos sentidos, los cambios que experimentan los agricultores coinciden plenamente con lo que predijeron los modelos climáticos, por lo que el impacto general no debería sorprender”, afirmó Stefania Di Tommaso, coautora del estudio y analista de datos de investigación de FSE.

LOS MODELOS CLIMÁTICOS FALLARON

Un giro inesperado: los modelos climáticos fallaron en gran medida en predecir la magnitud de la sequía en zonas templadas como Europa y China. Los aumentos observados en la sequedad del aire fueron mucho mayores de lo que indicaban las proyecciones para estas regiones. En cambio, las explotaciones agrícolas estadounidenses, especialmente en el Medio Oeste, experimentaron mucho menos calentamiento y sequía de lo previsto.

“Es importante resolver estas dos grandes sorpresas”, afirmó Di Tommaso. “De todas las incertidumbres de los modelos climáticos, estas son las dos más importantes para la producción mundial de alimentos”.

Los autores señalan que los errores de los modelos no solo son importantes para predecir los impactos, sino también para diseñar adaptaciones. Por ejemplo, los esfuerzos anteriores para extender las temporadas de cultivo con variedades de mayor maduración podrían haber fallado porque los modelos no captaron completamente las tendencias de sequía que ahora amenazan esas mismas estrategias.

Los hallazgos reflejan las preocupaciones planteadas en un estudio publicado en marzo, que concluyó que la productividad agrícola estadounidense podría disminuir drásticamente en las próximas décadas sin una inversión significativa en adaptación climática. En conjunto, los estudios resaltan la creciente necesidad de modelos más precisos y estrategias de adaptación más inteligentes.

“En general, creo que la ciencia del clima ha realizado un trabajo notable al anticipar los impactos globales en los principales granos, y debemos seguir confiando en esta ciencia para orientar las decisiones políticas”, afirmó Lobell. “En todo caso, creo que los puntos ciegos se han centrado en cultivos especializados, donde no disponemos de tantos modelos, pero que son muy relevantes para los consumidores.

“Esto incluye productos como el café, el cacao, las naranjas y las aceitunas. Todos ellos han experimentado dificultades de suministro y aumentos de precios. Estos factores son menos importantes para la seguridad alimentaria, pero pueden ser más atractivos para los consumidores, a quienes de otro modo no les importaría el cambio climático.

Lobell añade que la sorpresa que expresan muchas personas puede deberse simplemente a que esperaban que la ciencia climática estuviera equivocada o a que subestimaron el impacto que tendría una pérdida de rendimiento del 5% o 10%.

“Creo que cuando la gente oye hablar del 5%, tiende a pensar que es una cifra pequeña. Pero luego lo vives y ves que es suficiente para cambiar los mercados. Estamos hablando de suficientes alimentos para cientos de millones de personas”.